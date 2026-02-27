REKLAMA

Emeryt i rencista może dorobić o 298,30 zł więcej od 1 marca 2026 r. ZUS nie obniży mu świadczenia

Emeryt i rencista może dorobić o 298,30 zł więcej od 1 marca 2026 r. ZUS nie obniży mu świadczenia

27 lutego 2026, 14:38
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
emeryt i rencista może dorabiać więcej do emerytury i renty marzec 2026
Emeryt i rencista może dorobić o 298,30 zł więcej od 1 marca 2026 r. ZUS nie obniży mu świadczenia
Od 1 marca 2026 r. zwiększają się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Można dorobić o 298,30 zł więcej, a ZUS nie obniży świadczenia. To dobra wiadomość.

Emeryt i rencista może dorobić więcej o 298,30 zł

Od 1 marca 2026 r. rosną limity dodatkowego przychodu dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi dorabiania w porównaniu z obecnie obowiązującymi kwotami zwiększą się o 298,30 zł oraz o 553,90 zł. Coraz więcej wcześniejszych emerytów i rencistów dorabia do swoich świadczeń. Muszą jednak uważać na limity przychodu, ponieważ ich przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia. - Limity dorabiania obowiązują osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Panie powyżej 60 lat i panowie powyżej 65 – ciu mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Od marca do maja 2026 r. można dorabiać 6438,50 zł brutto miesięcznie

Według rzeczniczki, od 1 marca 2026 r. bezpieczny limit dorabiania, który nie wpływa na wysokość świadczenia, wynosi 6438,50 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Z kolei po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 11 957,20 zł brutto, ZUS będzie musiał zawiesić wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty.

Zmniejszenie emerytury lub renty przez ZUS

Zarobki od 6438,50 zł do 11 957,20 zł brutto spowodują zmniejszenie wypłaty o kwotę przekroczenia. Od 1 marca 2026 r. zmniejszenie nie może jednak być wyższe niż:

  • 989,41 zł – dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 841,05 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

ZUS EROP

Rzeczniczka wskazuje, że osoby, które obowiązują limity dorabiania, muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy oraz o przewidywanej wysokości zarobków. Można to zrobić, składając formularz EROP, który jest dostępny w placówkach ZUS, na stronie www.zus.pl i w portalu eZUS. Co roku najpóźniej do końca lutego należy dostarczyć zaświadczenie płatnika składek lub oświadczenie o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości. - Osoby, które dorabiały i nie poinformowały o tym ZUS-u, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz - przestrzega Kowalska-Matis. Jeśli przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok.

Źródło: INFOR
