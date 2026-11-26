Pracownik kończy zmianę w piątek o 22.00 i wraca w niedzielę o 9.00. Między jedną zmianą a drugą mija 35 godzin – tyle, ile co do zasady wynosi minimalny tygodniowy odpoczynek. Na niedzielne śniadanie z rodziną może już jednak zabraknąć czasu. A gdyby kolejna zmiana po takiej przerwie mogła się zacząć najwcześniej w poniedziałek o 9.00? Pracownik branży logistyczno-handlowej, który napisał do premiera Donalda Tuska - a sprawą zajmuje się MRPiPS, właśnie od tych dodatkowych 24 godzin proponuje zacząć rozmowę o niedzielnych zakupach. Odpowiedzi na petycję jednak brak, choć miała być udzielona do 5.11.2026 r. Analizujemy czy jest szansa, aby coś się zmieniło w 2027 r. w zakresie czasu pracy i handlu w niedziele.

W skrócie: W każdym ruchomym okresie siedmiu dni pracownik miałby zagwarantowane co najmniej 59 godzin odpoczynku w jednym bloku. Nadgodziny nie mogłyby go skrócić - tak wynika z propozycji w petycji.

Autor petycji liczy, że dłuższe przerwy, przypadające w różne dni tygodnia, pomogłyby turystyce i zmniejszyły weekendowe korki. Nie przedstawia jednak wyliczeń tych korzyści.

Petycję nr 186-2026 złożono 5 sierpnia 2026 r. Przewidywany termin jej załatwienia minął 5 listopada. Według informacji o stanie sprawy na 25 listopada ministerstwo nie udzieliło odpowiedzi.

Wolny wtorek i wolny czwartek to nie to samo co dwa dni razem

Autor petycji, który nie wyraził zgody na ujawnienie nazwiska, opisuje dobrze widoczną w grafiku różnicę. Ktoś pracuje w weekend, a w zamian dostaje wolne we wtorek i czwartek. Na papierze rachunek się zgadza: są dwa dni bez pracy. Ale gdy pracownik chce wyjechać np. z dziećmi choćby na jedną noc, pora rozpoczęcia środowej zmiany znów staje się najważniejszym punktem rodzinnego kalendarza.

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Nie każdy taki rozkład oznacza naruszenie prawa. Osobie wykonującej dozwoloną pracę w niedziele co do zasady przysługuje co najmniej jedna wolna niedziela na cztery tygodnie. Nie oznacza to jednak, że wolna będzie również sąsiednia sobota albo poniedziałek. Zdaniem autora to właśnie obawa przed takim rozdrobnieniem odpoczynku tłumaczy część sprzeciwu wobec szerszego otwarcia sklepów w niedziele.

Skąd 59 godzin i co zmieniłyby nadgodziny?

Obecne kodeksowe minimum 35 godzin odpoczynku tygodniowego obejmuje co najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego.

Ważne Autor proponuje inny rachunek: 48 godzin wolnego, czyli dwie pełne doby, plus 11 godzin odpoczynku dobowego. Taki nieprzerwany blok musiałby się znaleźć w każdym ruchomym okresie 168 godzin, liczonym od rozpoczęcia dowolnej zmiany. Pracodawca nie mógłby przenieść brakującego wolnego na następny tydzień.

Liczyłaby się przy tym faktyczna godzina zakończenia pracy, nie ta wpisana do grafiku. Wróćmy do piątkowej zmiany: jeśli zamiast o 22.00 pracownik skończyłby pracę o północy, jego 59 godzin wolnego upłynęłoby w poniedziałek o 11.00, a nie o 9.00. Dwie nadgodziny przesunęłyby więc początek następnej zmiany, zamiast skrócić odpoczynek.

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Przykład W petycji pojawia się także przykład pracownika wezwanego na nocną zmianę minutę po północy 2 maja. Autor chce zapobiec sytuacji, w której koniec świątecznej daty oznacza konieczność natychmiastowego powrotu do pracy. Proponowany zakaz planowania zmiany między północą a 6.00 bezpośrednio po święcie miałby jednak warunek: obowiązywałby wtedy, gdy praca naruszałaby ciągłość należnego odpoczynku. Nie byłby to zakaz każdej nocnej zmiany po święcie.

Czy taki przepis otworzyłby sklepy w niedziele?

Czy taki przepis otworzyłby sklepy w niedziele? Nie. Autor przedstawił propozycję zmiany art. 133 Kodeksu pracy, a ograniczenia handlu w niedziele i święta reguluje odrębna ustawa. W piśmie nie ma nowego kalendarza niedziel handlowych. Gwarancja dłuższego odpoczynku miałaby stworzyć warunki do porozumienia w tej sprawie, ale sama nie przesądzałaby, kiedy sklepy mogą przyjmować klientów.

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Nocleg we wtorek zamiast w sobotę. Kto na tym zyska?

Według autora rotacyjne wolne pozwoliłoby części osób ruszyć na wypoczynek w poniedziałek czy środę, zamiast dołączać do piątkowego korku na trasie do kurortu. Pensjonaty i restauracje miałyby gości także poza weekendowym szczytem. W petycji mowa również o wyższych wpływach z VAT i rzadszym korzystaniu ze zwolnień lekarskich przez lepiej wypoczętych pracowników.

To przewidywania, nie potwierdzone skutki proponowanej zmiany. Przeniesienie rezerwacji z soboty na wtorek może pomóc właścicielowi pensjonatu lepiej wykorzystać pokoje, ale samo w sobie nie oznacza sprzedaży dodatkowego noclegu ani wyższego podatku.

Godzina na głosowanie – płatna, ale do odpracowania

Osobny postulat dotyczy dni wyborów i referendów. Problem widać szczególnie przy zmianie trwającej 10 lub 12 godzin, gdy oprócz samego głosowania trzeba jeszcze znaleźć czas na dojazd do lokalu wyborczego. Autor proponuje, by pracodawca gwarantował co najmniej godzinę płatnego wolnego na oddanie głosu. Pracownik zachowałby wynagrodzenie, ale czas ten musiałby później odpracować, na przykład dwa razy po pół godziny.

Sednem petycji nie jest propozycja wolnej niedzieli dla każdego. Jest nim możliwość zaplanowania dwóch dni razem, bez zmiany wciśniętej między nie i bez nadgodzin odbierających część odpoczynku. To propozycja pracownika skierowana do premiera, nie rządowy projekt ustawy. W informacji o przebiegu sprawy widniał status „trwa analiza petycji”. Według stanu na 25 listopada 2026 r., dwadzieścia dni po wskazanym terminie jej załatwienia, odpowiedzi resortu nadal nie ma.

Źródło: Petycja do MRPiPS