Za święto, które wypada w sobotę pracodawca wyznacza inny dzień wolny od pracy. Czy zawsze musi on wypadać w tym samym miesiącu, w którym występuje dane święto ustawowo wolne od pracy? W 2026 r. roku drugi dzień Bożego Narodzenia obchodzić będziemy właśnie w sobotę. Czy udzielenie innego dnia wolnego za to święto w styczniu 2027 r. będzie niezgodne z przepisami? Niekoniecznie.

Inny dzień wolny za święto 26. grudnia 2026 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 130 § 2) święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w sobotę, obniża wymiar czasu pracy w danym miesiącu o 8 godzin (dzień pracy). Takim świętem w tym roku jest drugi dzień Bożego Narodzenia - 26 grudnia 2026 r. Gdyby pracodawca nie wyznaczył innego dnia wolnego od poniedziałku do piątku, powstałaby praca ponadwymiarowa w danym okresie rozliczeniowym. O tym, dlaczego święto wypadające w niedzielę nie uprawnia do innego dnia wolnego, można przeczytać w poniższym artykule.

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Czy pracodawca może narzucić dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Pracownicy pytają o to, kto decyduje o terminie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę - sami zatrudnieni czy pracodawca? Przepisy prawa pracy wskazują na pracodawcę. To do niego należy decyzja o tym, kiedy dzień wolny zostanie wykorzystany. W każdym razie może wziąć pod uwagę prośby i wnioski pracowników. Co więcej, nie ma konieczności ustalenia jednego terminu dla wszystkich zatrudnionych. Dopuszcza się wybór kilku terminów dla różnych grup pracowników czy np. jeden główny termin i ewentualna zmiana na inny w przypadku wpłynięcia wniosków poszczególnych pracowników.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę w tym samym miesiącu?

Powstaje pytanie - czy dzień wolny wyznaczony przez pracodawcę zawsze musi wypadać w tym samym miesiącu co święto? W bardzo przystępny sposób problem tłumaczy ekspert Marcin Stanecki - Dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada to święto. Nie ma natomiast obowiązku, aby zawsze był to ten sam miesiąc kalendarzowy. W konsekwencji, jeżeli pracowników obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za 26 grudnia 2026 r. powinien zostać wyznaczony najpóźniej do końca grudnia. Jeżeli natomiast obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy obejmujący październik, listopad i grudzień, pracodawca może wyznaczyć ten dzień również w październiku lub listopadzie, o ile zachowane zostaną pozostałe zasady planowania czasu pracy.

Wynika to z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Przepis odnosi się zatem do całego okresu rozliczeniowego, a nie do miesiąca kalendarzowego. Warto zwrócić uwagę na jeszcze dwie kwestie:

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Dzień wolny może przypadać zarówno przed świętem, jak i po nim. Pracodawca nie musi więc czekać do 26 grudnia, aby wyznaczyć pracownikom dzień wolny. Pracodawca nie może przesunąć rekompensaty na kolejny okres rozliczeniowy. Jeżeli okres rozliczeniowy kończy się 31 grudnia, dzień wolny musi zostać udzielony najpóźniej do tego dnia. Nie można go przenieść na styczeń tylko dlatego, że pracodawca nie zorganizował wcześniej odpowiednio pracy.

Przy kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych dzień wolny może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu objętym tym okresem, ale najpóźniej do jego zakończenia.

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Dzień wolny za 26 grudnia 2026 r. w styczniu 2027 r.?

Czy wyznaczenie dnia wolnego za 26 grudnia 2026 r. na styczeń 2027 r. to naruszenie przepisów prawa pracy? Niekoniecznie. Jeśli w danym zakładzie pracy obowiązuje okres rozliczeniowy obejmujący grudzień i styczeń, jak najbardziej. Nie ma obowiązku, aby np. 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywał się z kwartałami roku kalendarzowego. Gdy w organizacji obowiązuje okres rozliczeniowy np. od listopada do stycznia, pracodawca ma prawo wyznaczyć dzień wolny za drugi dzień Bożego Narodzenia na styczeń 2027 r.