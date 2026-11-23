Praca w długich trasach, presja czasu oraz deficyt bezpiecznych parkingów nie wystarczą, aby otworzyć kierowcom dużych ciężarówek drogę do wcześniejszego świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpatrzyło odmownie petycję skierowaną do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie emerytur dla prowadzących pojazdy powyżej 3,5 tony już w wieku 60 lat. Zarówno w świetle ustawy, jak i wyroków Trybunału Konstytucyjnego o uprawnieniach pomostowych decyduje ocena medyczna, a nie sama uciążliwość czy stres na drodze.

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Skrót artykułu: Zawodowy kierowca zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o przywrócenie emerytury w wieku 60 lat dla prowadzących ciężarówki powyżej 3,5 tony po przepracowaniu co najmniej 15 lat na tym stanowisku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odmówiło, powołując się na kryteria medyczne oraz zamknięty katalog zawodów w ustawie o emeryturach pomostowych.

Prawo do wcześniejszego świadczenia zachowują w transporcie jedynie kierowcy komunikacji publicznej, pojazdów uprzywilejowanych oraz przewozów ADR.

Mimo zniesienia od 2024 r. wygasającego charakteru pomostówek wykazy prac pozostały bez zmian, a powrót dawnych zasad wykluczają również dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Petycja do prezydenta: piętnaście lat za kierownicą powinno wystarczyć

Petycja datowana na 1 lutego 2026 r. wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP 5 lutego 2026 r. i została zarejestrowana pod znakiem RPW/11511/2026. Jej autor zwrócił się do Karola Nawrockiego o przywrócenie możliwości przechodzenia na emeryturę po ukończeniu 60. roku życia dla kierowców zawodowych prowadzących samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony. Warunkiem uzyskania świadczenia miałoby być wykazanie odpowiedniego stażu ogólnego, w tym co najmniej 15 lat przepracowanych bezpośrednio na stanowisku kierowcy.

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Wnioskodawca przypomniał, że w przeszłości uprawnienie to przysługiwało wszystkim pracownikom spełniającym powyższe wymogi. Sytuację zmieniła jednak ustawa wprowadzająca cezurę czasową – ostatecznie z wcześniejszego świadczenia mogły skorzystać wyłącznie osoby, które wszystkie warunki spełniły najpóźniej do 31 grudnia 1998 r. W ocenie autora pisma codzienne realia zawodu w żaden sposób nie złagodniały, a wykonywanie obowiązków w transporcie drogowym nadal spełnia kryteria pracy w szczególnych warunkach. Na poparcie swojej argumentacji kierowca wymienił szereg obciążeń towarzyszących pracy w trasie:

obowiązujące przepisy dopuszczają prowadzenie pojazdu oraz prace przy załadunku i rozładunku w wymiarze trzech dni po 15 godzin na dobę (z 9-godzinnym odpoczynkiem) oraz dwóch dni po 13 godzin (z 11-godzinną pauzą);

praca odbywa się w zmiennej i surowej aurze – w deszczu, śniegu oraz wysokich temperaturach – co dla osób w starszym wieku bywa barierą trudną do pokonania;

zadania pracownika nie kończą się na prowadzeniu zestawu, gdyż bierze on również czynny udział w załadunkach i rozładunkach przewożonego towaru;

nieprzerwane wyjazdy trwające po trzy lub cztery tygodnie, a niekiedy dłużej, uniemożliwiają pełną regenerację organizmu podczas pauz dobowych i weekendowych;

dotkliwy brak miejsc parkingowych generuje silny stres i niejednokrotnie wymusza przekraczanie norm czasu pracy lub jazdy w trakcie poszukiwania postoju;

do codziennych trudności dochodzi presja ze strony pracodawców, by kursy realizować jak najszybciej i na jak najdłuższych dystansach.

W podsumowaniu petycji jej autor stwierdził jednoznacznie, że pracownicy wykonujący zawód kierowcy powinni posiadać takie same prawa do świadczeń emerytalnych jak inne chronione grupy.

Odpowiedź resortu pracy: decyduje wydolność, a nie sama uciążliwość

Pismo przekazano zgodnie z właściwością do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedzi datowanej na 6 lipca 2026 r. (sygn. DUS-II.055.19.2026.MDe) udzielił Sebastian Kamiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

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Resort odwołał się do podstawowej konstrukcji ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1696). Przypomniał, że świadczenia te przysługują wyłącznie osobom wykonującym rodzaje prac ściśle odpowiadające definicjom ustawowym i wymienione w załącznikach do tego aktu. Wykazy te nie powstały przypadkowo – o ich kształcie zdecydowali eksperci z zakresu medycyny oraz ochrony pracy, kierując się kryteriami medycznymi i wymogami bezpieczeństwa publicznego zapisanymi w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

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Dla środowiska przewoźników najistotniejszy, a zarazem najbardziej rozczarowujący, jest sposób wykładni tych przepisów. Ministerstwo wyjaśniło, że podstawą do uznania danej profesji za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest zmniejszająca się wraz z wiekiem zdolność do jej wykonywania, wynikająca ze spadku wydolności psychofizycznej. Dotyczy to zajęć zdeterminowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, stawiających szczególne wymagania, którym starsi pracownicy mogą nie sprostać, a dostępna profilaktyka techniczna, organizacyjna oraz medyczna nie potrafi obecnie skutecznie ograniczyć zagrożeń dla ich zdrowia i życia.

