W regulaminie pracy warto zamieści zapisy dotyczące urlopów wypoczynkowych. Trzeba jednak wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo

W regulaminie pracy warto zamieści zapisy dotyczące urlopów wypoczynkowych

Czy kwestię udzielania w zakładzie pracy urlopów wypoczynkowych należy uregulować w regulaminie pracy? Nie jest ona wprost wymieniona w art. 1041 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jako obowiązkowy element tego dokumentu, jednak w praktyce zapisy, które jej dotyczą niemal zawsze można w nim znaleźć. Dlaczego? Bo regulamin pracy to swoista instrukcja, która ma służyć pracownikom i wskazywać, jak powinni postępować w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Pracodawcy powinni pamiętać, że gdy go tworzą, ich zadaniem nie jest powielanie regulacji kodeksowych, a ich uszczegółowienie. Pracodawcy nie muszą więc dowiadywać się z regulaminu jaki wymiar urlopu im przysługuje, bo to wynika z ustawy. Powinni natomiast dowiedzieć się z niego, jak mają postępować chcąc zaplanować wypoczynek. Z regulaminu powinno wynikać m.in.:

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czy pracodawca tworzy plan urlopów,

jakie są zasady i terminy jego tworzenia,

czy planem obejmuje się urlopy zaległe i dodatkowe (dla osób niepełnosprawnych czy weteranów),

do kogo należy zgłosić propozycję terminu urlopu,

w jakim terminie zostanie ona rozpatrzona,

kiedy i w jaki sposób plan zostanie przedstawionym pracownikom,

czy i na jakich zasadach można wprowadzać do niego zmiany.

W regulaminie warto wyjaśnić kwestie budzące wątpliwości

Jeżeli pracodawca nie tworzy planu urlopów, należy w regulaminie opisać proces składania wniosków urlopowych oraz ich akceptacji. Można w nim również uregulować np. obowiązek ustawienia na czas urlopu autorespondera w poczcie e-mail czy obowiązek pozostawienia w zakładzie pracy narzędzi pracy (np. telefonu czy laptopa). Warto też zamieścić zapisy dot. urlopu na żądanie, w tym wskazać, jakimi kanałami komunikacyjnymi, w jakim terminie i komu pracownik powinien zgłosić potrzebę skorzystania z tego urlopu, a także, że do skorzystania z niego niezbędna jest zgoda pracodawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo. Jednocześnie, urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (nie dotyczy to części urlopu na żądanie). Wpływ pracodawcy na termin wykorzystania przez pracownika urlopu był wiele razy analizowany przez sądy, w tym Sąd Najwyższy, który nie miał wątpliwości co do tego, że pracodawca ma prawo jednostronnego nakazania pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu. By uniknąć narastania w tym zakresie wątpliwości, warto zamieścić w regulaminie pracy odpowiednie zapisy dotyczące tej problematyki, w tym jasno wskazać, od którego momentu pracodawca jest uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu urlopu zaległego.