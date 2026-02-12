REKLAMA

Ubezpieczenie chorobowe » Im starszy pracownik, tym mniej ma absencji chorobowych w pracy? Roczne podsumowanie

Im starszy pracownik, tym mniej ma absencji chorobowych w pracy? Roczne podsumowanie

12 lutego 2026, 17:29
starszy pracownik chorobowe silversi zwolnienie lekarskie
Im starszy pracownik, tym mniej absencji chorobowych w pracy. Podsumowanie roku
Shutterstock

Im pracownik jest starszy, tym ma mniej absencji chorobowych w pracy? Podsumowanie roku 2025 wykazuje, iż co 10. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 tygodnie rocznie. Co jeszcze można wyczytać ze statystyk?

Im starszy pracownik, tym mniej absencji chorobowych w pracy?

Z danych LongLife wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 59 proc. polskich pracowników z powodu choroby straciło przynajmniej 1 dzień roboczy. Co ciekawe, im młodszy wiek pracowników, tym wyższa suma absencji. Połowa pracowników uważa, że lepsza profilaktyka mogłaby tym nieobecnościom zapobiec – również ta w miejscu pracy. Oczekuje jej zdecydowana większość zatrudnionych.

LongLife, firma specjalizująca się w profilaktyce zdrowotnej w miejscu pracy, przeprowadziła badanie na 1000 polskich pracowników. Wynika z niego, że prawie 60 proc. polskich pracowników skorzystała z przynajmniej jednego dnia zwolnienia lub bezpłatnego urlopu w ostatnich 12 miesiącach, podczas gdy 10 proc. zatrudnionych spędziło na L4 (lub bezpłatnym urlopie) łącznie więcej niż 15 dni.

Kobiety częściej na zwolnieniu lekarskim

Które grupy pracowników najczęściej deklarują absencje? To kobiety – 61 proc. z powodu choroby było nieobecnych w pracy przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu do 53 proc. mężczyzn. Co warto podkreślić – dane te nie dotyczą np. opieki nad chorymi członkami rodziny.

Silversi nie korzystają ze zwolnień lekarskich

Kolejna grupa deklarująca częstsze absencje to pracownicy młodzi. Przynajmniej raz z L4 (lub bezpłatnego wolnego) skorzystało prawie ¾ pracowników do 25 rż., ale tylko 45 proc. silversów w wieku 55+. – Z danych wnioskujemy, że starsi pracownicy mają mniejszą tendencję do korzystania ze zwolnień w przypadku lekkich infekcji i mniej uciążliwych problemów zdrowotnych, ale to nie znaczy, że nie chorują. 17 proc. pracowników powyżej 55 rż. w ciągu ostatniego roku zadeklarowało sumarycznie więcej niż 10 dni absencji – tłumaczy Paulina Werczyńska, członkini zarządu LongLife – Wynika z tego, że silversi są pracownikami niezwykle oddanymi i nienadużywającymi przysługujących im praw, jednak wiąże się z tym ryzyko zaniedbania wczesnych objawów chorób, co ostatecznie skutkuje dłuższymi zwolnieniami. Pracodawcy, zamiast obawiać się zatrudniania osób w tym wieku, zdecydowanie powinni docenić ich lojalność, ale jednocześnie wesprzeć ich w dbaniu o zdrowie – tłumaczy ekspertka.

Pracodawca również odpowiada za zdrowie pracowników

Zaledwie co piąty polski pracownik w swoim miejscu pracy zetknął się z inicjatywami wspierającymi zdrowie pracowników – zazwyczaj były to badanie wzroku (33 proc.), badania z krwi pobierane w miejscu pracy (33 proc.) oraz USG (27 proc.).

Jednocześnie 64 proc. badanych jest zainteresowanych cyklicznymi badaniami profilaktycznymi w miejscu pracy. Połowa uważa, że lepsza profilaktyka pomogłaby im zmniejszyć liczbę absencji w miejscu pracy – 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a tylko 22 proc. uważa, że nie wpłynęłoby to na ograniczenie absencji. – Działania profilaktyczne, które podejmujemy u pracodawców dowodzą, że profilaktyka w miejscu pracy jest kluczowym narzędziem przynoszącym obopólne korzyści – pracownicy mogą zostać zdiagnozowani już na wczesnym etapie choroby, co pozwala zadbać o zdrowie szybciej. Pracodawcy ograniczają z kolei w ten sposób przyszłe absencje i zyskują lojalność pracowników. Pakiety medyczne, które stały się już w Polsce standardem, nie spełniają tej funkcji – z naszych danych wynika, że pracownikom w ramach pakietów rzadko zleca się badania profilaktyczne, a sami pracownicy często wykonują je na własną rękę na NFZ lub podczas wizyt prywatnych – wyjaśnia Paulina Werczyńska z LongLife.

Omawiane badanie zostało zrealizowane w dniach 22-28.10.2025 przez Opinia24 na zlecenie LongLife metodą wywiadów on-line (CAWI). W ramach badania przeprowadzono 1000 ankiet na grupie dorosłych, pracujących Polaków.

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe
Źródło: LongLife

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
