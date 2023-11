Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w październiku 2023 r. 7544,98 zł brutto. To o 12,8% więcej niż rok wcześniej, i o 2,2% więcej niż we wrześniu. Sektor przedsiębiorstw zatrudniał we wrześniu 6494,1 tys. osób, prawie tyle samo co przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane.