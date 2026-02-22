REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Urlopy pracownicze » Kodeks pracy 2026: pracownik ma 24 miesiące na udokumentowanie dłuższego stażu pracy

Kodeks pracy 2026: pracownik ma 24 miesiące na udokumentowanie dłuższego stażu pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 19:31
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Zmiany w Kodeksie pracy 2026: ustawa w Dzienniku Ustaw. Co zaliczamy do stażu pracy?
Kodeks pracy 2026: zmiany związane ze stażem pracy. Pracownik ma 24 miesiące na udokumentowanie dłuższego stażu pracy
Shutterstock

Kodeks pracy 2026 - zmiany dotyczące stażu pracy wchodzą w życie w styczniu i maju. Sektor publiczny obejmie od 1 stycznia, a prywatne firmy od 1 maja 2026 r. Wprowadza rewolucyjne zmiany w naliczaniu stażu pracy. Jak obecnie liczymy staż pracy? Kto skorzysta na nowych przepisach? Pracownik ma 24 miesiące na udokumentowanie dłuższego stażu pracy.

rozwiń >

Staż pracy w Kodeksie pracy w 2025 r.

Aktualnie do stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Dodatkowo do stażu pracy wlicza się okresy nauki, ale nie inne formy aktywności zawodowej. O tym, jak liczymy okresy nauki, można przeczytać w załączonym niżej artykule. Od stażu pracy zależą uprawnienia pracownicze, np. prawo do dodatku stażowego, prawo do urlopu wychowawczego czy do dłuższego urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego to 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat albo 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Zobacz również:

Zmiany w Kodeksie pracy w 2026 r.

Dnia 15 października 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę modyfikującą zasady naliczania stażu pracy. Dnia 21 października 2025 r. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Dotychczas do stażu pracy zaliczano wyłącznie okresy wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw autorstwa MRPiPS ma na celu zrównanie traktowania na rynku pracy różnych form aktywności zawodowej. Po zmianach w Kodeksie pracy do okresu zatrudnienia wliczane będą m.in.:

  • okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
  • czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • okresy wykonywania umów-zleceń,
  • okres wykonywania umów o świadczenie usług,
  • okres wykonywania umów agencyjnych,
  • czas pracy jako osoba współpracująca,
  • okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
  • udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Najwięcej osób czeka na zaliczenie do stażu pracy czasu przepracowanego na umowach zlecenie i jednoosobowej działalności gospodarczej. PiS miał pomysł, aby do stażu pracy zaliczać także okresy:

  • działalności duchownej,
  • pracy nakładczej,
  • pozostawania członkiem rady nadzorczej,
  • pozostawania wspólnikiem w spółce handlowej.

Poprawki Prawa i Sprawiedliwości nie zostały jednak zaakceptowane.

Staż pracy a osoba współpracująca sprawująca opiekę nad dzieckiem

Natomiast zaakceptowana została poprawka o charakterze legislacyjnym. Do stażu pracy będą wliczane okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą. Chodzi tu tylko o okresy, za które zostały odprowadzone składki emerytalne i rentowe. Jest to więc korzystna zmiana nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla osób współpracujących.

USTAWA z dnia ................ o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 i 807) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 302 otrzymuje brzmienie:

„Art. 302. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Marszałkowskiej i Służbie Celno-Skarbowej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.”;

2) po art. 302 dodaje się art. 3021 i art. 3022 w brzmieniu:

„Art. 3021. § 1. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną prowadzącą tę działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

§ 2. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy:

  1. wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  2. wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej,
  3. pozostawania przez osobę fizyczną osobą współpracującą z osobą, o której mowa w pkt 1 lub 2,
  4. pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  5. pozostawania przez osobę fizyczną członkiem spółdzielni kółek rolniczych

– w których ta osoba fizyczna podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

§ 3. Do okresu zatrudnienia wlicza się także udokumentowane okresy, o których mowa w § 1 i 2, w których osoba fizyczna nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres:

  1. o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm. )), w którym osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;
  2. pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną wymienioną w pkt 1, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

§ 5. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

§ 6. Do okresu zatrudnienia wlicza się udokumentowany okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej przebyty za granicą u pracodawcy zagranicznego.

