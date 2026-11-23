Analizujemy czy pomysł, aby 1 czerwca stał się dniem wolnym od pracy dla rodziców, zyskał akceptację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autor petycji przekonywał, że takie rozwiązanie wzmocniłoby więzi rodzinne i jest ważne dla samych rodziców ale szczególnie dla dzieci.

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Skrót artykułu: Do resortu pracy wpłynęła petycja z propozycją, by 1 czerwca ustanowić dniem wolnym dla rodziców, wprowadzić urlop okolicznościowy lub skrócić czas pracy.

Ministerstwo rozpatrzyło wniosek, tłumacząc, że dni wolne z ustawy z 1951 r. dotyczą ogółu obywateli, a nie wybranych grup.

Urzędnicy przypomnieli, że rodzice dzieci do 14 lat mogą już dziś wykorzystać w tym dniu 2 dni lub 16 godzin płatnego zwolnienia na opiekę.

Opiekunowie dzieci do lat 8 mają też prawo do elastycznej organizacji pracy, a w resorcie trwa pilotaż skróconego czasu pracy.

1 czerwca (Dzień Dziecka) od 2027 r. dniem wolnym od pracy dla rodziców? Resort pracy odpowiada na postulat. Trzy warianty zmian w petycji i argument o więziach rodzinnych

Petycja trafiła do ministerstwa 28 kwietnia 2026 roku. Jej autor zaproponował trzy alternatywne rozwiązania na 1 czerwca (Dzień Dziecka):

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ustanowienie dnia wolnego dla rodziców dzieci do określonego wieku,

przyznanie dodatkowego urlopu okolicznościowego z okazji Dnia Dziecka

albo skrócenie czasu pracy w tym dniu.

W uzasadnieniu podkreślono, że to wyjątkowe święto powinno służyć budowaniu relacji rodzinnych oraz dawać dzieciom poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Tymczasem wielu rodziców przez obowiązki zawodowe nie ma realnej możliwości spędzenia go z dziećmi. Według wnioskodawcy troska o dobro najmłodszych wymaga konkretnych rozwiązań systemowych, a nie wyłącznie samych deklaracji.

Odpowiedź resortu pracy jest jednoznaczna

Stanowisko resortu przedstawił Departament Prawa Pracy MRPiPS w piśmie o znaku DPP-I.055.9.2026, podpisanym przez zastępcę dyrektora Mirosławę Brzostek-Kleszcz. Petycję rozpatrzono negatywnie.

Ministerstwo odwołało się do ustawy z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Określa ona niedziele oraz zamknięty katalog świąt, których umieszczenie w wykazie zależy od ich rangi państwowej bądź religijnej.

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Ważne Co kluczowe, dni te mają charakter powszechny i dotyczą wszystkich obywateli, a nie wybranej grupy – na przykład rodziców. Przyznanie wolnego wyłącznie im stałoby więc w sprzeczności z konstrukcją ustawy. Resort dodał też, że nawet w święta część osób musi pracować, jak choćby personel ochrony zdrowia pełniący dyżury w Wigilię i Boże Narodzenie z dala od bliskich.

2 dni lub 16 godzin wolnego i inne dni wolne – prawo, z którego można skorzystać 1 czerwca

Odmowa nie pozbawia jednak rodziców możliwości spędzenia Dnia Dziecka z pociechami. Ministerstwo wskazało na art. 188 § 1 Kodeksu pracy, który gwarantuje pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko do 14. roku życia płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin rocznie (szczególne okoliczności).

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Jeżeli chodzi o różnego rodzaju zwolnienia od pacy, w tym na opiekę sposób wykorzystania (dni czy godziny) pracownik wybiera w pierwszym wniosku składanym w danym roku. Wniosek można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Wariant godzinowy daje dużą elastyczność – pozwala wziąć np. jedną godzinę na wizytę u lekarza z dzieckiem, czy na występy dziecka w szkole (np. na Dzień Dziecka). Przy niepełnym etacie wymiar ustala się proporcjonalnie, a niepełną godzinę zaokrągla w górę. Zwolnienie przysługuje niezależnie od tego, czy dziecku zapewniono opiekę innej osoby – nawet jeśli drugi rodzic nie pracuje. Oznacza to, że rodzic dziecka do 14 lat może już teraz wykorzystać jeden z tych dni właśnie 1 czerwca.

Elastyczna praca dla rodziców i inicjatywy pracodawców

Resort przypomniał także o wprowadzonej w 2023 roku elastycznej organizacji pracy dla osób wychowujących dziecko do lat 8. Rozwiązanie to obejmuje:

pracę zdalną; systemy czasu pracy: przerywany, skróconego tygodnia pracy oraz pracy weekendowej; ruchomy i indywidualny rozkład czasu pracy; obniżenie wymiaru czasu pracy.

Wniosek (papierowy lub elektroniczny) składa się minimum 21 dni przed planowaną zmianą, a w razie zmiany sytuacji można w każdej chwili wystąpić o powrót do poprzedniego trybu.

„Godziny dla Rodziny” czy „Godziny dla Zdrowia”.

Ministerstwo zauważyło też, że regulacje wewnątrzzakładowe mogą przewidywać korzystniejsze warunki niż Kodeks pracy – pracodawca może przyznać dodatkowe płatne dni wolne, jak w firmowych akcjach „Godziny dla Rodziny” czy „Godziny dla Zdrowia”. W piśmie ujawniono ponadto, że w MRPiPS trwają analizy dotyczące skrócenia czasu pracy i działa już program pilotażowy, którego efekty wpłyną na ewentualne zmiany w prawie.

Świętowanie po pracy

Resort podkreślił, że nie podważa znaczenia Dnia Dziecka – podobnie jak Dnia Matki, Ojca czy Babci i Dziadka – ale uważa, iż świętowanie może odbyć się po godzinach pracy albo w dniu wolnym wynikającym z przepisów lub grafiku. Zwrócono też uwagę, że 1 czerwca jest dla dzieci normalnym dniem nauki w szkole.

Najczęstsze pytania rodziców (FAQ)

Czy 1 czerwca jest dniem wolnym od pracy w Polsce?

Nie. Dzień Dziecka nie znajduje się w ustawowym katalogu dni wolnych i pozostaje zwykłym dniem roboczym oraz szkolnym.

Czy rodzicom przysługuje specjalne wolne na Dzień Dziecka?

Nie przewidziano odrębnego zwolnienia z tej okazji, ale rodzic dziecka do 14 lat może w tym dniu wykorzystać płatną opiekę nad dzieckiem.

Czy opieka na dziecko przysługuje, gdy drugi rodzic nie pracuje?

Tak. Uprawnienie to nie zależy od zapewnienia dziecku opieki innej osoby i przysługuje nawet wtedy, gdy drugie z rodziców pozostaje bez pracy.

Co obejmuje elastyczna organizacja pracy?

To rozwiązanie dla opiekunów dzieci do lat 8. Obejmuje m.in. pracę zdalną, ruchomy lub indywidualny rozkład czasu pracy, skrócony tydzień pracy i zmniejszenie etatu (wniosek na min. 21 dni przed zmianą).

Czy czas pracy w Polsce zostanie skrócony?

W MRPiPS prowadzone są analizy oraz program pilotażowy w tej sprawie – jego wyniki zadecydują o dalszych pracach legislacyjnych.