Dziecko młodsze niż 15 lat może pracować. To dopuszczalne – sprawdź, w jakich sytuacjach

Dziecko, które nie skończyło 15 roku życia może być pracownikiem. Kodeks pracy dopuszcza taką możliwość, chociaż obowiązuje generalna zasada, że takich pracowników zatrudniać nie wolno. Przepisy przewidują trzy wyjątki od tej zasady. Wyjaśniamy, jakie.

Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane – głosi przepis Konstytucji RP. Kodeks pracy dodaje: „zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat”. Ogólna kodeksowa zasada polega więc na tym, że zatrudnienie dziecka, które ma mniej niż 15 lat jest niedopuszczalne. Przepisy przewidują jednak trzy wyjątki od tej zasady.

Kiedy można zatrudnić młodocianego

Młodociany może być co do zasady zatrudniony jeżeli:

ma co najmniej 15 lat, oraz

ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową.

Przewidziane przepisami wyjątki pozwalają na zatrudnienie osób mających mniej niż 15 lat, a nawet takich, które nie ukończyły szkoły podstawowej.

Zatrudnienie absolwenta szkoły podstawowej

Kodeks pracy pozwala na zatrudnienie absolwenta szkoły podstawowej, który nie ma jeszcze 15 lat. Taką osobę można zatrudnić na zasadach określonych dla pracowników młodocianych w roku kalendarzowym, w którym skończy ona 15 lat.

Przykład Jaś urodził się 31 grudnia 2008 r. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w roku 2015; ukończył ją 23 czerwca 2023 r., kiedy to skończył się rok szkolny 2023/2024. Od 1 lipca 2023 r. został zatrudniony, chociaż nie miał jeszcze skończonych 15 lat, ponieważ w roku 2023 przypadały jego piętnaste urodziny.

Zatrudnienie absolwenta szkoły podstawowej w celu nauki zawodu

Absolwent szkoły podstawowej, który nie ma 15 lat może być zatrudniony na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Przepisy nie wymagają, by zatrudnienie takiego absolwenta nastąpiło w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Można więc zatrudnić w celu nauki zawodu nawet niespełna 14-latka, który ukończył szkołę podstawową.

Przykład Krzyś urodził się 26 sierpnia 2007 r. i poszedł do szkoły podstawowej w roku 2013, w którym kończył 6 lat. Szkołę podstawową ukończył w 2021 r. W połowie tego roku został zatrudniony w celu nauki zawodu, nie mając ukończonych nawet 14 lat.

Nauka zawodu jest jedną z form przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Naukę zawodu prowadzi się w celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Nauka zawodu obejmuje dwa elementy:

praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy, oraz

dokształcanie teoretyczne.

Zatrudnienie uczniów szkoły podstawowej

Dopuszczalne jest wreszcie zatrudnianie uczniów szkoły podstawowej, którzy nie mają 15 lat. Mogą być oni zatrudnieni na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.



Przyuczenie do wykonywania określonej pracy to inna niż nauka zawodu forma przygotowania zawodowego młodocianych. Celem przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika. Przyuczenie może wobec tego może dotyczyć tylko wybranych prac związanych z nauką danego zawodu.

Ważne W każdym przypadku zatrudnienie młodocianego jest dozwolone, jeżeli przedstawi on świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.