Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » Kiedy zmiana czasu na letni 2026? Będzie mniej godzin pracy w nocy. Jak to rozliczyć?

Kiedy zmiana czasu na letni 2026? Będzie mniej godzin pracy w nocy. Jak to rozliczyć?

03 marca 2026, 22:14
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
zmiana czasu na letni marzec 2026 kiedy 29 marca czas pracy
Kiedy zmiana czasu na letni 2026? Spowoduje to mniejszą liczbę godzin pracy. Jak to rozliczyć?
Kiedy jest zmiana czasu na letni w 2026 roku? W tym roku przestawiamy zegarki nieco wcześniej niż rok temu, bo w niedzielę 29 marca. Czy w przyszłości nie będzie zmiany czasu? Czy krótsza praca w nocy zmiany czasu oznacza niższe wynagrodzenie? Jak to rozliczyć?

Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 r.?

Zgodnie z art. 3 ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski w drodze rozporządzenia. Daty zmiany czasu ogłaszane są z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej jeden rok kalendarzowy. Przy ich ustalaniu uwzględnia się obowiązujące standardy międzynarodowe.

Obecnie obowiązujące przepisy zawarte są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026. Dokument ten określa terminy zmiany czasu do 2026 roku włącznie. 

Niedziela 29 marca 2026 r. - zmiana czasu na letni

W 2026 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w niedzielę 29 marca. Jak co roku, przestawiamy zegarki w ostatni weekend marca. Czas letni środkowoeuropejski wprowadzany jest w następujących terminach:

  1. 27 marca 2022 r.
  2. 26 marca 2023 r.
  3. 30 marca 2024 r.
  4. 30 marca 2025 r.
  5. 29 marca 2026 r.

O której godzinie przestawiamy czas z zimowego na letni?

Zmiana czasu następuje w nocy z 28 na 29 marca 2026 r. O godzinie 2:00 przesuwamy wskazówki zegara na godzinę 3:00, czyli o jedną godzinę do przodu. Oznacza to, że noc będzie krótsza o jedną godzinę — śpimy krócej, a dzień staje się dłuższy.

Ważne

Zmiana czasu na letni następuje w nocy z 28 na 29 marca 2026 roku (niedziela). Zegarki przestawiamy z godziny 2:00 na 3:00.

Od kiedy zmieniamy czas w Polsce?

Zmiana czasu była po raz pierwszy stosowana w Polsce w okresie międzywojennym. Następnie obowiązywała z przerwami w latach 1946–1949 oraz 1957–1964. Od 1977 roku zmiana czasu stosowana jest nieprzerwanie. Głównym celem wprowadzenia czasu letniego było efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Czy zmiana czasu będzie zniesiona?

Kwestia rezygnacji ze zmiany czasu pozostaje nierozstrzygnięta. W 2019 roku informowano o planach odejścia od sezonowej zmiany czasu w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2021 roku. Prace te zostały jednak zawieszone, m.in. w związku z pandemią COVID-19. W 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że Komisja Europejska rekomenduje utrzymanie dotychczasowych zasad zmiany czasu w latach 2022–2026. Oznacza to, że do końca 2026 roku w Polsce czas będzie zmieniany na obowiązujących zasadach.

Zmiana czasu a mniejsza liczba godzin pracy

Zmiana czasu na letni ma wpływ na pracowników wykonujących pracę w porze nocnej. W nocy z 28 na 29 marca 2026 r. zmiana czasu z godziny 2:00 na 3:00 powoduje skrócenie zmiany o jedną godzinę. W praktyce oznacza to nieprzepracowanie pełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z harmonogramu. Kwestia ta nie została wprost uregulowana w przepisach prawa pracy. Przyjmuje się jednak, że skrócenie czasu pracy z powodu zmiany czasu nie powinno wpływać na wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stałej stawce miesięcznej. Traktuje się to jako przestój niezawiniony przez pracownika, który pozostaje w gotowości do wykonywania pracy.

Również w przypadku pracowników wynagradzanych stawką godzinową przyjmuje się, że powinni oni otrzymać wynagrodzenie za pełny wymiar czasu pracy przewidziany w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce pracodawcy często wypłacają za tę godzinę wynagrodzenie przestojowe na podstawie art. 81 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 16, poz. 144)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 (Dziennik Ustaw z 2022, poz. 539)

Źródło: INFOR
