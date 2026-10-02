Główny Inspektor Pracy uznał interpretacją nr 16 z 21 września 2026 r., że firma może współpracować z opiekunkami domowymi w Niemczech na umowach cywilnoprawnych, a nie na etacie. Ale pod warunkiem: opiekunka sama wybiera zlecenia, nie wykonuje poleceń firmy, a wynagrodzenie dostaje tylko za przepracowany czas. Gdy praktyka wygląda inaczej, sama nazwa "zlecenie" w umowie nie wystarczy.

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Ważne SKRÓT: Główny Inspektor Pracy w interpretacji nr 16 z 21 września 2026 r. uznał, że opiekunki domowe zatrudniane przez wnioskodawcę do opieki w Niemczech mogą pracować na umowie cywilnoprawnej, a nie na etacie.

O rodzaju umowy decydują przeważające cechy relacji. Najważniejsze jest to, czy firma wydaje opiekunce wiążące polecenia przy bieżącej pracy.

W opisanym modelu opiekunka sama wybiera zlecenia, może je odrzucić lub przerwać, a pieniądze dostaje tylko za przepracowany czas.

Decyzja PIP dotyczy jednej konkretnej firmy i jej opisu sytuacji, więc nie jest przepustką dla każdej umowy zlecenia w podobnej sytuacji.

Opiekunka bez etatu i płatnego urlopu? Tak zdecydował PIP, ale tylko wtedy jest to legalne

Firma, której opiekunki świadczą usługi w domach podopiecznych akurat w Niemczech, zapytała Państwową Inspekcję Pracy, czy może współpracować z nimi na umowach cywilnoprawnych zamiast na etatach. Wniosek jest datowany na 20 sierpnia 2026 r. Odpowiedź z 21 września 2026 r. brzmi: tak, stanowisko firmy jest prawidłowe.

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Ważne To nie znaczy, że każda opiekunka w Niemczech jest zleceniobiorczynią z mocy prawa i nie będzie zatrudniona na etacie. GIP ocenił konkretny opis sytuacji i oparł się na trzech filarach: swobodzie opiekunki, braku bieżących poleceń i braku ryzyka po stronie firmy. Poniżej sprawdzisz, co dokładnie ustalono i kogo ta interpretacja PIP naprawdę dotyczy.

Co uznał Główny Inspektor Pracy? Opiekunki z polskiej firmy pracujące w Niemczech nie muszą mieć umowy o pracę?

Firma zapytała, czy jej relacja z opiekunkami to stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Ten przepis oznacza, że pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie, które pracodawca wyznacza, a za to dostaje wynagrodzenie.

GIP uznał, że opisana relacja takich cech nie ma. Opiekunki zajmują się higieną podopiecznego, jego posiłkami, poruszaniem się, utrzymywaniem kontaktów z rodziną i znajomymi oraz współprowadzeniem domu. Zakres obejmuje czynności niemedyczne.

Dlaczego praca opiekunki tym razem to nie etat? Pięć argumentów PIP w jednej tabeli

Uzasadnienie opiera się na kryterium, które Sąd Najwyższy uznaje za najważniejsze:

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"Jednak najistotniejszym elementem odróżniającym umowę o pracę od umowy cywilnoprawnej jest podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy, czyli wydawanie przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń dotyczących bieżącego wykonywania zadań." - z uzasadnienia interpretacji Głównego Inspektora Pracy.

Na tej podstawie GIP przeanalizował model firmy:

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Cecha etatu Co ustalił GIP w tym konkretnym przypadku Polecenia co do sposobu pracy Opiekunka sama decyduje o rodzaju i kolejności zadań. Umowy z klientami wykluczają wydawanie jej poleceń. Czas i miejsce O czasie, miejscu i zakresie zadań decyduje podopieczny. Firma wyznacza tylko ramy czasowe i wskazuje podopiecznego. Stała dyspozycyjność Opiekunka może odmówić oferty, zrezygnować w trakcie zlecenia i zrobić długą przerwę. Ryzyko pracodawcy Wynagrodzenie należy się tylko za przepracowany czas. Opiekunka odpowiada za usługę cywilnoprawnie. Wola stron Opiekunka dowiaduje się o umowie cywilnoprawnej już na rekrutacji, a umowa jasno to stwierdza.

Nagła hospitalizacja, demencja, śmierć. Dlaczego stan podopiecznego zaważył na ocenie PIP?

Firma opisała, że stan podopiecznych bywa nieprzewidywalny. W ciągu kilku dni mogą trafić do szpitala lub ośrodka albo umrzeć. Część osób choruje na demencję lub Alzheimera i nie potrafi racjonalnie podejmować decyzji. Według wniosku nikt w domu podopiecznego nie kieruje pracą opiekunki.

GIP przyjął, że w takiej sytuacji to podopieczny wyznacza czas, miejsce i zakres zadań. Urząd dodał, że nawet osobiste wykonywanie czynności w okresie zależnym od zdrowia podopiecznego nie przesądza o etacie, bo takie elementy występują też w umowach cywilnych. Ten sam zakres obowiązków można realizować i na etacie, i na zleceniu. Decyduje to, które cechy przeważają.

