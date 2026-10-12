Najbliższy długi weekend już w listopadzie 2026 r. Można mieć 5 lub nawet 9 dni wolnego. Ile wziąć urlopu?
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Kiedy w 2026 r. wypadają długie weekendy? Zostały ostatnie dwa, w tym najbliższy w listopadzie. Na jakie dni najlepiej wziąć urlop wypoczynkowy, by cieszyć się przedłużonym odpoczynkiem? Oto kalendarz długich weekendów 2026 - było ich aż 6.
- Długi weekend 2026
- Kalendarz długich weekendów 2026
- Długi weekend 2026: styczeń
- Długi weekend 2026: kwiecień
- Długi weekend 2026: maj
- Długi weekend 2026: czerwiec
- Długi weekend 2026: listopad
- Długi weekend 2026: grudzień
Długi weekend 2026
Kiedy w 2026 roku wypadają długie weekendy? Warto sprawdzić kalendarz, zaplanować ostatnie dłuższe wypoczynki. Oto lista:
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- 1-6 stycznia 2026 (6 dni - w tym 2 dni urlopu)
- 4-6 kwietnia 2026 (3 dni)
- 1-3 maja 2026 (3 dni)
- 4-7 czerwca 2026 (4 dni - w tym 1 dzień urlopu)
- 7-11 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 11-15 listopada 2026 (5 dni - w tym 2 dni urlopu) lub 7-15 listopada 2026 (9 dni - w tym 4 dni urlopu)
- 24-27 grudnia 2026 (4 dni)
W 2026 r. w sierpniu nie było długiego weekendu, ponieważ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypadało w sobotę. Pracodawca za takie święto musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny od pracy. Niektórzy wybierali piątek lub poniedziałek tego miesiąca i wówczas wystąpił 3-dniowy weekend. Kolejną taką sytuacją jest 26 grudnia czyli drugi dzień Bożego Narodzenia - również wypada w sobotę i pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny.
Kalendarz długich weekendów 2026
Długie weekendy najlepiej przedstawić w formie kalendarza:
Długi weekend 2026: styczeń
Najlepsza okazja na prawdziwie długi weekend będzie już w styczniu 2026 r. Zaczynając wolne w czwartek 1 stycznia (Nowy Rok), można wrócić do pracy dopiero w środę 7 stycznia po Święcie Trzech Króli (6 stycznia 2026 r.). Wystarczy wziąć w tym celu urlop wypoczynkowy na piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia. W sumie 2 dni urlopu daje prawo do 6-dniowego wypoczynku.
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Długi weekend 2026: kwiecień
Kolejny długi weekend wypada w Święta Wielkanocne. W 2026 r. wypadają w dniach 5-6 kwietnia. Z uwagi na to, że Wielkanoc zawsze wypada w niedzielę tylko Poniedziałek Wielkanocny przedłuża weekend wielkanocny o jeden dzień. W kwietniu można liczyć na 3-dniowy długi weekend.
Długi weekend 2026: maj
Następnie wypoczywać będziemy w majówkę, która w 2026 r. jest krótka, bo 3-dniowa. 1 maja czyli Święto Pracy wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 maja w niedzielę.
Długi weekend 2026: czerwiec
Boże Ciało zawsze wypada w czwartek, więc tutaj nie ma zaskoczenia, że czerwcówka wynosi 4 dni. W 2026 r. jest to 4 czerwca. Należy wziąć urlop wypoczynkowy na piątek 5 czerwca i można cieszyć się wolnym od czwartku do niedzieli.
Długi weekend 2026: listopad
W tym roku Święto Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w niedzielę, więc nie wpływa na długość weekendu. Natomiast Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) będziemy obchodzić w środę. W związku z tym można pomyśleć nad przedłużeniem sobie wolnego na 3 sposoby:
- długi weekend od 7 do 11 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
- długi weekend od 11 do 15 listopada 2026 r. (5 dni wolnych - w tym 2 dni urlopu)
- długi weekend od 7 do 15 listopada 2026 r. (9 dni wolnych - w tym 4 dni urlopu)
Długi weekend 2026: grudzień
Ostatni w 2026 r. długi weekend to oczywiście okres Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia, która jest już ustawowo wolna od pracy, wypada w czwartek, pierwszy dzień Bożego Narodzenia w piątek, a drugi dzień Bożego Narodzenia w sobotę. Długi weekend obejmuje więc dni od czwartku do niedzieli 24-27 grudnia 2026 r. (4 dni). Weekend ten może zostać przedłużony za sprawą święta wypadającego w sobotę 26 grudnia. Za taki dzień pracodawca "oddaje" pracownikom inny dzień wolny od pracy. Może to być np. środa 23 grudnia albo poniedziałek 28 grudnia. Jeśli zatrudniający wybierze te dni, weekend wydłuży się do 5 dni wolnych od pracy.
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