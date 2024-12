Jakie dokumenty do renty wdowiej?

Renta wdowia nie stanowi de facto nowego świadczenia. Pozwala na połączenie renty rodzinnej z innym własnym świadczeniem takim jak emerytura. Kto będzie mógł wnioskować o rentę wdowią od 1 stycznia 2025 roku? Jakie dokumenty powinien przedstawić?

Czy należy mi się renta wdowia?

ZUS stworzył specjalną ankietę dla osób, które są zainteresowane rentą wdowią. Odpowiedź na to pytanie można więc znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia

Przede wszystkim należy być uprawnionym do renty rodzinnej oraz innych świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, KRUS, WBE, ZER MSWiA, BESW lub zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie liczą się jedynie świadczenia wypłacane w państwach członkowskich UE, EFTA i Wielkiej Brytanii.

Oto wszystkie warunki renty wdowiej:

Posiadanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku i prawo do własnego świadczenia emerytalno-rentowego lub większej liczby własnych świadczeń emerytalno-rentowych. Bycie w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Współmałżonek zmarł nie wcześniej niż 5 lat przed dniem, w którym osiągnęło się powszechny wiek emerytalny. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Nie pozostawanie w nowym związku małżeńskim. Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (aktualnie trzykrotność wynosi 5 342,88 zł).

Jakie dokumenty potrzebne są do renty wdowiej?

Wystarczy, że osoby uprawnione (wdowa lub wdowiec) do co najmniej dwóch świadczeń (w tym renty rodzinnej) złożą Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Na stronie ZUS czytamy, że wzór wniosku ERWD będzie dostępny od 1 stycznia 2025 roku na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także stacjonarnie w każdej placówce. Należy jednak upewnić się czy ma się ustalone prawo do renty rodzinnej. Jeśli okaże się, że nie, w pierwszej kolejności składa się wniosek o rentę rodzinną (ERR).