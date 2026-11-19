Od 5 listopada 2026 roku obowiązują zmienione przepisy Kodeksu pracy o równym traktowaniu w zatrudnieniu i mobbingu. Dla pracodawców pojawiły się pytania nie tylko o treść, ale też o formę i adresatów informacji. Czy wystarczy jednorazowe przekazanie przepisów przy zatrudnieniu? Czy obowiązek dotyczy także osób pracujących od lat? I czy trzeba zbierać podpisy? Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na te wątpliwości, a jego stanowisko jest bardziej jednoznaczne, niż mogłoby się wydawać, aczkolwiek jest pewno zastrzeżenie.

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SKRÓT ARTYKUŁU: Od 5 listopada 2026 roku obowiązują zmienione przepisy rozdziału IIa Kodeksu pracy o równym traktowaniu w zatrudnieniu, wprowadzone ustawą z 19 czerwca 2026 roku.

Pracodawca musi udostępnić pracownikom tekst przepisów, a obowiązek dotyczy wszystkich pracowników, także tych zatrudnionych przed zmianą.

Jednorazowe przekazanie informacji nie wystarczy, jeśli przepisy ulegają zmianie. Pracownicy muszą mieć dostęp do aktualnej wersji.

Pracodawca nie ma obowiązku pobierania od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9 listopada 2026 roku nie jest wiążące, a wykładnię przepisów mogą dokonywać wyłącznie sądy.

Systematyczne działania ma opierać się na regularnej kontroli sytuacji w miejscu pracy. Polega to na stałym działaniu, np. raz na miesiąc, przeprowadzenie ocen, ankiet, szkoleń, analizie zgłoszeń, prowadzenie kampanii.

Co oznacza systematyczne przeciwdziałanie mobbingowi przez pracodawcę?

Systematyczne przeciwdziałanie mobbingowi oznacza podejmowanie przez pracodawcę stałych, zaplanowanych i regularnych działań, które mają zapobiegać występowaniu mobbingu w miejscu pracy oraz umożliwiać szybkie reagowanie na niepożądane zachowania. Nie chodzi o jednorazowe szkolenie czy zapis w regulaminie, ale o stworzenie i utrzymywanie środowiska pracy, w którym ryzyko mobbingu jest na bieżąco monitorowane i ograniczane.

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Przykład Przykłady systematycznego przeciwdziałania mobbingowi: wprowadzenie i stosowanie polityki antymobbingowej (w razie potrzeba zmiana i aktualziacja, szczególnie po 5 listopada 2026 r.),

regularne szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej,

informowanie pracowników o tym, czym jest mobbing i jak go zgłaszać,

wyznaczenie procedury zgłaszania skarg,

prowadzenie postępowań wyjaśniających po zgłoszeniach,

okresowe badanie atmosfery pracy (np. anonimowe ankiety),

monitorowanie relacji w zespołach i reagowanie na konflikty,

zapewnienie wsparcia osobom zgłaszającym nieprawidłowości (np. wsparcie psychologiczne).

W polskim prawie obowiązek przeciwdziałania mobbingowi wynika z art. 94³ Kodeksu pracy. Pracodawca powinien nie tylko reagować na przypadki mobbingu, ale również podejmować działania profilaktyczne. Jeśli wykaże, że prowadził realne i skuteczne działania zapobiegawcze, może to mieć znaczenie przy ocenie jego odpowiedzialności. Tak więc systematyczne przeciwdziałanie mobbingowi to ciągły proces zapobiegania, wykrywania i eliminowania zachowań mobbingowych w organizacji.

Przepisy antymobbingowe już budzą wątpliwości - za dużo klauzul generalnych. Co oznacza, że pracodawca systematycznie przeciwdziała, że udostępnia przepisy (jak to robić?) i czy musi zbierać podpisy pracowników?

Zgodnie z art. 94¹ Kodeksu pracy pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Może to zrobić w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy. Może także zapewnić dostęp do tych przepisów w inny sposób, przyjęty u danego pracodawcy. Sam obowiązek nie jest nowy. Zmieniła się jednak treść regulacji, która dotyczy równego traktowania, a to rodzi pytanie, co z informacjami, które wiszą w firmie od wielu miesięcy lub lat.

Co się zmieniło i kiedy?

Zmiany w rozdziale IIa Kodeksu pracy, poświęconym równemu traktowaniu w zatrudnieniu, wprowadziła ustawa z 19 czerwca 2026 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Obowiązują one od 5 listopada 2026 roku. Ustawodawca przewidział vacatio legis, czyli czas na przygotowanie się pracodawców do nowych przepisów.

