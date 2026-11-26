W styczniu 2027 r. są dwa święta: Nowy Rok w piątek i Trzech Króli w środę. Pełny etat to 152 godziny, czyli 19 dni pracy. Żadne styczniowe święto nie wypada w sobotę, ale dzień wolny „za sobotę” wciąż może się w grafiku pojawić: za grudniowe święto 26 grudnia albo za pracę w wolną sobotę. Grafik sporządzany na sam styczeń trzeba przekazać pracownikom najpóźniej 25 grudnia, a ponieważ to święto – w praktyce do 23 grudnia. Oto jak go ułożyć zgodnie z Kodeksem pracy.

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Święta w styczniu 2027. Jak ułożyć grafik na styczeń, uwzględniając dni ustawowo wolne od pracy

Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia w styczniu dwa święta: 1 stycznia – Nowy Rok i 6 stycznia – Święto Trzech Króli (art. 1 pkt 1 lit. a i b). Dniami wolnymi są też wszystkie niedziele (art. 1 pkt 2), w styczniu 2027 r. to 3, 10, 17, 24 i 31 stycznia. Sylwestra w wykazie nie ma, więc 31 grudnia jest zwykłym dniem pracy.

W 2027 r. Nowy Rok przypada w piątek, a Trzech Króli w środę. Oba święta wypadają więc w dni robocze i każde obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

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Wymiar czasu pracy w styczniu 2027: 152 godziny, 19 dni

Wymiar liczy się według art. 130 KP: 40 godzin razy liczba pełnych tygodni okresu rozliczeniowego plus 8 godzin za każdy pozostały dzień od poniedziałku do piątku, minus 8 godzin za każde święto, które nie wypada w niedzielę. Styczeń 2027 r. zaczyna się w piątek:

4 pełne tygodnie (1–28 stycznia): 4 × 40 h = 160 h,

29–31 stycznia (piątek–niedziela): jeden dzień roboczy, czyli 8 h,

święta 1 i 6 stycznia: 2 × 8 h = 16 h do odjęcia.

Wynik: 152 godziny, czyli 19 dni pracy na pełny etat. Jeśli grafik obejmuje pracę w niedziele i święta, pracownik musi mieć w okresie rozliczeniowym co najmniej tyle dni wolnych, ile wypada w nim niedziel, świąt i wolnych dni z przeciętnie pięciodniowego tygodnia (art. 147 KP). Przy okresie miesięcznym to 12 dni (31-19).

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Tydzień liczy się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (art. 128 § 3 pkt 2), więc przy okresie miesięcznym styczniowe tygodnie biegną od piątku do czwartku. W każdym z nich pracownik musi mieć co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a przy przejściu na inną zmianę co najmniej 24 godziny (art. 133).

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Przy dłuższych okresach liczy się cały okres. Pierwszy kwartał 2027 r. to 488 godzin (styczeń 152 h, luty 160 h, marzec 176 h, bo Poniedziałek Wielkanocny wypada 29 marca). Okres dwumiesięczny grudzień 2026 – styczeń 2027 to 312 godzin.

Dzień wolny za sobotę: kiedy pojawia się w styczniowym grafiku

Święto w sobotę. Każde święto, które nie wypada w niedzielę, obniża wymiar o 8 godzin, także sobotnie (art. 130 § 2 KP). Dlatego za święto w sobotę pracownik dostaje inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. W styczniu 2027 r. takiego święta nie ma. Dzień wolny za 26 grudnia 2026 r. (sobota) przy okresie miesięcznym musi przypaść w grudniu. W styczniu może się znaleźć tylko wtedy, gdy okres rozliczeniowy obejmuje oba miesiące, np. dwumiesięczny grudzień–styczeń. Jeśli przy okresie miesięcznym pracodawca nie udzielił go w grudniu, nie da się go przenieść na styczeń, bo grudniowy wymiar zamyka się 31 grudnia.

Praca w wolną sobotę. Sobota 2 stycznia to dla wielu firm termin inwentaryzacji albo nadrabiania zaległości po świętach. Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy (art. 129 § 1 KP) nie oznacza, że wolna musi być akurat sobota. Jeśli grafik od początku przewiduje pracę 2 stycznia, a w zamian wolny jest inny dzień, nie ma tu nadgodzin, o ile grafik mieści się w 152 godzinach. Inaczej jest, gdy pracownik przychodzi w sobotę, która według grafiku była jego dniem wolnym, z powodu akcji ratowniczej lub szczególnych potrzeb pracodawcy. Wtedy należy mu się inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (art. 151³). Jeśli go nie dostanie, przekroczy przeciętną tygodniową normę, a za takie nadgodziny przysługuje dodatek 100% (art. 151¹ § 2).

Reszta 2027 roku. W 2027 r. w sobotę wypadają dwa święta: 1 maja i 25 grudnia. Za każde z nich trzeba będzie wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. Święta niedzielne, czyli Wielkanoc (28 marca), Zielone Świątki (16 maja), 15 sierpnia i 26 grudnia, wymiaru nie obniżają.

Nowy Rok i Trzech Króli. Kiedy dopuszczalna jest praca w święto

Pracę w święta dopuszcza art. 151¹⁰ KP, m.in. w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, w transporcie, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób, w gastronomii, zakładach hotelarskich oraz całodobowych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Za pracę w święto należy się inny dzień wolny w ciągu okresu rozliczeniowego (art. 151¹¹ § 1 pkt 2), przy okresie miesięcznym więc jeszcze w styczniu. Dodatek 100% za każdą godzinę przysługuje dopiero wtedy, gdy dnia wolnego nie da się udzielić (art. 151¹¹ § 3).

