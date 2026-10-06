REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » Zostały ostatnie 2 długie weekendy w 2026 r. [Kalendarz]

Zostały ostatnie 2 długie weekendy w 2026 r. [Kalendarz]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2026, 20:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
długie weekendy 2026 kalendarz
Zostały ostatnie 2 długie weekendy w 2026 r. [Kalendarz]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy w 2026 r. wypadają długie weekendy? Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026. Jest ich 6, ale wcale nie są takie długie.

rozwiń >

Długi weekend 2026

Kiedy w przyszłym roku wypadają długie weekendy? Już teraz warto sprawdzić kalendarz i zaplanować wypoczynek. Oto lista:

REKLAMA

REKLAMA

  1. 1-6 stycznia 2026 (6 dni - w tym 2 dni urlopu)
  2. 4-6 kwietnia 2026 (3 dni)
  3. 1-3 maja 2026 (3 dni)
  4. 4-7 czerwca 2026 (4 dni - w tym 1 dzień urlopu)
  5. 7-11 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 11-15 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 7-15 listopada 2026 (9 dni - w tym 4 dni urlopu)
  6. 24-27 grudnia 2026 (4 dni)

W 2026 r. w sierpniu nie ma długiego weekendu, ponieważ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w sobotę. Pracodawca za takie święto musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny od pracy. Niewykluczone, że będzie to piątek lub poniedziałek tego miesiąca i wówczas wystąpi 3-dniowy weekend. Kolejną taką sytuacją jest 26 grudnia czyli drugi dzień Bożego Narodzenia - również wypada w sobotę i pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny.

Zobacz również:

Kalendarz długich weekendów 2026

Długie weekendy najlepiej przedstawić w formie kalendarza:

długie weekendy 2026 kalendarz

Długie weekendy 2026 - kalendarz

Shutterstock

Długi weekend 2026: styczeń

Najlepsza okazja na prawdziwie długi weekend będzie już w styczniu 2026 r. Zaczynając wolne w czwartek 1 stycznia (Nowy Rok), można wrócić do pracy dopiero w środę 7 stycznia po Święcie Trzech Króli (6 stycznia 2026 r.). Wystarczy wziąć w tym celu urlop wypoczynkowy na piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia. W sumie 2 dni urlopu daje prawo do 6-dniowego wypoczynku.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

długi weekend styczeń 2026

Długi weekend 2026 - styczeń

Shutterstock

Długi weekend 2026: kwiecień

Kolejny długi weekend wypada w Święta Wielkanocne. W 2026 r. wypadają w dniach 5-6 kwietnia. Z uwagi na to, że Wielkanoc zawsze wypada w niedzielę tylko Poniedziałek Wielkanocny przedłuża weekend wielkanocny o jeden dzień. W kwietniu można liczyć na 3-dniowy długi weekend.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

długi weekend kwiecień 2026

Długi weekend 2026 - kwiecień

Shutterstock

Długi weekend 2026: maj

Następnie wypoczywać będziemy w majówkę, która w 2026 r. jest krótka, bo 3-dniowa. 1 maja czyli Święto Pracy wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 maja w niedzielę.

długi weekend maj 2026

Długi weekend 2026 - maj

Shutterstock

Długi weekend 2026: czerwiec

Boże Ciało zawsze wypada w czwartek, więc tutaj nie ma zaskoczenia, że czerwcówka wynosi 4 dni. W 2026 r. jest to 4 czerwca. Należy wziąć urlop wypoczynkowy na piątek 5 czerwca i można cieszyć się wolnym od czwartku do niedzieli.

długi weekend czerwiec 2026

Długi weekend 2026 - czerwiec

Shutterstock

Długi weekend 2026: listopad

W tym roku Święto Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, więc nie wpływa na długość weekendu. Natomiast Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) będziemy obchodzić w środę. W związku z tym można pomyśleć nad przedłużeniem sobie wolnego na 3 sposoby:

  1. długi weekend od 7 do 11 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
  2. długi weekend od 11 do 15 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
  3. długi weekend od 7 do 15 listopada 2026 r. (9 dni wolnych - w tym 4 dni urlopu)

długi weekend listopad 2026

Długi weekend 2026 - listopad

Shutterstock

Długi weekend 2026: grudzień

Ostatni w 2026 r. długi weekend to oczywiście okres Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia, która jest już ustawowo wolna od pracy, wypada w czwartek, pierwszy dzień Bożego Narodzenia w piątek, a drugi dzień Bożego Narodzenia w sobotę. Długi weekend obejmuje więc dni od czwartku do niedzieli 24-27 grudnia 2026 r. (4 dni). Weekend ten może zostać przedłużony za sprawą święta wypadającego w sobotę 26 grudnia. Za taki dzień pracodawca "oddaje" pracownikom inny dzień wolny od pracy. Może to być np. środa 23 grudnia albo poniedziałek 28 grudnia. Jeśli zatrudniający wybierze te dni, weekend wydłuży się do 5 dni wolnych od pracy.

długi weekend grudzień 2026

Długi weekend 2026 - grudzień

Shutterstock

Zobacz również:
Powiązane
Weekendy Polaków. Majówka pokazała wyraźną zmianę trendu: zamiast zwiedzać miasta, zaciszny wypoczynek na łonie natury to nowa preferencja polskich rodzin
Weekendy Polaków. Majówka pokazała wyraźną zmianę trendu: zamiast zwiedzać miasta, zaciszny wypoczynek na łonie natury to nowa preferencja polskich rodzin
Długie weekendy 2025 [KALENDARZ]
Długie weekendy 2025 [KALENDARZ]
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która obejmuje wielu Polaków
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję, która obejmuje wielu Polaków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zaostrzone przepisy dla pracowników z Ameryki Południowej i Kaukazu. Co spadło na działy HR?
06 paź 2026

Zaostrzone przepisy dla pracowników z Ameryki Południowej i Kaukazu dotyczą konkretnie Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Weszły w życie 22 sierpnia 2026 r. Co spadło na działy HR?
Kiedy algorytm skanuje bazę 1000 CV i wybiera 50 profili, a rekruter tylko zatwierdza
06 paź 2026

Faktyczny nadzór człowieka nad algorytmem staje się wymogiem prawnym. Kiedy algorytm skanuje bazę 1000 CV i wybiera 50 profili, a rekruter tylko zatwierdza, dochodzi do naruszenia przepisów AI Act.
Należy pamiętać o limitach wpłat do PPK. Co dzieje się po przekroczeniu limitu środków? Ograniczenia z tzw. ustawy kominowej
06 paź 2026

Do wszystkich uczestników PPK ma zastosowanie roczny limit wpłat i dopłat odpowiadający równowartości w złotych 50 tys. dolarów amerykańskich. Dodatkowe ograniczenia wynikają m.in. z tzw. ustawy kominowej. Co dzieje się po przekroczeniu limitu środków?
ZUS bierze pod lupę firmy. Ponad 90 proc. kontroli ujawniło nieprawidłowości
06 paź 2026

Od stycznia do sierpnia 2026 r. pracownicy ZUS przeprowadzili 20,5 tys. kontroli w firmach. W ponad 90 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości. Taka statystyka to efekt analizy danych i typowania do kontroli tych podmiotów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

REKLAMA

Wkrótce pracodawcy zmierzą się ze strukturalnym sufitem płacowym, aby zatrzymać kluczowe kadry przed odpływem do bogatszych państw UE
06 paź 2026

Aż 65% zagranicznych pracowników nie planuje wyjazdu z Polski, ale z czasem może się to zmienić. Wkrótce pracodawcy zmierzą się ze strukturalnym sufitem płacowym, aby zatrzymać kluczowe kadry przed odpływem do bogatszych państw UE. Jakie nowe zadania mają pracodawcy i działy HR?
Czy można zawrzeć umowę o dzieło na jeden dzień?
05 paź 2026

Ponad 61% umów o dzieło podpisanych w pierwszym półroczu 2026 roku trwało maksymalnie 9 dni. Czy można zawrzeć umowę o dzieło na jeden dzień? Czy opłaca się składki ZUS? Oto najważniejsze informacje o jednej z umów cywilnoprawnych.
Coraz wyższe bezrobocie wśród najmłodszych pracowników: etaty zabiera im sztuczna inteligencja?
06 paź 2026

Trzy razy wyższe bezrobocie wśród szukających pracy z pokolenia zet, i to w warunkach problemów firm ze zrekrutowaniem nowych pracowników, to nie przypadek. Kwalifikacje wielu najmłodszych kandydatów na pracowników są właściwie niewiele warte już w momencie ich wejścia na rynek pracy. To dodatkowa pożywka dla firm wdrażających w wiele procedur sztuczną inteligencję.
Większość pracodawców w Polsce chce wielkiego powrotu pracowników do biur
04 paź 2026

Okazuje się, że menedżerom coraz trudniej jest skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz utrzymywać ich motywację. Czy w związku z tym pracodawcy chcą wielkiego powrotu pracowników do biur?

REKLAMA

Zmiany w Kodeksie pracy już od 5 listopada 2026 r. – jak przygotować firmę na zmiany
02 paź 2026

Od 5 listopada 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy. Zmiany mają zapewnić pracownikom lepszą ochronę przed mobbingiem, dyskryminacją oraz innymi formami naruszania godności i dóbr osobistych w pracy. Nowelizacja wprowadza zmiany w nomenklaturze oraz zobowiązuje wybranych pracodawców do wdrożenia procedur antymobbingowych i działań zapobiegawczych.
Dni wolne w październiku 2026 r. Ile godzin pracy jest w tym miesiącu?
02 paź 2026

Ile dni wolnych od pracy mamy w październiku 2026 r., a ile jest godzin pracy? Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela? Oto najważniejsze informacje.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA