Kalendarz świąt państwowych w Polsce może już wkrótce się zmienić. Senat jednogłośnie poparł projekt ustawy ustanawiającej nowe święto, które po raz pierwszy moglibyśmy obchodzić już w lutym 2027 roku. Czy oznacza to, że Polacy zyskają kolejny dzień wolny od pracy?

rozwiń >

Nowe święto państwowe od lutego 2027 roku. Senat już podjął decyzję

W polskim kalendarzu pojawi się kolejne święto państwowe? W środę, 25 listopada 2026 roku, podczas 69. posiedzenia Senatu senatorowie opowiedzieli się za ustanowieniem 10 lutego Narodowym Dniem Zaślubin Polski z Morzem. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

REKLAMA

REKLAMA

Inicjatywa ustanowienia nowego święta państwowego wyszła od mieszkańców Pomorza. W czerwcu 2026 roku społeczny komitet przedłożył projekt uchwały, pod którym podpisało się ponad 1,5 tysiąca osób. Następnie sejmik województwa pomorskiego jednogłośnie przyjął apel skierowany do parlamentu i prezydenta.

Rząd miał wątpliwości. Senatorowie byli jednomyślni

Nie wszyscy byli jednak przekonani, że upamiętnienie wydarzeń z 1920 roku wymaga ustanowienia nowego święta państwowego. Podczas prac senackich komisji przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwracał uwagę na dużą liczbę tego rodzaju świąt w Polsce. Senatorowie zdecydowali się jednak nadać obchodom rangę święta państwowego. Teraz projektem zajmie się Sejm.

Nowe święto państwowe 10 lutego. Dlaczego?

Data nowego święta nie jest przypadkowa. To właśnie 10 lutego 1920 roku w Pucku odbyła się uroczystość symbolizująca odzyskanie przez Polskę dostępu do Morza Bałtyckiego. Na mocy postanowień traktatu wersalskiego odrodzona Polska uzyskała dostęp do morza, co otworzyło przed krajem nowe możliwości gospodarcze, handlowe i militarne.

REKLAMA

Podczas uroczystości w Pucku generał Józef Heller wrzucił do wód Zatoki Puckiej platynowy pierścień. Gest ten przeszedł do historii jako symboliczne zaślubiny Polski z morzem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe święto ma być również wyrazem uznania dla Kaszubów, którzy przez lata zaborów pielęgnowali polską tożsamość narodową na Pomorzu.

Czy 10 lutego 2027 roku będzie dniem wolnym od pracy?

W 2027 roku 10 lutego wypada w środę. Czy pracownicy będą mogli liczyć na dodatkowy dzień odpoczynku, a uczniowie na przerwę od zajęć szkolnych?

Zgodnie z przyjętym przez Senat projektem 10 lutego ma być świętem państwowym, ale nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Projekt nie przewiduje zmian w ustawie o dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że ustanowienie nowego święta nie będzie podstawą do udzielenia pracownikom dodatkowego wolnego, odwołania zajęć szkolnych czy zamknięcia sklepów. Podobnie jak w przypadku innych świąt państwowych, tj. Święto Chrztu Polski obchodzone 14 kwietnia czy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, przypadający 27 grudnia.

Od kiedy nowe święto państwowe? To nie koniec prac

Choć senatorowie jednogłośnie poparli projekt nie oznacza to, że nowe święto zostało już ustanowione. Przed projektem jeszcze prace w Sejmie, kolejne etapy procedury parlamentarnej i podpis prezydenta.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Jeśli proces legislacyjny zakończy się odpowiednio wcześnie, Polacy po raz pierwszy oficjalnie będą mogli obchodzić Narodowy Dzień Zaślubin Polski z Morzem już 10 lutego 2027 roku w 107. rocznicę historycznego wydarzenia.

Dni wolne od pracy w 2027 roku. Ile będzie ich w kalendarzu?

Ustanowienie nowego święta państwowego w lutym nie zwiększy liczby świąt ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z obecnymi przepisami, w 2027 roku będzie ich 14. Oto ich terminy: