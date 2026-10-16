Zmiana zasad komunikacji ze związkami zawodowymi i radami pracowników. Trzeba będzie wprowadzić zmiany w obiegu dokumentów

Trwają prace nad zmianami deregulacyjnymi

W styczniu 2026 roku na gruncie prawa pracy zaszła zmiana, dzięki której możliwe jest przekazywanie wybranych dokumentów pracowniczych w postaci elektronicznej. Zmiany, które zostały w tym zakresie wprowadzone są elementem cyfryzacji procesów kadrowych, a w omawianym zakresie mają przede wszystkim na celu uelastycznienie działań pracodawcy i pracownika i dostosowanie obowiązujących przepisów do otaczającej nas rzeczywistości i wszechobecnej cyfryzacji. Już niedługo, bo 30 października, zostanie w tym zakresie wykonany następny krok – usprawnienie komunikacji między pracodawcą i związkami zawodowymi.

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Celem usunięcie zbędnych formalności u pracodawców

Dojdzie do tego w wyniku wejścia w życie ustawy z 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 października 2026 roku. Wprowadziła ona zmiany w ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i ustawie z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Jak wskazywano na etapie prac nad omawianym rozwiązaniami, ta ustawa jest wyjściem naprzeciw postulatom deregulacyjnym wypracowanym przez Rządowy Zespół do spraw Deregulacji powołany przez Radę Ministrów w marcu 2025 r. Celem jest usunięcie zbędnych formalności i stworzenie lepszych warunków dla komunikacji pracodawcy z przedstawicielami pracowników, co ułatwi pracodawcy realizację jego obowiązków informacyjnych w zakresie zbiorowego prawa pracy. Co dokładnie się zmieni?

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Komunikacja ze związkami zawodowymi i radą pracowników

Pracodawca będzie mógł powiadamiać zarząd zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą nie tylko na piśmie, ale także w formie dokumentowej lub elektronicznej. Do ustawy o związkach zawodowych zostanie dodany art. 321, zgodnie z którym pracodawca i zakładowa organizacja związkowa w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu będą mogły przewidzieć przekazywanie określonych w przepisach informacji również w formie dokumentowej lub elektronicznej. Określenia te należy interpretować zgodnie z ich potocznym znaczeniem, odwołując się przy tym do regulacji zawartej w art. 781 § 1 oraz w art. 772 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wprowadzenie tych form w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu będzie skutkowało możliwością udzielenia informacji w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz w wiadomości mailowej.

Również zmiany w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji będą dotyczyły formy dokumentowej i elektronicznej. Wprowadzono bowiem możliwość składania wniosku o informację przez radę pracowników nie tylko pisemnie, ale również w tych właśnie formach. Również pracodawca będzie mógł przekazywać informacje radzie pracowników na piśmie lub w formie dokumentowej lub elektronicznej, przy czym wybór formy będzie wymagał uprzedniej akceptacji tejże rady.

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