ZUS szykuje rekordową waloryzację kont i subkont emerytalnych. O ile wyższe nowe emerytury będzie wypłacał od lipca

Nadchodzi bardzo ważny dzień dla przyszłych emerytów. W przyszłym tygodniu ZUS poinformuje, o ile podwyższy środki zgromadzone na kontach i subkontach emerytalnych z dniem 1 czerwca 2024 roku. Według nieoficjalnych informacji szykuje się rekordowa waloryzacja, wyższa nawet od tej, która miała miejsce przed rokiem. Dzięki podwyższeniu kwot na koncie i subkoncie wyliczana przez ZUS od 1 lipca 2024 roku emerytura będzie wyższa o kilkanaście procent od tej, którą z tych samych składek ZUS wylicza teraz lub w czerwcu.

Konta emerytalne ZUS zostaną zwaloryzowane co najmniej o 14,8 procent. To oznacza, że każde 100 tys. zł, które są na nich w tej chwili z dnia na dzień zamieni się na nich w 114,8 tys. zł.

Nieco niższa będzie waloryzacja kapitałów zgromadzonych na subkoncie, ale ono średnio ma udział w kapitałach, na podstawie których ZUS wylicza wysokość emerytury na poziomie 20 procent – reszta to składki i kapitał początkowy.

Decyzje o wskaźniku waloryzacja ogłaszane są zwykle po 20 maja.

Co to oznacza do osób, przed którymi dopiero złożenie wniosku o emeryturę, a w pewnych przypadkach - także dla ich rodzin?

O ile wzrosną emerytury z ZUS wyliczane od 1 lipca 2024 roku

Praktycznie już za miesiąc poznamy wskaźniki waloryzacji składek na przyszłą emeryturę zgromadzonych w ZUS na koniec 2023 roku.

Zgodnie z przepisami 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wysokość wskaźnika waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Waloryzacja nie może być ujemna.

Ponieważ w 2023 r. wysoka była inflacja – 11,4 proc., a jeszcze wyższy był niż wcześniej był wzrost przypisu składek, według wstępnych szacunków ZUS wskaźnik rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego wyniesie 14,8 lub 14,9 proc.

Rok wcześniej ten wskaźnik był również wysoki – 14,4 proc., o czym zdecydowała przede wszystkim wysoka inflacja.

Z kolei za 2021 rok w czerwcu 2022 r. waloryzacja składek emerytalnych była o 9,33 proc.

To oznacza, że na przestrzeni trzech lat suma składek zgromadzonych na koncie emerytalnym, w tym kapitału początkowego została podwyższona o 38,5 procent, a uwzględniając kapitalizację roczną za lata 2021-2022 z pewnością przekroczyła 40 procent.

Oczywiście to wzrost nominalny, wartość realna kapitału wskutek inflacji nie wzrosła aż tak bardzo, choć z pewnością trzy kolejne waloryzacje uchroniły kapitał emerytalny przed utratą wartości a być może nawet nieznacznie podwyższyły ich wartość realną.

Różnice w zasadach waloryzacji konta emerytalnego ZUS i subkonta

Nieco mniejsze są za to wzrosty środków zgromadzonych na subkontach. Tutaj zasady rocznej waloryzacji dokonywanej także z dniem 1 czerwca są nieco inne.

Zgodnie z przepisami przywołanej już ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy jest średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich pięci lat poprzedzających termin waloryzacji.

Tu z rekordową waloryzacją subkont mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku – wtedy wskaźnik waloryzacji wyniósł 9,2 procent.

Za 2021 r. waloryzacja przeprowadzona 1 czerwca 2022 roku a dotycząca środków emerytalnych na subkontach wynosiła 7,07 proc.

Na wskaźniku tegorocznej waloryzacji mocno zaciąży niewielki wzrost PKB w 2023 r., aktualnie szacowany przez GUS na tylko 0,2 proc. Rok wcześniej, w 202 r. PKB urósł tymczasem o 5,3 proc.

W konsekwencji wskaźnik waloryzacji środków zgromadzonych na subkontach emerytalnych na koniec 2023 roku będzie prawdopodobnie mieścił się w przedziale 7,9-8,2 proc.

Ile wynosi korzyść z przesunięcia terminu przejścia na emeryturę o miesiąc lub dwa

Jeśli senior osiągnie wiek emerytalny w kwietniu 2024 r. lub w kolejnych dwóch miesiącach, składając od razu wniosek o emeryturę straci sporo na jej wysokości.

Dla przykładu porównajmy emeryturę mężczyzny, który wiek emerytalny osiągnie w kwietniu – i to bez uwzględniania części należnej z subkonta emerytalnego.

Załóżmy, że ma on na koncie emerytalnym uwzględniając kapitał początkowy 900 tyś. zł.

Jeśli złoży wniosek o emeryturę w kwietniu, ZUS wyliczy mu emeryturę w wysokości 4 111,47 zł (900 000 podzielone przez 218,9 z tablicy dalszego średniego trwania życia).

Jeśli złoży wniosek w lipcu, konto i kapitał początkowy zostaną podwyższone 9zwaloryzowane) o 14,9 proc. i wyniesie 1 034 100 zł.

ZUS wyliczy emeryturę w wysokości 4 769,83 zł – zakładając, że już nie wpłyną na konto składki za kolejne miesiące, a z tablic ZUS weźmie dane dla wieku 65 lat i 3 miesięcy czyli 1 034 100 zł podzieli tym razem przez 216,8.

Jeszcze raz podkreślmy, że dla uproszczenia nie uwzględniamy środków z subkonta, które ostateczną wysokość emerytury podwyższą o stosowną kwotę.