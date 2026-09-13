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Masz dziecko w wieku do 8 lat, możesz złożyć wniosek o pracę zdalną [WZÓR]

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13 września 2026, 22:02
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Wzór wniosku o pracę zdalną dla rodzica dziecka do 8 lat
Masz dziecko w wieku do 8 lat, możesz złożyć wniosek o pracę zdalną [WZÓR]
Shutterstock

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Jak napisać wniosek o pracę zdalną dla rodziców dziecka do 8 lat? Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia 8 roku życia składa wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Jak wygląda wzór wniosku o pracę zdalną dla rodziców dzieci do 8 lat?

Masz dziecko do 8 lat, możesz złożyć wniosek o pracę zdalną

Dyrektywa unijna „work-life balance” wymusiła wprowadzenie do Kodeksu pracy nowej instytucji pozwalającej na łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Od 26 kwietnia 2023 roku pracownik, który wychowuje dziecko do ukończenia 8 roku życia (grupa uprzywilejowana) może wnioskować do pracodawcy o elastyczną organizację pracy czyli m.in. o pracę zdalną. Podstawą prawną dla takiego wniosku jest art. 1881 Kodeksu pracy. Wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

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Jak napisać wniosek o pracę zdalną?

Rodzice dzieci do 8 roku życia mają możliwość ubiegania się o pracę zdalną w formule wniosku o elastyczną organizację pracy. W przedmiotowym wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
  • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;
  • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;
  • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać (praca zdalna całkowita lub częściowa).

Wniosek o pracę zdalną dla rodziców dzieci do 8 lat - wzór

Rodzice dzieci do 8 lat wnoszą o pracę zdalną za pośrednictwem wniosku o elastyczną organizację pracy. Mogą wnioskować o całkowitą pracę zdalną lub częściową czyli hybrydową.

Wzór 1 to wniosek o elastyczną organizację pracy w postaci pracy zdalnej całkowitej:

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Wzór wniosku o całkowitą pracę zdalną dla rodzica dziecka do 8 lat

 

Infor.pl

Do pobrania: Wniosek o elastyczną organizacją pracy w postaci całkowitej pracy zdalnej (Word doc, pdf)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór 2 to wniosek o elastyczną organizację pracy w postaci częściowej pracy zdalnej:

Wzór wniosku o częściową pracę zdalną dla rodzica dziecka do 8 lat infor.pl

 

Infor.pl

Do pobrania: Wniosek o elastyczną organizacją pracy w postaci częściowej pracy zdalnej (Word doc, pdf)

Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 8 – czy pracodawca może odmówić?

W odróżnieniu od wniosku składanego przez rodzica wychowującego dziecko do 4 roku życia składanego na podstawie art. 6719 Kodeksu pracy, w tym przypadku pracodawca nie jest związany wnioskiem. Zgodnie z przepisami rozpatruje wniosek i uwzględnia przy tym:

  • potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, 
  • potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
     
    Następnie pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku na papierze lub elektronicznie o:
  • akceptacji wniosku albo 
  • przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo 
  • innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku.
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 240)

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Źródło: INFOR
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