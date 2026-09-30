REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Stosunek pracy » Umowa z informatykiem to B2B czy umowa o pracę? Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy [Interpretacja indywidualna GIP nr 4]

Umowa z informatykiem to B2B czy umowa o pracę? Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy [Interpretacja indywidualna GIP nr 4]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2026, 13:29
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
interpretacja gip zlecenie czy etat
Umowa z informatykiem to B2B czy umowa o pracę? Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy [Interpretacja indywidualna GIP nr 4]
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy Janusza Krasonia nr 4 z dnia 29 lipca 2026 r. - czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny dotyczący umowy z informatykiem stanowi stosunek pracy w rozumienia art. 22 § 1 Kodeksu pracy? Najistotniejszym elementem odróżniającym umowę o pracę od umowy zlecenia jest podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy, czyli wydawanie przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń dotyczących bieżącego wykonywania zadań, co tym samym stanowi cechę charakterystyczną dla kierownictwa typowego dla stosunku pracy.

Interpretacje GIP - nowość

Interpretacje Głównego Inspektora Pracy to nowość w polskim porządku prawnym. Zaczęły funkcjonować w lipcu 2026 r. Na chwilę obecną na stronie gov.pl widnieje już pierwszych 8 interpretacji, w których GIP Janusz Krasoń rozstrzyga czy przedstawiony stan faktyczny wymaga podpisania umowy o pracę czy współpraca może odbywać się na podstawie umów cywilnoprawnych albo kontraktów B2B. Wniosek o interpretację może dotyczyć trwającego stosunku bądź potencjalnego.

REKLAMA

REKLAMA

W świetle art. 22 § 1 Kodeksu pracy stosunek pracy to sytuacja, kiedy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W kolejnych paragrafach ustawodawca podkreśla, że zatrudnienie we wskazanych warunkach jest zawsze zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na to, jak nazwano łączącą strony umowę. Co więcej, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu tych warunków wykonywania pracy.

Pierwszy stan faktyczny - interpretacja GIP nr 4

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu, utrzymywaniu, rozwijaniu i serwisowaniu systemów informatycznych oraz baz danych. Jako spółka współpracuje zarówno z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jak i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) - świadczenie usług. Ci podpisują ze spółką ramowy kontrakt B2B. Natomiast poszczególne usługi wykonywane są na podstawie osobno składanych zamówień zawierających w szczególności:

  1. przedmiot i zakres usług,
  2. warunki ich wykonania,
  3. model rozliczenia oraz
  4. wysokość wynagrodzenia.

Kierownictwo

Między stronami nie ma zobowiązań w postaci konieczności przyjęcia zamówienia albo zagwarantowania stałych zamówień, co prowadzi do ciągłości współpracy. Kontraktorzy nie podlegają kierownictwu spółki tak jak pracownicy. Osoby wyznaczone do koordynacji projektów określają takie elementy jak:

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

  1. zakres zadań projektowych,
  2. wymagane rezultaty,
  3. standardy jakościowe i
  4. terminy wynikające z danego zamówienia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony danych i tajemnic prawnie chronionych kontraktorzy korzystają z urządzeń, oprogramowania oraz dostępów wskazanych przez spółkę. Są również zobowiązani do przestrzegania wymagań wynikających z systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, w tym norm ISO 9001 i ISO/IEC 27001, zasad ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie same wymogi dotyczą także innych zewnętrznych dostawców usług.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dopuszcza się powierzenie wykonania usług innej osobie, ale w tym celu należy uzyskać zgodę spółki. Nie zakazuje się kontraktorom świadczenia usług na rzecz innych podmiotów. Zobowiązani są do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji w zakresie określonym umową. Co więcej, nie obejmuje ich regulamin pracy, wynagradzania, regulamin ZFŚS ani inne zakładowe źródła prawa pracy obowiązujące w spółce. Nie przysługują im uprawnienia pracownicze dotyczące np.: urlopu wypoczynkowego, czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych i ochrony trwałości zatrudnienia.

Zobacz również: Czy pracownik może zgłosić anonimowo pracodawcę do PIP?

Czas i miejsce

Nie określa się natomiast w sposób wiążący miejsca, czasu ani szczegółowego sposobu wykonywania usług. Zadania rejestrowane są w systemach informatycznych w celu zarządzania projektem i dokumentowania wykonania usług. Nie wyznacza się także rozkłady czasu pracy. Ewidencja liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie usług służy do rozliczeń (ustalenie wynagrodzenia i wystawienie faktury). Nie kontroluje się za jej pomocą przestrzegania norm czasu pracy. Przewiduje się tzw. okno dostępności - w godzinach od 6.00 do 22.00. Ma ono za zadanie wyznaczać ramy czasowe realizowania usługi ze względu na wymagania klientów i parametry świadczenia usług. Nie stanowi określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy kontraktora. Usługi można wykonywać zdalnie albo w miejscu ustalonym w zamówieniu.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie należy się za wykonanie usługi udokumentowanej fakturą. Ustala się je indywidualnie do zamówień w modelu czasu i materiału albo ryczałtowo. W odróżnieniu od pracowników kontraktorom nie przysługuje wynagrodzenie za samą gotowość do świadczenia usług ani za okresy, w których nie realizują zamówień. Rezultaty usług albo zestawienia wykonanych czynności podlegają odbiorowi. W razie niewykonania usługi lub nienależyte wykonanie zobowiązania kontraktorzy ponoszą odpowiedzialność kontraktową, w tym z tytułu kar umownych za zwłokę albo wadliwe wykonanie usług.

Drugi stan faktyczny - interpretacja GIP nr 4

W ramach jednego wniosku o interpretację indywidualną GIP opisany został również drugi stan faktyczny. Kontraktorzy prowadzący działalność gospodarczą oprócz świadczenia specjalistycznych usług IT opisanych w pierwszym stanie faktycznym, na podstawie odrębnych zamówień wykonują także usługi koordynatora albo lidera projektu (usługi Kontraktora Project Managera). W zamówieniu ustala się projekt albo jego etap (związany np. z wytworzeniem, wdrożeniem, rozwojem lub serwisowaniem produktu informatycznego), a usługi Kontraktora-PM to w szczególności:

  • przydzielanie zadań projektowych,
  • ustalanie harmonogramów poszczególnych etapów,
  • prowadzenie spotkań projektowych,
  • monitorowanie postępu i jakości oraz
  • raportowanie do Product Ownera albo kierownika produktu po stronie spółki.

W skład zespołów projektowych mogą wchodzić pracownicy spółki (osoby zatrudnione na umowie o pracę), innych kontraktorów B2B, jak i pracowników albo podwykonawców klientów spółki. Kontraktor-PM nie posiada uprawnień pracodawczych wobec członków zespołu. Nie może nawiązywać ani rozwiązywać stosunków pracy lub kontraktów B2B, ustalać wynagrodzeń, udzielać urlopów ani podejmować innych czynności z zakresu prawa pracy. Przydzielane przez niego zadania są zadaniami projektowymi i pozostają ograniczone zakresem danego projektu. Wykonuje usługę zgodnie z metodyką określoną w zamówieniu, w szczególności Agile, Scrum, PRINCE2, SAFe albo metodyką hybrydową. W granicach określonego celu, zakresu projektu, parametrów jakościowych i kamieni milowych samodzielnie organizuje sposób świadczenia usług.

Wynagrodzenie Kontraktora-PM jest ustalane w modelu czasu i materiału albo ryczałtowo za określony etap projektu. Kontraktor odpowiada za terminową i prawidłową realizację zakresu objętego zamówieniem oraz ponosi odpowiedzialność kontraktową, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar za zwłokę lub nienależyte wykonanie usług.