§ 7. Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okresy, o których mowa w § 1–4 i 6, jeżeli w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wykonywania umowy agencyjnej, pozostawania osobą współpracującą, o której mowa w § 1, § 2 pkt 3 i § 4 pkt 2, pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych, wykonywania działalności, o której mowa w art. 18 ust. 1 z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w okresie, o którym mowa w tym przepisie, w którym nie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, lub wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego pracownik ten świadczył pracę na rzecz tego pracodawcy.

§ 8. Osoba współpracująca, o której mowa w § 1, § 2 pkt 3 i § 4 pkt 2, oznacza osobę współpracującą w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 9. W przypadku nakładania się okresów, o których mowa w § 1–6, lub nakładania się tych okresów na okres pozostawania w stosunku pracy do okresu zatrudnienia wlicza się jeden z tych okresów.

§ 10. Okresy, o których mowa w § 1, § 4 pkt 2 i § 5, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu za dany okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe z danego tytułu.

§ 11. Okresy, o których mowa w § 2, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

§ 12. Okresy, o których mowa w § 4 pkt 1, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

§ 13. Okresy, o których mowa w § 4 pkt 1, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 3022. Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2024 r. poz. 706 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 621) w art. 128 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Okresy wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, z zastrzeżeniem § 2 i 3.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm. )) po art. 188 dodaje się art. 188a w brzmieniu:

„Art. 188a. 1. Funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze służby w Służbie Celno-

-Skarbowej podjął pracę, okres tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie uprawnień wynikających z prawa pracy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza zwolnionego ze służby na podstawie art. 179 ust. 1 pkt 2 i 8 oraz w przypadku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 255 ust. 1 pkt 10.”.

Art. 4. 1. Jeżeli pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy u pracodawcy innego niż określony w art. 8 udokumentuje w ciągu 24 miesięcy od tego dnia okresy, o których mowa w art. 3021 § 1–6 ustawy zmienianej w art. 1, pracodawca ten wlicza udokumentowane okresy do okresu zatrudnienia pracownika.

2. Jeżeli pracownik zatrudniony w dniu określonym w art. 8 u pracodawcy określonego w tym przepisie udokumentuje w ciągu 24 miesięcy od tego dnia okresy, o których mowa w art. 3021 § 1–6 ustawy zmienianej w art. 1, pracodawca ten wlicza udokumentowane okresy do okresu zatrudnienia pracownika.

3. Okresów nieudokumentowanych zgodnie z ust. 1 i 2 pracodawca zatrudniający pracownika odpowiednio w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy albo w dniu określonym w art. 8 nie wlicza do okresu zatrudnienia tego pracownika.

Art. 5. Uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia okresów, o których mowa w art. 3021 § 1–6 ustawy zmienianej w art. 1, do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy innego niż określony w art. 8 albo od dnia określonego w art. 8 w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy określonego w tym przepisie.

Art. 6. Okresów, o których mowa w art. 3021 § 1–6 ustawy zmienianej w art. 1, nie wlicza się do okresu pracy wymaganego od kandydatów na określone stanowiska w naborach na wolne stanowiska wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy u pracodawcy innego niż określony w art. 8 albo przed dniem określonym w art. 8 u pracodawcy określonego w tym przepisie.

Art. 7. Okresów, o których mowa w art. 3021 § 1–6 ustawy zmienianej w art. 1, nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego jest uzależniony okres wypowiedzenia umowy o pracę trwający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy innego niż określony w art. 8 albo w dniu określonym w art. 8 w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy określonego w tym przepisie.

