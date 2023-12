Pracujesz w nocy? Od stycznia 2024 r. zarobisz sporo więcej niż w 2023 r.

Od 1 stycznia 2024 r. dodatek za pracę w porze nocnej znacząco się zwiększy. Jego wysokość jest bowiem uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to będzie w pierwszej połowie 2024 r. wynosiło 4242 zł.

Kiedy mamy do czynienia z pracą w nocy?

Pracą w godzinach nocnych jest praca wykonywana między godziną 21:00 a godziną 7:00, obejmująca maksymalnie 8 godzin czasu pracy (art. 1517 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Dokładne określenie pory nocnej obowiązującej w danym zakładzie pracy powinno mieć miejsce w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Co istotne, różne grupy zawodowe pracujące w tym samym zakładzie mogą mieć inaczej określoną porę nocną, np. dla jednych pracowników może ona obejmować czas od godz. 21:00 do godz. 5:00, a dla innych od godz. 22:00 do 6:00 rano. Jedynie w odniesieniu do pracowników młodocianych została ona określona sztywno i przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach (art. 191 § 21–3 i § 26 k.p.) pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00. Aby zostać uznanym za pracownika pracującego w nocy nie trzeba przepracować 8 godzin w porze nocnej w czasie doby. Ustawodawca wskazał wprost, że jest nim taki pracownik, którego rozkład pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub pracownik, którego praca przypada w porze nocnej przez co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek ten może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Jak z tego wynika, w przypadku pracownika otrzymującego dodatek, jego wysokość będzie każdorazowo uzależniona od 3 elementów – wysokości minimalnego wynagrodzenia, liczby godzin pracy w danym miesiącu i liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu w porze nocnej.

I tak, w styczniu 2024 r. dodatek za pracę w godzinach nocnych będzie wynosił 5,05 zł brutto za jedną godzinę, co wynika z wyliczenia: 4242 zł minimalnego wynagrodzenia ÷ 168 godzin pracy przypadających w danym miesiącu x 20%.

Taka sama będzie wysokość dodatku w lutym, marcu oraz w kwietniu, ale już w maju i czerwcu 2024 r., w których wypadnie jedynie 160 godzin pracy, będzie on wynosił 5,30 zł. Z kolei w lipcu 2024 r., mimo że od tego miesiąca minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł, dodatek wyniesienie jedynie 4,67 zł za godzinę, co będzie konsekwencją występowania w tym miesiącu 184 godzin pracy. W sierpniu i wrześniu dodatek wyniesie 5,12 zł, w październiku znów jedynie 4,67 zł, w listopadzie 5,66 zł, a w grudniu 5,38 zł. Należy jednak pamiętać o tym, że kwoty wskazane przez ustawodawcę to minimalna wysokość dodatku, a każdy pracodawca ma możliwość określenia jego wysokości na wyższym poziomie.



Podstawa prawna

art. 1517 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)