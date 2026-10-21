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Jakie przerwy przysługują pracownikowi i jak je ewidencjonować?

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21 października 2026, 13:16
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Jakie przerwy przysługują pracownikowi i jak je ewidencjonować?
Jakie przerwy przysługują pracownikowi i jak je ewidencjonować?
Shutterstock

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Każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje płatna 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. Odrębne przerwy mają m.in. osoby pracujące przy monitorach, karmiące matki, pracownicy z niepełnosprawnością i młodociani, a pracodawca może dodatkowo wprowadzić przerwę do 60 minut, której nie wlicza się do czasu pracy. Poniżej omawiamy rodzaje przerw, ich podstawę prawną i zasady ujmowania w ewidencji czasu pracy.

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Przerwa 15-minutowa wliczana do czasu pracy (art. 134 Kodeksu pracy)

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Przy pracy dłuższej niż 9 godzin przysługuje druga przerwa 15-minutowa, a przy pracy dłuższej niż 16 godzin – trzecia.

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Przerwy te są płatne i nie wydłużają dnia pracy. O porze ich udzielenia decyduje pracodawca; przerwa powinna przypadać w trakcie pracy, a nie na jej początku lub końcu. Decyduje dobowy wymiar wynikający z rozkładu: pracownik pracujący po 4 godziny dziennie nie nabywa prawa do przerwy, natomiast jeśli dzień pracy wraz z nadgodzinami przekroczy 9 godzin, pracownik nabywa prawo do drugiej przerwy. Pracodawca może wydłużyć przerwę w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub umowie.

Przerwa do 60 minut niewliczana do czasu pracy (art. 141 Kodeksu pracy)

Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze do 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Wprowadza się ją w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a u pracodawcy nieobjętego układem i niezobowiązanego do wydania regulaminu – w umowie o pracę.

Przerwa jest bezpłatna i wydłuża pobyt w zakładzie: pracownik pracujący 8 godzin z godzinną przerwą przebywa w pracy 9 godzin. Może być tylko jedna w ciągu dnia – nie wolno wprowadzić dwóch półgodzinnych przerw bezpłatnych. Nie zastępuje przerwy z art. 134; pracownik zachowuje prawo do obu.

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Przerwy przy pracy z monitorem ekranowym

Pracownik użytkujący monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze, wliczanej do czasu pracy – chyba że pracodawca zapewni łączenie przemienne pracy przy monitorze z innymi pracami nieobciążającymi wzroku (§ 7 rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).

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Przerwy te przysługują po każdej godzinie, a nie raz dziennie – przy 8 godzinach pracy to łącznie do 40 minut. Nie wolno ich kumulować ani przesuwać na koniec dnia. Są niezależne od przerwy z art. 134 i obejmują również pracę na laptopach, w tym zdalną.

Przerwy na karmienie dziecka piersią (art. 187 Kodeksu pracy)

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy, a karmiąca więcej niż jedno dziecko – do dwóch przerw po 45 minut. Przy pracy od 4 do 6 godzin dziennie przysługuje jedna przerwa, przy pracy poniżej 4 godzin przerwy nie przysługują. Na wniosek pracownicy przerwy mogą być udzielane łącznie, także na początku lub końcu dnia pracy.

Podstawą jest wniosek pracownicy. Kodeks pracy nie określa wieku dziecka ani nie wymaga zaświadczenia lekarskiego; przeważa stanowisko, że wystarcza oświadczenie pracownicy, a zaświadczenia można żądać tylko przy uzasadnionych wątpliwościach – przepisy nie rozstrzygają tego jednoznacznie.

Przerwa dla pracownika z niepełnosprawnością i młodocianego

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, wliczanej do czasu pracy (art. 17 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Przysługuje niezależnie od stopnia niepełnosprawności i od przerwy z art. 134 – pracownik z orzeczeniem pracujący 8 godzin ma łącznie co najmniej 30 minut płatnych przerw. Prawo powstaje od dnia przedłożenia orzeczenia pracodawcy.

Młodociany, którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny, ma prawo do nieprzerwanej 30-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy (art. 202 § 3¹ Kodeksu pracy). Zastępuje ona przerwę z art. 134.

Przerwy przy pracy w upale i w zimnie

Obecnie przepisy nie przyznają odrębnej przerwy z powodu temperatury. Pracodawca ma ogólny obowiązek ochrony zdrowia pracowników (art. 207 Kodeksu pracy), a przepisy bhp określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach (14°C, przy pracach lekkich i w biurach 18°C), obowiązek zapewnienia pomieszczeń do ogrzania przy pracy na otwartej przestrzeni oraz napojów, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28°C, na zewnątrz 25°C lub spada poniżej 10°C. Dodatkowe przerwy w upale są dziś decyzją pracodawcy; jeśli je wprowadzi, wlicza się je do czasu pracy.

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Od 11 stycznia 2027 r. obowiązuje nowy § 30a ogólnych przepisów bhp (rozporządzenie z 9 lipca 2026 r., Dz.U. poz. 927). Po przekroczeniu 28°C w pomieszczeniu (25°C przy ciężkiej pracy fizycznej) lub 25°C na otwartej przestrzeni pracodawca musi zastosować rozwiązania techniczne, a gdy nie jest to możliwe – organizacyjne, w tym dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. Po przekroczeniu 35°C w pomieszczeniu lub 32°C przy pracy fizycznej na zewnątrz praca musi zostać wstrzymana. Dodatkowe przerwy w upale staną się więc w określonych warunkach obowiązkiem.

Przerwy w pracy – zestawienie

Przerwy w pracy – zestawienie

Przerwy w pracy – zestawienie

Źródło zewnętrzne

Jak ewidencjonować przerwy w pracy?

Przerwy wliczane do czasu pracy nie wymagają odrębnego ewidencjonowania – są częścią przepracowanych godzin. Przerwy niewliczane muszą zostać wyłączone z liczby godzin przepracowanych, która zgodnie z § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej stanowi obowiązkowy element ewidencji. Pracownik przebywający w zakładzie od 8:00 do 17:00 z godzinną przerwą bezpłatną ma w ewidencji 8 godzin, a nie 9; pracownik pracujący od 8:00 do 16:00 z kwadransem przerwy – 8 godzin.

W praktyce warto dodatkowo udokumentować godziny przerwy bezpłatnej, jej podstawę w regulaminie lub umowie, wniosek pracownicy o przerwy na karmienie, datę przedłożenia orzeczenia o niepełnosprawności, a od 2027 r. pomiary temperatury uzasadniające dodatkowe przerwy. Systemy rejestracji czasu pracy powinny odróżniać przerwy wliczane od niewliczanych i tylko te drugie odejmować od czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy: najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy to odejmowanie przerwy 15-minutowej od czasu pracy, wprowadzenie przerwy bezpłatnej bez zapisu w regulaminie lub umowie, stosowanie dwóch przerw bezpłatnych w ciągu dnia, kumulowanie przerw przy monitorze w jedną na koniec dnia oraz pomijanie drugiej przerwy 15-minutowej, gdy dzień pracy z nadgodzinami przekroczył 9 godzin.

Podstawa prawna

Kodeks pracy, art. 134, 139, 141, 187, 202 § 3¹, 207.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 17.

Rozporządzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, § 7.

Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, § 30, § 44, § 30a (od 11 stycznia 2027 r., Dz.U. z 2026 r. poz. 927).

Rozporządzenie RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Rozporządzenie MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, § 6.

oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Źródło: Źródło zewnętrzne
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