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Ważne Dla wielu firm oznacza to konieczność sprawdzenia, czy udostępniane pracownikom teksty są nadal aktualne. Nie chodzi wyłącznie o formalność. Pracownik ma realnie znać swoje uprawnienia, a informacja, która straciła aktualność, nie spełnia swojej roli.

Czy informacja dotyczy wszystkich pracowników?

Na pierwsze pytanie resort odpowiedział wyraźnie. Przepis mówi o udostępnianiu przepisów „pracownikom”, bez ograniczania obowiązku do osób nowo zatrudnianych. Obowiązek ma więc charakter powszechny i obejmuje całą załogę. Wyjątkiem są osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy. Oznacza to, że zmiana przepisów nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wobec osób zatrudnionych przed 5 listopada. Argument, że dotychczasowi pracownicy zostali już poinformowani o starej wersji przepisów, nie wystarcza.

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Dlaczego jednorazowe przekazanie nie wystarczy?

Ministerstwo zwróciło uwagę na sposób sformułowania przepisu. Ustawodawca użył zwrotów „udostępnia” oraz „zapewnia dostęp”. Według resortu oznacza to, że celem obowiązku jest faktyczna znajomość uprawnień przez pracowników, a nie tylko formalne przekazanie informacji raz.

Ważne Jednorazowe poinformowanie przy zatrudnieniu nie zrealizowałoby tego celu, jeśli później doszłoby do zmiany przepisów wpływających na uprawnienia pracownicze. Dlatego pracownikom musi być zapewniony dostęp do aktualnej wersji regulacji. Jeśli wcześniej udostępniona informacja traci aktualność, pracodawca powinien podjąć działania przewidziane w art. 94¹ Kodeksu pracy wobec wszystkich pracowników.

Termin na aktualizację

W praktyce oznacza to, że firma powinna jak najszybciej zaktualizować udostępnianą informację. Sposób może być różny: wydruk na tablicy ogłoszeń, wiadomość w wewnętrznym systemie, dokument w firmowej intranecie lub inna forma przyjęta u danego pracodawcy. Ważne, aby pracownicy mieli do niej rzeczywisty dostęp, a nie tylko teoretyczną możliwość zapoznania się z nią.

Czy trzeba zbierać podpisy?

Drugie pytanie dotyczyło potwierdzania zapoznania się z przepisami. Ministerstwo wyjaśniło, że art. 94¹ Kodeksu pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapoznania pracowników z przepisami. Ustawa wymaga jedynie ich udostępnienia. Resort porównał tę regulację z art. 104 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca musi zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Istnieje też rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej, które przewiduje umieszczanie w aktach osobowych potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. Nie dotyczy to jednak przepisów o równym traktowaniu.

Ważne Pracodawca nie ma więc obowiązku pobierania od pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z tymi przepisami. Nie oznacza to jednak zakazu. Każdy pracodawca może zdecydować o dodatkowych formach potwierdzenia, jeśli uzna to za wygodne przy organizacji pracy, ale nie wynika to z przepisów.

Ważne zastrzeżenie

Stanowisko ministerstwa ma charakter informacyjny. Resort podkreślił, że nie jest uprawniony do dokonywania wykładni przepisów prawa. Taką kompetencję mają sądy. Przedstawione poglądy nie są więc wiążące, choć pokazują sposób rozumienia regulacji przez organ nadzorujący obszar prawa pracy. Pracodawcy, którzy mają wątpliwości w konkretnej sytuacji, powinni rozważyć konsultację z prawnikiem lub doradcą specjalizującym się w prawie pracy.

Praktyczne wskazówki dla pracodawców

Po zmianach warto przejść przez kilka kroków:

sprawdzić, czy udostępniane pracownikom przepisy o równym traktowaniu są zgodne z aktualnym brzmieniem Kodeksu pracy,

zaktualizować informację w sposób przyjęty w firmie, np. na tablicy ogłoszeń lub w systemie wewnętrznym,

upewnić się, że dostęp do przepisów mają wszyscy pracownicy, również ci zatrudnieni od dawna, a nie tylko nowo przyjęte osoby,

pamiętać, że osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy nie są objęte tym obowiązkiem,

rozważyć zachowanie dowodu, że informacja została udostępniona, np. poprzez zapis w dokumentacji wewnętrznej, choć nie jest to wymagane przepisami,

nie traktować potwierdzeń zapoznania się jako obowiązkowych, chyba że firma ma takie wewnętrzne zasady.

Takie działania pozwolą uniknąć sporów i pokażą, że pracodawca traktuje równe traktowanie w zatrudnieniu poważnie.

Źródło: MRPiPS