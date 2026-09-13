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Ile dni urlopu przysługuje w pierwszej pracy po studiach?

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13 września 2026, 22:04
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Urlop w pierwszej pracy po studiach - ile i kiedy?
Ile dni urlopu przysługuje w pierwszej pracy po studiach?
Shutterstock

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Podjęcie pierwszej pracy po studiach rodzi dużo pytań. Pracownik dopiero poznaje swoje prawa i obowiązki. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje w pierwszej pracy po studiach? Kiedy najwcześniej można skorzystać z urlopu?

Pierwsza praca po studiach a urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy w art. 152 przyznaje osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie można się zrzec. Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części i tak się w ogromnej większości przypadków dzieje.

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Roczny wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeśli pracownik był zatrudniony mniej niż 10 lat. Pracownicy wykonujący pracę w ramach stosunku pracy przez okres co najmniej 10 lat korzystają z 26 dni urlopu. 

Należy pamiętać, iż do stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz zatrudnienia wlicza się również lata nauki. Zatem jak wyliczyć urlop w pierwszej pracy? Skoro to pierwsza praca to pracownik nie posiada de facto stażu pracy, a więc pod uwagę bierze się jedynie ukończone szkoły i uczelnie. Przelicznik lat nauki w zależności od rodzaju ukończonej szkoły bądź uczelni zawiera art. 155 Kodeksu Pracy. Ukończenie żadnej z placówki edukacyjnej nie pozwala na doliczenie aż 10 lat. W związku z powyższym w pierwszej pracy zawsze pracownik otrzyma 20 dni urlopu na rok pracy. 

Ważne

W pierwszej pracy należy się 20 dni urlopu na rok kalendarzowy.

Warto podkreślić w tym miejscu, że krótsze zatrudnienie odpowiednio pomniejsza wymiar urlopu. Jeśli pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony 6 miesięcy, będzie miał prawo do 10 dni urlopu. Jest to więc zasada proporcjonalnego pomniejszenia wymiaru urlopu do liczby miesięcy pracy w roku. Podobnie jest w sytuacji zatrudnienia na niepełny etat. Wymiar urlopu pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

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Urlop wypoczynkowy po studiach

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi po studiach? Czy można dodać do siebie lata nauki w liceum i na studiach? Polskie przepisy prawa pracy nie przewidują takiej możliwości. Do stażu pracy zalicza się lata nauki (zgodnie z przelicznikiem z art. 155 KP) tylko z ostatniej szkoły.

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Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.

Pracownik, który po raz pierwszy w życiu podejmuje pracę po ukończeniu studiów, ma zaliczone aż 8 lat do stażu pracy (stażu urlopowego). Jest to najwyższa liczba lat jaką można wliczyć do stażu z tytułu nauki. W każdym razie nie jest ona równa, ani nie przekracza 10 lat, a co za tym idzie pracownik w pierwszej pracy zawsze ma prawo do 20 dni urlopu. W celu udowodnienia ukończenia uczelni pracownik przedstawia pracodawcy dyplom ukończenia studiów. Zatrudniony po studiach musi przepracować jeszcze 2 lata, aby mógł nabyć prawo do 26 dni urlopu.

Ważne

Warto dodać, że 8 lat zalicza się zarówno z tytułu ukończenia studiów magisterskich, jak i licencjackich.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Staż urlopowy – jak liczyć?

Kalkulator urlopu w pierwszej pracy

Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego obliczy także urlop należy w pierwszej pracy. Należy zaznaczyć, która szkoła została ukończona oraz określić pierwszy miesiąc pracy. Oblicz »>

 

 

Infor.pl

Kiedy można wziąć urlop w pierwszej pracy?

Wiemy już, ile urlopu przysługuje w pierwszej pracy. Kiedy można z niego skorzystać? Ustawodawca nie przewiduje nabycia prawa do pełnego wymiaru urlopu już z chwilą nawiązania stosunku pracy. Otóż naliczanie urlopu w przypadku pierwszej pracy polega na przyznawaniu po każdym przepracowanym miesiącu 1/12 z rocznego wymiaru urlopu. 

Skoro pierwsza praca daje prawo do 20 dni urlopu w wymiarze rocznym to po pierwszym miesiącu pracy pracownik będzie mógł po raz pierwszy skorzystać z urlopu w 1,67 dnia. Pracownik może wziąć 1 dzień urlopu po pierwszym miesiącu pracy. Pamiętajmy, że pracodawca zawsze może korzystniej potraktować pracownika i pozwolić mu na zaokrąglenie do 2 dni wolnego. Należy jednak pilnować, aby w wymiarze rocznym nie została przekroczona liczba 20 dni.

Przykład

Pracownica podjęła zatrudnienie po raz pierwszy w życiu na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy w wymiarze ½ etatu. Ukończyła wcześniej licencjat i przedstawiła pracodawcy stosowny dokument. Pracodawca zaliczył kobiecie do stażu pracy 8 lat z tytułu ukończenia studiów licencjackich. Pracownica ma prawo do 10 dni urlopu w roku, ponieważ umowa przewiduje pracę na pół etatu.

Ważne

Jeśli pracownik skorzysta z większej niż przysługującej mu liczby dni urlopowych, u kolejnego pracodawcy otrzyma odpowiednio mniej wolnego.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465)

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Źródło: INFOR
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9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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