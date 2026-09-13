Masz dziecko w wieku do 8 lat, możesz złożyć wniosek o pracę zdalną [WZÓR]
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Jak napisać wniosek o pracę zdalną dla rodziców dziecka do 8 lat? Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia 8 roku życia składa wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Jak wygląda wzór wniosku o pracę zdalną dla rodziców dzieci do 8 lat?
- Masz dziecko do 8 lat, możesz złożyć wniosek o pracę zdalną
- Jak napisać wniosek o pracę zdalną?
- Wniosek o pracę zdalną dla rodziców dzieci do 8 lat - wzór
- Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 8 – czy pracodawca może odmówić?
Masz dziecko do 8 lat, możesz złożyć wniosek o pracę zdalną
Dyrektywa unijna „work-life balance” wymusiła wprowadzenie do Kodeksu pracy nowej instytucji pozwalającej na łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Od 26 kwietnia 2023 roku pracownik, który wychowuje dziecko do ukończenia 8 roku życia (grupa uprzywilejowana) może wnioskować do pracodawcy o elastyczną organizację pracy czyli m.in. o pracę zdalną. Podstawą prawną dla takiego wniosku jest art. 1881 Kodeksu pracy. Wniosek może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.
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Jak napisać wniosek o pracę zdalną?
Rodzice dzieci do 8 roku życia mają możliwość ubiegania się o pracę zdalną w formule wniosku o elastyczną organizację pracy. W przedmiotowym wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:
- imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
- przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;
- termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;
- rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać (praca zdalna całkowita lub częściowa).
Wniosek o pracę zdalną dla rodziców dzieci do 8 lat - wzór
Rodzice dzieci do 8 lat wnoszą o pracę zdalną za pośrednictwem wniosku o elastyczną organizację pracy. Mogą wnioskować o całkowitą pracę zdalną lub częściową czyli hybrydową.
Wzór 1 to wniosek o elastyczną organizację pracy w postaci pracy zdalnej całkowitej:
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Do pobrania: Wniosek o elastyczną organizacją pracy w postaci całkowitej pracy zdalnej (Word doc, pdf)
Wzór 2 to wniosek o elastyczną organizację pracy w postaci częściowej pracy zdalnej:
Do pobrania: Wniosek o elastyczną organizacją pracy w postaci częściowej pracy zdalnej (Word doc, pdf)
Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 8 – czy pracodawca może odmówić?
W odróżnieniu od wniosku składanego przez rodzica wychowującego dziecko do 4 roku życia składanego na podstawie art. 6719 Kodeksu pracy, w tym przypadku pracodawca nie jest związany wnioskiem. Zgodnie z przepisami rozpatruje wniosek i uwzględnia przy tym:
- potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy,
- potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
Następnie pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku na papierze lub elektronicznie o:
- akceptacji wniosku albo
- przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo
- innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku.
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 240)
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