Ta interpretacja GIP nie jest przepustką dla każdej umowy zlecenia nawet w podobnym przypadku

Interpretacja dotyczy jednej firmy i stanu faktycznego, który ta firma opisała we wniosku. GIP ocenił wyłącznie, czy cywilnoprawna podstawa współpracy jest dopuszczalna. Nie badał drugiego stosunku prawnego, czyli zadań informacyjno-rekrutacyjnych, ani przyjętego modelu delegowania.

Ważne To ważne ograniczenie zakresu działania interpretacji - nie oznacza, że każda praca opiekunki może być świadczona na umowie cywilnoprawnej. Jeśli firma w praktyce układa opiekunkom grafiki, wydaje codzienne polecenia albo wymaga stałej dostępności, opis z wniosku przestaje pasować do innego przypadku. Powoływanie się na interpretację nr 16 nie wystarczy. Trzeba wystąpić w z własnym wnioskiem.

Sam zapis w umowie też nie przesądza sprawy. GIP wskazał, że dopiero gdy cechy etatu i zlecenia są równo nasilone, rozstrzyga wola stron. Liczą się wtedy także okoliczności sprzed podpisania umowy, na przykład informacja przekazana na rekrutacji.

Co interpretacja nr 16 PIP znaczy dla opiekunek domowych?

Jeśli pracujesz jako opiekunka na zleceniu, interpretacja PIP potwierdza możliwość takiego modelu - bez etatu, bez płatnego urlopu czy innych świadczeń. Czy to wada? To zależy. Jako wolny zleceniobiorca możesz np. odmówić oferty, zrobić dłuższą przerwę albo zrezygnować w trakcie zlecenia (zgodnie z umową). Z drugiej strony wynagrodzenie należy ci się tylko za okresy, w których pracujesz. Jako zleceniobiorczyni nie masz też płatnego urlopu ani ochrony przed wypowiedzeniem z Kodeksu pracy.

Sprawdź swoją umowę. Jeśli na kilka z tych pytań odpowiadasz „tak”, twoja sytuacja może odbiegać od tej opisanej we wniosku i możliwe, że praca na zleceniu to w Twoim przypadku błąd, a przysługuje Ci etat: Czy firma mówi ci na co dzień, co, jak i w jakiej kolejności masz robić?

Czy firma ustala twój grafik i oczekuje, że będziesz stale dostępna?

Czy musisz przyjmować kolejne zlecenia i nie możesz zrobić przerwy?

Czy dostajesz pieniądze także wtedy, gdy nie pracujesz?

Czy firma rozlicza cię z błędów tak jak pracownika? W takim przypadku skonsultuj umowę z prawnikiem albo w inspektoracie pracy.

Skutki interpretacji PIP. Co może zmienić się na rynku opieki domowej?

Jest stanowisko GIP, które potwierdza, że model pracy opieki domowej może być świadczony przy pewnych warunkach na zleceniu - to nie zawsze musi być umowa o pracę .

może być świadczony przy pewnych warunkach na zleceniu - . Inne firmy mogą oprzeć własne umowy na tych samych kryteriach , które GIP wskazał jako przemawiające za modelem zlecenia. Każda musi jednak sprawdzić, czy jej praktyka pasuje do opisu, a najbezpieczniej postarać się o własną interpretację.

, które GIP wskazał jako przemawiające za modelem zlecenia. Każda musi jednak sprawdzić, czy jej praktyka pasuje do opisu, a najbezpieczniej postarać się o własną interpretację. Może powstać spór o praktykę, bo GIP ocenił tylko opis stanu faktycznego z wniosku, jednak pracodawcy mogą to wykorzystywać do przejściu z modelu etatowego zatrudnienia opiekunek na zlecenia. Czy opiekunki naprawdę pracują tak swobodnie, może zbadać sąd w indywidualnym sporze, albo może to zostać poddane kontroli PIP.

Praca opiekunki domowej - zlecenie czy etat? Interpretacja Państwowej Inspekcji Pracy (FAQ)

Czy opiekunka domowa zatrudniona w polskiej firmie, pracująca, w Niemczech może pracować na umowie zlecenia?

Według decyzji GIP z 21 września 2026 r. tak, jeśli w praktyce nie ma cech etatu: bieżących poleceń, stałej dyspozycyjności i ryzyka po stronie firmy.

Czy ta interpretacja nr 16 PIP obowiązuje wszystkie firmy?

Nie. Dotyczy firmy, która złożyła wniosek, i stanu faktycznego, który opisała. Inne firmy mogą traktować ją jako wskazówkę. Mogą natomiast postarać się o interpretację dla siebie na wniosek.

Co najbardziej odróżnia umowę o pracę od zlecenia?

Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy, czyli wiążące polecenia pracodawcy. Znaczenie mają też czas, miejsce i ryzyko.

Czy wystarczy tytuł umowy o zleceniu oraz jej treść?

Nie. Liczą się faktyczne cechy relacji. Dopiero gdy cechy etatu i zlecenia są równo nasilone, rozstrzyga wola stron zapisana w umowie.

Żródło: Państwowa Inspekcja Pracy