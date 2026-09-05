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Czy pracodawca widzi kod choroby na zwolnieniu lekarskim i co to oznacza?

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05 września 2026, 22:39
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
kod choroby l4 zwolnienie lekarskie
Czy pracodawca widzi kod choroby na zwolnieniu lekarskim i co to oznacza?
Shutterstock

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Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie wpisuje w nim kod choroby. Czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na L4? Kod b to niezdolność do pracy związana z ciążą. Czy pracodawca może to sprawdzić?

Kod choroby na zwolnieniu lekarskim - A, B, C, D, E

Kod choroby to nic innego jak litera przypisana grupom chorobowym, którą zamieszcza się na zwolnieniu lekarskim czyli ZUS ZLA (dawniej L4). Taki dokument jest obecnie wystawiany elektronicznie czyli tzw. e-ZLA. Usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby i uprawnia do otrzymania świadczeń chorobowych jak wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy. Wystawia je lekarz po zbadaniu pacjenta. Warunkiem jest ubezpieczenie pacjenta i opłacanie składki chorobowej.

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Można wyróżnić 5 kodów chorobowych, które lekarze wpisują na e-ZLA:

  1. kod A (niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą)
  2. kod B (niezdolność do pracy w czasie ciąży)
  3. kod C (niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu)
  4. kod D (niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą)
  5. kod E (niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby)

Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

Pracodawca widzi kod choroby (A,B, C, D, E) w celu właściwego ustalenia wysokości przysługującego zasiłku 80%, 100%. Na stronie ZUS można uzyskać informację o tym, że pracodawca nie widzi numeru statystycznego, który lekarz wpisał na L4 czyli ZLA czyli konkretnej choroby stanowiącej przyczynę zwolnienia. Wersja e-ZLA udostępniona płatnikowi składek (a więc pracodawcy) nie zawiera bowiem numeru statystycznego choroby. Brak informacji o rodzaju choroby na zwolnieniu lekarskim ma chronić prywatność pracownika. Są to konkretne dane na temat stanu jego zdrowia.

Czy pracodawca widzi ciążowe L4?

Skoro niezdolność do pracy związana z ciążą oznaczana jest literą B to pracodawca widzi tę informację. Nie ma dostępu jedynie do konkretnej choroby, numeru statystycznego stanowiącego przyczynę niezdolności do pracy, np. j00, m54, o26, f41, g54, j06, f43. O stanie ciąży musi bowiem wiedzieć w celu ustalenia odpowiedniej wysokości zasiłku chorobowego. W ciąży przysługuje nie 80% podstawy wymiaru zasiłku, a 100%.

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Źródło: INFOR
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