Art. 8. Do pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm. )) przepisy niniejszej ustawy stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

24 miesiące na udokumentowanie okresów do stażu pracy

Aby zaliczyć dodatkowe okresy do stażu pracy, muszą zostać potwierdzane zaświadczeniami z ZUS. Jeśli chodzi o okresy zatrudnienia, których nie zgłasza się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy okresy innej pracy za granicą, potwierdza się je, stosując ogólne zasady dowodowe. Należy więc posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające dany fakt. Dodatkowo przy pracy zagranicznej wymaga się ich przetłumaczenia. Na właściwe udokumentowanie pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Co daje zaliczenie okresu do stażu pracy?

Nowa regulacja pozwala tysiącom Polek i Polaków na uzyskanie prawa do większej liczby dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli ktoś pracował całe życie na zleceniu lub prowadził działalność gospodarczą, a aktualnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, jego okres zatrudnienia nie jest wystarczający do otrzymania 26 dni urlopowych w roku kalendarzowym. Sytuacja zmieni się, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Poprzednia praca zacznie wliczać się do stażu pracy, od którego zależy liczba dni urlopu.

Przykład

Ewelina pracowała 10 lat pod podstawie umów zlecenia. Zdecydowała się jednak na zmianę formy zatrudnienia i obecnie pracuje na podstawie umowy na czas określony, który wynosi 2 lata. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami przysługuje jej 20 dni urlopu w roku. Po wejściu w życie nowej regulacji miałaby prawo do 26 dni urlopu w roku.

Zmiany w Kodeksie pracy 2026

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące stażu pracy wchodzą w życie w dwóch terminach w zależności od rodzaju pracodawców:

  • 1 stycznia 2026 r. dla pracodawców sektora publicznego,
  • pierwszego dnia miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy (ogłoszenie w Dzienniku Ustaw 21 października 2025 r. - 6 miesięcy upływa w kwietniu, a więc ustawa zaczyna obowiązywać od 1 maja 2026 r.) – dla pracodawców sektora prywatnego.
Kadry
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.
Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach
20 lut 2026

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Ostatni taki spadek odnotowano w 2021 r. podczas pandemii i w 2004 r. Natomiast średnia płaca standardowo obniżyła się po grudniowym wzroście, ale będzie rosła w kolejnych miesiącach 2026 r.

Nowe konto płatnika w portalu eZUS dla pierwszych 500 tys. klientów
20 lut 2026

Od przyszłego tygodnia z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają już niektórzy przedsiębiorcy – płatnicy składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w ZUS będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu.
1,5 tys. zł na babcię lub nianię dla dziecka od 12. do 35. miesiąca życia [ZUS]
20 lut 2026

Można otrzymać 1,5 tys. zł z ZUS miesięcznie z programu Aktywni rodzice w pracy. Pieniądze te można przeznaczyć na babcię lub nianię dla dziecka od 12. do 35. miesiąca życia. Jakie trzeba spełniać warunki? Kiedy najlepiej złożyć wniosek do ZUS?
ZER MSWiA wypłaca 288 zł świadczenia od 1 marca 2026 r. Co, kiedy i dla kogo?
20 lut 2026

Nie ZUS a ZER MSWiA wypłaca 288 zł świadczenia od 1 marca 2026 r. Co, kiedy i dla kogo? Poniżej najważniejsze informacje, a w szczególności wzór wniosku o świadczenie wypłacane przez ZER.
ZUS ogłasza konkurs: można dostać od 15 tys. zł do nawet 350 tys. zł w formie dofinansowania. Jak wziąć udział?
20 lut 2026

W komunikacie z 12 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. W puli nagród jest łącznie 150 mln zł. Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku.

Do zdobycia nawet 350 tys. zł – ZUS ogłasza konkurs na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
20 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs dla płatników składek na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. W puli jest łącznie 150 mln zł.
ZUS z międzynarodową nagrodą
20 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został laureatem międzynarodowego konkursu Zero Project Awards 2026. Prestiżowe wyróżnienie przyznano za kompleksową politykę dostępności „ZUS bez barier”, która wyznacza światowe standardy w ułatwianiu osobom z niepełnosprawnościami korzystania z usług publicznych.