Jednocześnie resort zastrzegł, że system emerytur pomostowych nie reguluje problematyki ekspozycji na szkodliwe czynniki środowiska pracy – takie jak hałas, wibracje czy substancje chemiczne – które podlegają przepisom prawa pracy. Poza ustawą pozostają też czynniki niebezpieczne, o ile nie stawiają przed zatrudnionymi wymagań przekraczających możliwości ograniczone procesem starzenia. W rezultacie nawet bardzo wyczerpująca, stresująca i nieregularna praca pod gołym niebem nie przesądza o prawie do pomostówki, ponieważ ustawodawca zamknął ten katalog w niezwykle wąskich ramach.

Którzy kierowcy zachowują prawo do emerytury pomostowej?

Choć standardowy transport towarowy został wyłączony, część zawodowych kierowców figuruje w wykazach jako wykonująca prace o szczególnym charakterze. Chodzi o trzy kategorie ujęte w punktach 8–10 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych:

11. kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym;

12. kierowców pojazdów uprzywilejowanych;

13. kierowców prowadzących pojazdy z towarami niebezpiecznymi, wymagające oznaczenia pomarańczową tablicą ostrzegawczą zgodnie z umową europejską ADR, sporządzoną w Genewie 30 września 1957 r.

Jak podkreśliło ministerstwo, pozostałe zajęcia za kierownicą nie spełniają kryteriów z art. 3 ust. 1 i 3 ustawy i nie uprawniają do wcześniejszego świadczenia. Oznacza to wyraźny podział w obrębie jednej branży: kierowca ciężarówki powyżej 3,5 tony wiozący zwykły towar pozostaje poza systemem pomostowym, natomiast ten sam szofer w cysternie ADR z pomarańczową tablicą zostaje nim objęty.

Dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego i brak drogi odwoławczej

Ministerstwo podkreśliło, że obowiązujący podział jest w pełni zgodny z Konstytucją RP, powołując się na dwa wcześniejsze rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego:

wyrok z 25 listopada 2010 r. (sygn. akt K 27/09) – TK uznał, że nieuwzględnienie kierowców samochodów ciężarowych w wykazie prac o szczególnym charakterze (załącznik nr 2 w zw. z art. 3 ust. 3 ustawy) nie narusza zasady równości wobec prawa z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

wyrok z 3 marca 2011 r. (sygn. akt K 23/09) – Trybunał przesądził, że pominięcie tej grupy zawodowej w art. 3 ust. 1–3 oraz załącznikach nr 1 i 2 jest zgodne z art. 2 Konstytucji RP, w tym z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa oraz ochroną praw słusznie nabytych.

Drugie z wymienionych orzeczeń wprost odnosi się do żalu wyrażonego w petycji z powodu odebrania uprawnień osobom niespełniającym warunków do 31 grudnia 1998 r. Sędziowie uznali, że pracownicy, którzy nie zdążyli wypracować wymaganego stażu pod rządami dawnych przepisów, dysponowali jedynie ekspektatywą niemającą charakteru maksymalnie ukształtowanego prawa. Kierując się tymi ustaleniami, resort stwierdził brak uzasadnionych przesłanek do realizacji postulatu. Z formalnego punktu widzenia sprawa jest zamknięta.

Koniec wygaszania od 2024 roku nie zmienił wykazów prac

Dla pełnego zrozumienia sytuacji warto przywołać szerszy kontekst prawny, którego pismo ministerstwa bezpośrednio nie rozwija. Od 1 stycznia 2024 r. w wyniku nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych zniesiono wygasający charakter tych świadczeń, uchylając obowiązek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Zmiana ta nie objęła jednak treści załączników nr 1 i 2. W rezultacie kierowcy ciężarówek powyżej 3,5 tony w zwykłym transporcie towarowym – poza opisanymi wyżej wyjątkami – wciąż znajdują się poza systemem, bez względu na datę rozpoczęcia kariery zawodowej. Realizacja wniosku z petycji nie oznaczałaby więc prostego „przywrócenia” wcześniejszego stanu prawnego, lecz wymagałaby dopisania do załącznika nr 2 zupełnie nowej kategorii prac w drodze inicjatywy ustawodawczej, poprzedzonej pozytywną oceną ekspertów medycyny pracy.

Co obecne reguły oznaczają dla kierowców w praktyce?

Aktualny stan prawny kształtuje uprawnienia zawodowych szoferów w następujący sposób:

kierowca ciężarówki powyżej 3,5 t w transporcie towarowym – brak prawa do emerytury pomostowej i przejście na świadczenie na zasadach ogólnych (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet);

kierowca autobusu, trolejbusu oraz motorniczy tramwaju w transporcie publicznym – praca o szczególnym charakterze (pkt 8 zał. nr 2);

kierowca pojazdu uprzywilejowanego – praca o szczególnym charakterze (pkt 9 zał. nr 2);

kierowca przewożący towary niebezpieczne ADR w pojeździe z pomarańczową tablicą – praca o szczególnym charakterze (pkt 10 zał. nr 2).

Podsumowując, aby uzyskać emeryturę pomostową, uprawniony musi ponadto spełnić pozostałe warunki ustawowe: legitymować się co najmniej 15-letnim stażem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, posiadać odpowiedni staż ogólny (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn) oraz osiągnąć obniżony wiek emerytalny. Stanowisko resortu pozostaje konsekwentne i mocno osadzone w orzecznictwie konstytucyjnym. Choć przeciążenie, stres czy brak infrastruktury parkingowej to realne problemy branży, zdaniem ministerstwa należy je rozwiązywać na gruncie prawa pracy oraz przepisów o czasie pracy kierowców, a nie poprzez system emerytur pomostowych. Zmiana tej sytuacji będzie możliwa wyłącznie po nowelizacji ustawy opartej na nowej ocenie kryteriów medycznych.