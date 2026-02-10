REKLAMA

Kobiety od 56. roku życia, a mężczyźni od 61. roku życia mają ochronę przedemerytalną. Co to w praktyce oznacza?

Kobiety od 56. roku życia, a mężczyźni od 61. roku życia mają ochronę przedemerytalną. Co to w praktyce oznacza?

10 lutego 2026, 16:58
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika Kobieta jest pod ochroną wcześniej
Kobiety od 56. roku życia, a mężczyźni od 61. roku życia mają ochronę przedemerytalną. Co to w praktyce oznacza?


Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika, a ile pracownicy? Nie można ich zwolnić, jeżeli niewiele brakuje im do osiągnięcia wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracowników. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę.

Ochrona pracownika przed emeryturą

W Kodeksie pracy w dziale II "Stosunek pracy", rozdziale II "Umowa o pracę" i oddziale II "Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę" znajduje się art. 39, który nakłada na pracowników ochronę przedemerytalną. Ochrona pracownika oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której zostało niewiele do emerytury. Zatrudniający nie może złożyć wypowiedzenia w ostatnich 4 latach przed emeryturą pracownika. Warto zaznaczyć, że wypowiedzenie złożone wcześniej, które wywiera skutek już podczas tego 4-letniego okresu ochronnego jest skuteczne. Pracodawca działa wówczas zgodnie z przepisami. Nie narusza art. 39 Kodeksu pracy.

Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi lub pracownicy, którym do emerytury zostały nie więcej niż 4 lata:

Art. 39.[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ochrona przedemerytalna - umowa na czas określony

Warto zwrócić uwagę na drugi człon zdania zawartego w art. 39 KP: "jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Powstał spór dotyczący tego, czy ochrona przed zwolnieniem dotyczy tylko osób, które mają umowę o pracę na czas nieokreślony albo umowę o pracę na czas określony trwający do osiągnięcia wieku emerytalnego lub dłużej, czy też umów na czas określony, które wygasają przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wiadomo, że pracodawca nie musi przedłużać umowy o pracę osobie, której brakują 4 lata do emerytury, a pracuje na podstawie umowy na czas określony wynoszący np. 2 lata. Dochodzi tu do rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pytanie, czy może rozwiązać taką umowę wcześniej, jeśli pracownik jest już w wieku ochronnym. Ostatnia Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2025 r. (sygn. akt III PZP 6/24) nie pozwala na wcześniejsze wypowiedzenie umowy na czas określony pracownikowi w trakcie trwania ochrony przedemerytalnej:

„[...] wynikający z art. 39 Kodeksu pracy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę dotyczy także umowy zawartej na czas określony, w tym też takiej, której okres obowiązywania upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego”.

Ochrona przedemerytalna od 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn

W związku z tym, że w Polsce mamy niższy wiek emerytalny dla kobiet, pracownice szybciej przechodzą na emeryturę, a więc wcześniej zostają objęte ochroną przedemerytalną. Wiek emerytalny kobiet to 60 lat. Mężczyźni pracują 5 lat dłużej - przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat (art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Wpływa to między innymi na wypłatę wyższych emerytur.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kobieta jest pod ochroną od 56. roku życia. Natomiast mężczyzny nie można zwolnić od 61. roku życia.

Polecamy: Kodeks pracy

Ochrona przedemerytalna - jak liczyć?

Jak liczy się lata ochrony przedemerytalnej? Podajemy przykład:

Przykład

Danuta w dniu 1 października 2029 r. będzie miała 60 lat. Czy już w 2025 roku obejmie ją ochrona przedemerytalna? Tak. Od dnia 1 października 2025 r. pracodawca nie może zwolnić Danuty na podstawie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownica objęta jest ochroną uregulowaną w art. 39 Kodeksu pracy.

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2025 r., sygn. I PSKP 18/24

W kontekście ochrony przedemerytalnej warto wspomnieć wyrok Sądu Najwyższego z tego roku o sygn. I PSKP 18/24. Z orzeczenia SN wynika jednoznacznie, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 KP obejmuje pracownika, który obiektywnie spełnia przesłanki do nabycia emerytury pomostowej z osiągnięciem wieku emerytalnego niższego od powszechnego wieku emerytalnego, nawet jeśli okoliczność ta została potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Dla oceny naruszenia zakazu wypowiedzenia umowy o pracę decydujące znaczenie ma obiektywne istnienie przesłanek ochrony w momencie wypowiedzenia, a nie stan wiedzy pracodawcy o tych okolicznościach, przy czym późniejsze ujawnienie tych okoliczności może mieć wpływ jedynie na zakres roszczeń odszkodowawczych pracownika. (Źródło: InforLex)

Ochrona przed emeryturą - czy chroni przed zwolnieniem grupowym?

Jak ochrona przed emeryturą ma się do zwolnienia grupowego? W przypadku zwolnień grupowych pracownicy objęci ochroną przedemerytalną chronieni są przed wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę. Natomiast do rozwiązania stosunku pracy może dojść w konsekwencji innego typu wypowiedzenia. Przepisy pozwalają na przedstawienie osobom w wieku przedemerytalnym wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające). Jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków, umowa ulega rozwiązaniu z okresem wypowiedzenia.

Źródło: INFOR