Praca w święto to praca od 6:00 w tym dniu do 6:00 w dniu następnym, chyba że pracodawca ustalił inną godzinę (art. 151⁹ § 2). Nocka sylwestrowa od 31 grudnia 22:00 do 1 stycznia 6:00 nie jest więc pracą w święto, ale nocka z 1 na 2 stycznia jest nią w całości. Tak samo przy Trzech Królach: nocka z 5 na 6 stycznia nie, nocka z 6 na 7 stycznia tak.

Sylwester to też okazja do błędów w odpoczynku. Pracownik musi mieć w każdej dobie pracowniczej (24 godziny od rozpoczęcia pracy według grafiku, art. 128 § 3 pkt 1) co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 132). Przykład w systemie podstawowym, gdy zmiana w restauracji trwa 31 grudnia od 18:00 do 2:00:

godziny 0:00–2:00 to jeszcze nie praca w święto, bo święto liczy się od 6:00;

jeśli następna zmiana zaczyna się 1 stycznia o 12:00, przerwa trwa 10 godzin, co narusza art. 132;

jeśli zaczyna się o 16:00, odpoczynek trwa 14 godzin, ale godziny 16:00–18:00 wpadają w dobę rozpoczętą 31 grudnia o 18:00 i są nadgodzinami (art. 151 § 1).

Zmiany 12-godzinne. Czy nadgodziny można planować w grafiku?

W systemie równoważnym (art. 135 KP) zmiana może trwać do 12 godzin, a okres rozliczeniowy co do zasady nie przekracza miesiąca. Wymiar liczy się tak samo jak w systemie podstawowym, a każde święto obniża go o 8 godzin, nie o 12. W styczniu 2027 r. pełny etat to więc także 152 godziny. Grafik można domknąć np.:

12 zmian po 12 h i 1 zmiana 8-godzinna (144 + 8 = 152 h),

10 zmian po 12 h i 4 zmiany po 8 h (120 + 32 = 152 h).

Trzynaście zmian po 12 godzin to 156 h, czyli 4 nadgodziny. Nadgodziny są dopuszczalne tylko przy akcji ratowniczej lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151 § 1), więc nie powinno się ich planować w grafiku.

Sklepy: dwa dni zamknięcia i niedziela handlowa 31 stycznia

W placówkach objętych zakazem handlu 1 i 6 stycznia nie wolno handlować ani powierzać pracy w handlu (art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni). Zakaz obejmuje też magazynowanie towaru i inwentaryzację (art. 3 pkt 3), więc remanentu nie można zrobić 1 stycznia – po Nowym Roku najwcześniej 2 stycznia. Zakaz trwa od północy do północy (art. 3 pkt 7). Sylwester jest zwykłym dniem handlowym, ale zmiany 31 grudnia i 5 stycznia muszą się skończyć przed północą. Wyjątki wymienia art. 6, m.in. stacje paliw, apteki, piekarnie, gastronomię i sklepy, w których handluje osobiście właściciel.

Niedzielą handlową jest ostatnia niedziela stycznia (art. 7 ust. 1 pkt 3), w 2027 r. to 31 stycznia. Limit pracy w najwyżej dwie niedziele handlowe (art. 7 ust. 1b) dotyczy tylko trzech niedziel przed Wigilią, więc w styczniu nie obowiązuje. Zostają zasady z Kodeksu pracy:

za pracę w niedzielę należy się dzień wolny w ciągu 6 dni przed nią albo po niej (art. 151¹¹ § 1 pkt 1). Dla 31 stycznia to okno 25 stycznia – 6 lutego. Przy okresie miesięcznym najprościej zaplanować go na 25–30 tycznia, żeby zamknąć rozliczenie w styczniu;

pracownik pracujący w niedziele powinien mieć wolną niedzielę co najmniej raz na 4 tygodnie (art. 151¹²).

Grafik na styczeń krok po kroku

Policz wymiar: przy okresie miesięcznym to 152 h i 19 dni na pełny etat, a przy dłuższym liczysz cały okres. Ustal, kto pracuje 1 i 6 stycznia i na jakiej podstawie z art. 151¹⁰ KP. Każdemu zaplanuj dzień wolny za święto w tym samym okresie. Sprawdź, czy dzień wolny za 26 grudnia został udzielony w grudniu. W styczniu może przypaść tylko przy okresie obejmującym oba miesiące. Pracę w sobotę 2 stycznia (albo inną sobotę) wpisz do grafiku od razu, z innym dniem wolnym w zamian, zamiast wzywać ludzi poza grafikiem. W sklepie: nikt nie pracuje 1 i 6 stycznia, zmiany 31 grudnia i 5 stycznia kończą się przed północą, a za 31 stycznia jest dzień wolny w ciągu 6 dni. Sprawdź odpoczynek: 11 h między zmianami (zwłaszcza po Sylwestrze), 35 h w każdym tygodniu od piątku do czwartku i dobę pracowniczą. Przy zmianach 12-godzinnych ma wyjść dokładnie 152 h, bez nadgodzin w grafiku. Przy okresie miesięcznym każdy ma co najmniej 12 dni wolnych. Jeśli grafik obejmuje krótszy okres niż okres rozliczeniowy (co najmniej miesiąc), przekaż go co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w tym okresie (art. 129 § 3 KP). Grafik od 1 stycznia trzeba przekazać najpóźniej 25 grudnia, a w praktyce przed Wigilią, bo 24–26 grudnia to święta. Grafik od 1 lutego – najpóźniej 25 stycznia.

Kodeks pracy 2026 – praktyczny komentarz, zmiany i przykłady zastosowania