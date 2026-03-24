Wielki Piątek 2026 może być wolny od pracy. Coraz częściej pracownicy korzystają z wolnego

W grudniu 2018 r. powstał projekt ustawy dodający każdy Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia do dni wolnych od pracy. Czy Wielki Piątek jest wolny od pracy albo trwają pracę nad dopisaniem go do dni ustawowo wolnych od pracy? Coraz więcej pracowników korzysta w tym dniu z wolnego.

Wielki Piątek wolny od pracy?

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy został zgłoszony dnia 5 grudnia 2018 r. Nowelizacja, jeśli weszłaby w życie, do dni wolnych od pracy dodałaby Wielki Piątek oraz 24 grudnia czyli Wigilię Bożego Narodzenia. Projektodawcy zakładali, że wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., jednak tak się nie stało. Projekt ten został skrytykowany. Zdaniem przedsiębiorców dwa dodatkowe dni wolne zbyt dużo kosztowałyby państwo polskie. Pismo Business Centre Club z 12 stycznia 2019 r. tłumaczyło, że proponowane dwa dni wolne od pracy stanowią nieprzemyślane i szkodliwe rozwiązanie dla przedsiębiorców, pracowników, konsumentów, budżetu państwa i całej gospodarki. BCC wniosło o zaniechanie prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem. Wielki Piątek pozostał dniem pracy.

Dnia 1 lutego 2025 r. wszedł w życie przepis prawny ustanawiający Wigilię Bożego Narodzenia kolejnym świętem wolnym od pracy w Polsce. Nowelizacja ta nie zakładała jednak dodania do katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy Wielkiego Piątku. Obecnie nie trwają prace mające to zmienić.

Uzasadnienie ustanowienia Wielkiego Piątku i Wigilii Bożego Narodzenia dniami wolnymi od pracy

Projektodawcy uzasadniają wprowadzenie Wielkiego Piątku i 24 grudnia do dni ustawowo wolnych od pracy rangą tych dni w ramach kalendarza świąt katolickich. Zarówno jeden jak i drugi dzień nie stanowi de facto święta, lecz dzień bezpośrednio poprzedzający dwa najważniejsze święta w Kościele Katolickim.

Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego, w którym nie odprawia się mszy świętej. Zamiast mszy sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej. To jedyny taki dzień w całym toku liturgicznym, dzień osądzenia, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jego doniosłość podkreśla się organizacją licznych Dróg Krzyżowych ulicami miast. W tym dniu wolne mają pracownicy aż 15 państw Unii Europejskiej: Austriacy, Brytyjczycy, Bułgarzy, Cypryjczycy, Duńczycy, Estończycy, Finowie, Hiszpanie, Holendrzy, Łotysze, Maltańczycy, Niemcy, Portugalczycy, Słowacy, Szwedzi.

Drugim dniem wolnym miałaby być Wigilia Bożego Narodzenia, co również uzasadnia charakter i wielkość tego święta. To właśnie w Wigilię spotyka się pierwszy raz cała rodzina na wspólnej modlitwie przy stole, przygotowując się na przyjście Pana. To szczególnie rodzinny dzień, który dla przykładu jest dniem ustawowo wolnym od pracy w: Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, a także na Węgrzech.

Wielki Piątek 2026 - dzień wolny od pracy

Wielki Piątek w 2026 roku może być dniem wolnym od pracy. Coraz więcej pracowników korzysta w tym dniu z wolnego i to nie tylko za sprawą urlopów wypoczynkowych. Pracodawcy decydują się na ustanowienie tego dnia wolnym w wewnętrznych przepisach zakładowych. To forma dodatkowego benefitu pozapłacowego dla pracowników. Taką praktykę traktuje się jako element employer brandingu.

Dni wolne od pracy w Polsce w 2026 r.

Aktualnie dniami wolnymi od pracy w Polsce są:

1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

oraz niedziele.