We własnym stanowisku w sprawie wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie stosunki prawne przedstawione w obu stanach faktycznych nie stanowią stosunków pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Zobacz również: Jakie uchybienia są wykrywane najczęściej podczas kontroli PIP?

Decyzja GIP - interpretacja indywidualna nr 4

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy uznać należy za prawidłowe. O kwalifikacji prawnej stosunku łączącego strony nie przesądza nazwa umowy. Rozstrzygające znaczenie ma całokształt warunków, w których zobowiązanie jest rzeczywiście wykonywane, oraz ustalenie, czy występują w nim elementy charakterystyczne dla pracy podporządkowanej.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wykrystalizował się pogląd, że elementem konstrukcyjnym odróżniającym stosunek pracy od innych stosunków prawnych jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 roku, sygn. I UK 68/05, LEX 177165 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2022 roku, sygn. II PSKP 23/22, LEX nr 3554361). Na podporządkowanie składa się kilka elementów:

  1. podporządkowanie co do sposobu wykonania pracy,
  2. co do miejsca oraz
  3. co do czasu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2025 roku, sygn. III AUa 32/24, LEX 3983458, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2021 roku, sygn. III AUa 1774/20, LEX 3580366, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2021 roku, sygn. III AUa 38/18, LEX 3244945).

Jednak najistotniejszym elementem odróżniającym umowę o pracę od umowy zlecenia jest podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy, czyli wydawanie przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń dotyczących bieżącego wykonywania zadań, co tym samym stanowi cechę charakterystyczną dla kierownictwa typowego dla stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2021 roku, sygn. I PSKP 18/21, LEX 3223823). Sąd Najwyższy podkreśla w swym orzecznictwie, iż wykonywanie poleceń jest fundamentem wzajemnych relacji między stronami stosunku pracy. Innymi słowy, istotą pracy umownie podporządkowanej jest możliwość codziennego konkretyzowania pracownikowi jego obowiązków, a w szczególności określania czynności mieszczących się w zakresie uzgodnionego rodzaju pracy i sposobu ich wykonywania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 29 listopada 2017 roku, sygn. I PK 358/16, LEX 2433081).

Natomiast podporządkowanie co do czasu przejawia się zdaniem Sądu Najwyższego w podporządkowaniu poleceniom kierownictwa co do czasu, wykonywaniem pracy zmianowej i stałą dyspozycyjnością (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2022 roku, sygn. II PSKP 23/22, LEX 3554361, oraz wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 1997 roku, sygn. II UKN 329/97, OSNAPiUS 1998/17, poz. 522). Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Katowicach podmiot zatrudniający jest organizatorem pracy i decyduje, gdzie i w jakich godzinach będzie realizowany proces pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2019 roku, sygn. III AUa 1760/18, LEX nr 2702637). Podporządkowanie co do miejsca przejawia się z kolei w zależności pracownika w sferze miejsca świadczenia pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017 roku, sygn. I PK 171/16, LEX 2329471).

Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego i sądów powszechnych elementem wyróżniających stosunek pracy spośród innych stosunków prawnych będących podstawą zatrudnienia jest również osobiste świadczenie pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 1998 roku, sygn. I PKN 416/98, OSNAPiUS 1999/24, poz. 775, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2022 roku, sygn. III AUa 1344/20, LEX 3410462, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 roku, sygn. III AUa 226/20, LEX 3101592, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2020 roku, sygn. III AUa 570/19, LEX 3388575, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 2019 roku, sygn. III AUa 25/19, LEX 2932384, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2019 roku, sygn. III AUa 435/18, LEX 2669472, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 roku, sygn. III AUa 1572/17, LEX 3070121). W wyroku z dnia z 28 października 1998 roku, I PKN 416/98, OSNAPiUS 1999/24, poz. 775, Sąd Najwyższy stwierdził, iż brak bezwzględnego obowiązku wykonania pracy osobiście przez pracownika w zasadzie wyklucza uznanie stosunku prawnego za stosunek pracy. Niedopuszczalne jest zatem zawarcie w umowie o pracę postanowienia umownego przewidującego spełnienie świadczenia przez osobę trzecią, czyli zastępcę (wyroku Sądu Najwyższego z 26 listopada 1998 roku, sygn. I PKN 458/98, OSNAPiUS 2000/3, poz. 94).

Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów powszechnych jednym z elementów charakterystycznych dla stosunku pracy jest także obciążenie pracodawcy ryzykiem związanym z zatrudnieniem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 roku, sygn. III AUa 1572/17, LEX 3070121, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2019 roku, sygn. III AUa 435/18, LEX 2669472, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 maja 2019 roku, sygn. III AUa 851/18, LEX 2701123, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 roku, sygn. III AUa 226/20, LEX nr 3101592, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2025 roku, sygn. III AUa 349/24, LEX 3980256). Ryzyko pracodawcy wyraża się w tym, iż pracodawca dostarcza pracownikowi środków niezbędnych do wykonywania umówionych obowiązków oraz ponosi konsekwencje niezawinionych błędów popełnianych przez pracownika tzw. ryzyko osobowe, a ponadto jest obowiązany do zapłaty pracownikowi wynagrodzenia w przypadkach zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu pracy, np. przestojów tzw. ryzyko techniczne lub złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tzw. ryzyko gospodarcze (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 roku, sygn. III AUa 1572/17, LEX 3070121).

Pracownikiem jest zatem osoba fizyczna, która zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy w sposób ciągły na rzecz pracodawcy i na jego ryzyko w zamian za wynagrodzenie, będąc w procesie pracy podporządkowana pracodawcy co do sposobu, czasu i miejsca świadczenia pracy.

W opisanych stanach faktycznych nie występuje zasadniczy element stosunku pracy w postaci wykonywania pracy w warunkach podporządkowania. Całokształt przedstawionych okoliczności wskazuje, że kontraktorzy działają jako samodzielni usługodawcy, ponoszący ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność za wykonanie przyjętego zobowiązania, a nie jako osoby świadczące pracę pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Interpretacja GIP nr 4 - UNP:GIP-26-262404, GIP-GPP.50.6.2026.3

Zobacz również:
Powiązane
PIP ostrzega: niewypłacone pensje, praca na czarno i nadgodziny bez zapłaty. Co może zrobić pracownik? [Wywiad z GIP Marcinem Staneckim]
PIP ostrzega: niewypłacone pensje, praca na czarno i nadgodziny bez zapłaty. Co może zrobić pracownik? [Wywiad z GIP Marcinem Staneckim]
Nowy GIP ostrzega: każda skarga w zakresie pozornych umów B2B i cywilnoprawnych będzie skrupulatnie sprawdzana
Nowy GIP ostrzega: każda skarga w zakresie pozornych umów B2B i cywilnoprawnych będzie skrupulatnie sprawdzana
Rekordowa fala zgłoszeń do PIP. Chodzi o dyskryminację w pracy
Rekordowa fala zgłoszeń do PIP. Chodzi o dyskryminację w pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pierwsza połowa 2026 roku to 150 mln dni Polaków na L4. Jak skutecznie zmniejszyć liczbę absencji chorobowych?
30 wrz 2026

Niestety Polska należy do najmniej aktywnych państw UE. Tymczasem w pierwszej połowie 2026 roku spędziliśmy aż 150 mln dni na L4. Aktywność fizyczna to najtańszy lek na choroby cywilizacyjne. Dlaczego Polacy się nie ruszają? Co zyskałaby Polska, gdybyśmy zdołali zaktywizować fizycznie nasze społeczeństwo?
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, pracownicy widzą 2 razy więcej niż ich przełożeni. Nowy raport o bezpieczeństwie pracy w przemyśle
29 wrz 2026

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, pracownicy widzą 2 razy więcej niż ich przełożeni. Zgodnie z nowym raportem o bezpieczeństwie pracy w przemyśle w ostatnim roku aż 70% pracowników doświadczyło w swojej firmie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, a wśród przełożonych odsetek ten spada do zaledwie 41%.
Starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy wiek w pracy ma znaczenie? Pracodawca musi wykorzystać potencjał różnych pokoleń
29 wrz 2026

Starzeje się społeczeństwo polskie i starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy dla współpracy między pracownikami wiek ma znaczenie? Jak pracodawcy mogą wykorzystywać potencjał różnych pokoleń?
Teraz lokalizacja firmy i dojazd do pracy jest dla szukających zatrudnienia równie ważny jak wynagrodzenie
29 wrz 2026

Już wyraźna większość kandydatów do pracy rezygnuje z rekrutacji przez dojazd. Lokalizacja biura staje się elementem budowania dobrej marki przez pracodawcę i elementem równie ważnym w procesie zatrudniania poszukiwanych pracowników co wynagrodzenie za pracę i elastyczny czas pracy.

REKLAMA

Październik 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 wrz 2026

Pobierz kalendarz października 2026 r. do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Dziesiąty miesiąc roku ma 9 dni wolnych od pracy. Jakie ważne daty trzeba zapamiętać? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc roku.
Dlaczego blokowane są awanse pracowników 45+? Staż pracy powodem dyskryminacji w polskich firmach. To zachęca do szybszego przechodzenia na emeryturę
28 wrz 2026

Statystyki są porażające: aż 36% pracowników w wieku 45–59 lat w ciągu ostatnich 3 lat spotkało się z dyskryminacją wiekową w pracy. Dlaczego blokuje się awanse pracowników 45+? Staż pracy zamiast być powodem do podwyżek staje się przedmiotem dyskryminacji w polskich firmach. Takie postepowanie zachęca pracowników do szybszego przechodzenia na emeryturę.
Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jest wiele do zrobienia
28 wrz 2026

Dlaczego Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami? Okazuje się, że główną barierą jest obawa pracodawców przed zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością. Często wynika ona z niewiedzy. W tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia. Ile osób czeka na pracę?
Praca zdalna w odwrocie. Choć pracownicy wskazują korzyści z home ofice także dla firm, te nie ustają w wysiłkach, by znów mieć ich wszystkich w biurach
29 wrz 2026

Eksperci prognozują masowy odwrót od pracy zdalnej i powrót pracownikó do biur. Dzieje się tak wbrew ekonomicznej logice, bo dane wskazują na wzrost wydajności w firmach wspierających tę formę zatrudnienia. Z kolei pracownicy cenią sobie zarówno elastyczność jak i możliwość lepszego zbalansowania pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Skąd więc upór menadżerów, by wrócić do starych standardów.

REKLAMA

Zlecenie czy etat? Umowa z kierowcą przewożącym dzieci w roku szkolnym? [Interpretacja GIP nr 5]
30 wrz 2026

Czy z kierowcą wykonującym przewóz dzieci z niepełnosprawnościami na jednej, stałej trasie w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego można podpisać umowę zlecenie? Jest decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej GIP nr 5.
Jawność wynagrodzeń a oceny pracownicze. Jakie kryteria obronią decyzję o podwyżce? Checklista dla pracodawców
24 wrz 2026

Pierwsza część zmian dotyczących jawności wynagrodzeń obowiązuje od 24 grudnia 2025 r. i dotyczy rekrutacji. Kolejny etap wdrażania unijnej dyrektywy nadal jest w Polsce na etapie projektu. Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą musieli nie tylko uporządkować zasady wynagradzania, ale także udostępniać pracownikom kryteria decydujące o wynagrodzeniu i jego wzroście. Ocena okresowa nie jest obowiązkowa, ale tam, gdzie wynik pracownika wpływa na podwyżkę, może stać się ważnym elementem dokumentowania tej decyzji.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA