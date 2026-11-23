W grudniu 2026 r. trzy święta wypadają pod rząd: Wigilia w czwartek, Boże Narodzenie w piątek i drugi dzień świąt w sobotę. Pełny etat to 160 godzin, za sobotnie święto trzeba wyznaczyć dodatkowy dzień wolny, a w sklepie każdy może pracować najwyżej w dwie z trzech niedziel handlowych. Oto jak ułożyć grafik zgodny z Kodeksem pracy.

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Co się zmieniło od 2025 roku

Wigilię dopisała do listy dni wolnych od pracy ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1965). Weszła w życie 1 lutego 2025 r., więc w 2026 r. 24 grudnia już drugi raz jest ustawowym świętem. Wigilia obniża więc wymiar czasu pracy jak każde inne święto, a pracować w nią wolno tylko tam, gdzie przepisy dopuszczają pracę w święta.

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Ta sama ustawa zmieniła zasady handlu. Sklepy objęte zakazem są w Wigilię zamknięte przez cały dzień, a do 2024 r. mogły być otwarte do 14:00. W zamian handlowe są „kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia” (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni), a nie dwie jak wcześniej. W 2026 r. to 6, 13 i 20 grudnia.

Wymiar czasu pracy w grudniu 2026: 160 godzin, 20 dni

Według art. 130 Kodeksu pracy wymiar liczy się tak: mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni okresu rozliczeniowego i dodajemy 8 godzin za każdy pozostały dzień od poniedziałku do piątku. Potem odejmujemy 8 godzin za każde święto, które nie wypada w niedzielę. Grudzień 2026 r. zaczyna się we wtorek:

4 pełne tygodnie (1–28 grudnia): 4 × 40 h = 160 h,

29–31 grudnia (wtorek–czwartek): 3 × 8 h = 24 h,

święta 24, 25 i 26 grudnia: 3 × 8 h = 24 h do odjęcia.

Wynik: 160 godzin, czyli 20 dni pracy na pełny etat. Jeśli grafik obejmuje pracę w niedziele i święta, pracownik musi mieć w okresie rozliczeniowym co najmniej tyle dni wolnych, ile wypada w nim niedziel, świąt i wolnych dni z przeciętnie pięciodniowego tygodnia (art. 147 KP). Przy okresie miesięcznym to 11 dni (31 − 20).

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Święto w sobotę: dzień wolny za 26 grudnia

Sobotnie święto też obniża wymiar o 8 godzin (art. 130 § 2 KP), choć dla większości pracowników sobota i tak jest wolna. Pracodawca musi więc dać w zamian inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Przy okresie miesięcznym musi to być dzień w grudniu, przy dłuższym – dowolny dzień tego okresu, także przed świętem.

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Przepisy nie wskazują daty. Może to być np. 23, 28 albo 31 grudnia, zależnie od tego, kiedy firma potrzebuje najmniej ludzi. Dzień trzeba jednak wyznaczyć i wpisać do grafiku. Bez niego pracownik od poniedziałku do piątku ma w grafiku 21 dni, czyli 168 godzin. Osiem godzin ponad wymiar to nadgodziny. U pracowników zmianowych zasada jest ta sama: grafik musi się zmieścić w 160 godzinach i dać co najmniej 11 dni wolnych.

Praca w święta: kto może i co się należy

Pracę w niedziele i święta dopuszcza art. 151¹⁰ KP, m.in. w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, w transporcie, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób, a także w gastronomii, zakładach hotelarskich oraz całodobowych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Za pracę w święto należy się inny dzień wolny w ciągu okresu rozliczeniowego (art. 151¹¹ § 1 pkt 2). Dodatek 100% za każdą godzinę pracy w święto przysługuje dopiero wtedy, gdy dnia wolnego nie da się udzielić (art. 151¹¹ § 3). Pierwszeństwo ma więc dzień wolny. Jeśli ktoś przychodzi w święto, które według grafiku miał wolne, i przekracza przez to normy czasu pracy, są to nadgodziny z dodatkiem 100% (art. 151¹ § 1 pkt 1 lit. b).

Praca w święto to praca od 6:00 w tym dniu do 6:00 w dniu następnym, chyba że pracodawca ustalił inną godzinę (art. 151⁹ § 2). Nocka z 23 na 24 grudnia (22:00–6:00) nie jest więc pracą w święto, ale nocka z 26 na 27 grudnia jest nią w całości.

Święta nie zmieniają przepisów o odpoczynku. W każdej dobie pracowniczej, czyli w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia pracy według grafiku (art. 128 § 3 pkt 1), pracownik musi mieć co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 132). W każdym tygodniu przysługuje mu co najmniej 35 godzin, a przy przejściu na inną zmianę co najmniej 24 godziny (art. 133). Tydzień liczy się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (art. 128 § 3 pkt 2), więc przy okresie miesięcznym grudniowe tygodnie biegną od wtorku do poniedziałku. Od doby pracowniczej zależą też nadgodziny. Przykłady:

zmiana 23 grudnia 14:00–22:00, a potem 24 grudnia 6:00–14:00: przerwa trwa tylko 8 godzin, co narusza art. 132;

zmiana 23 grudnia 8:00–16:00, a potem 24 grudnia 6:00–14:00: odpoczynek trwa 14 godzin, ale godziny 6:00–8:00 wpadają w dobę rozpoczętą 23 grudnia i są nadgodzinami.

Kto pracuje w niedziele, powinien mieć co najmniej jedną wolną niedzielę na 4 tygodnie (art. 151¹²).

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Zmiany 12-godzinne

W systemie równoważnym (art. 135 KP) zmiana może trwać do 12 godzin, ale wymiar liczy się tak samo jak w systemie podstawowym. Święto obniża go o 8 godzin, nie o 12, więc w grudniu 2026 r. pełny etat to także 160 godzin.

Trzynaście zmian po 12 godzin daje 156 h, więc brakuje 4 godzin. Grafik można domknąć np.:

12 zmian po 12 h i 2 zmiany po 8 h (144 + 16 = 160 h),

13 zmian po 12 h i 1 zmiana 4-godzinna (156 + 4 = 160 h).

Czternaście zmian po 12 godzin to 168 h, czyli 8 nadgodzin. Nadgodziny są dopuszczalne tylko przy akcji ratowniczej lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151 § 1), więc nie powinno się ich planować w grafiku. Dzień wolny za 12-godzinną zmianę w święto też musi przypaść w tym samym okresie rozliczeniowym.

Sklepy: cztery dni zamknięcia i trzy niedziele handlowe

Po trzech świętach przypada niedziela niehandlowa 27 grudnia. Zakaz trwa od północy do północy (art. 3 pkt 7 ustawy o ograniczeniu handlu). W sklepach objętych zakazem nie można więc pracować od północy z 23 na 24 grudnia do północy z 27 na 28 grudnia, także przy magazynowaniu towaru i inwentaryzacji (art. 3 pkt 3). Zakaz obejmuje również osoby na umowach cywilnoprawnych. Wyjątki wymienia art. 6 ustawy, m.in. stacje paliw, apteki, piekarnie, gastronomię i sklepy, w których handluje osobiście właściciel. Za powierzenie pracy wbrew zakazowi grozi grzywna od 1000 do 100 000 zł (art. 10).

Z niedziel 6, 13 i 20 grudnia pracownik lub zleceniobiorca może pracować w handlu najwyżej w dwie (art. 7 ust. 1b). Każdy musi więc mieć wolną co najmniej jedną z nich, a w małym zespole warto to rozpisać na samym początku.

Za pracę w niedzielę należy się dzień wolny w ciągu 6 dni przed nią albo po niej (art. 151¹¹ § 1 pkt 1). Jeśli to niemożliwe, pracownik dostaje go do końca okresu rozliczeniowego, a dodatek 100% przysługuje dopiero w ostateczności (art. 151¹¹ § 2). Przy niedzieli 20 grudnia okno to 14–26 grudnia, ale 24–26 grudnia to święta, więc w praktyce zostaje 14–23 grudnia, czyli ostatni tydzień handlu przed świętami. Obsadę na te dni najlepiej oprzeć na własnych danych z grudnia 2025 r., pierwszego z zamkniętą Wigilią. Zmiany 23 grudnia muszą się skończyć przed północą.

Grafik na grudzień krok po kroku

Policz wymiar: przy okresie miesięcznym to 160 h i 20 dni na pełny etat, a przy dłuższym liczysz cały okres. Wyznacz dzień wolny za 26 grudnia i wpisz go do grafiku. Ustal, kto pracuje 24–26 grudnia i na jakiej podstawie z art. 151¹⁰ KP. Od razu zaplanuj każdemu dzień wolny za święto. W sklepie rozpisz niedziele 6, 13 i 20 grudnia: każdy pracuje najwyżej w dwie, za każdą dostaje dzień wolny w ciągu 6 dni. Sprawdź odpoczynek: 11 h między zmianami, 35 h w każdym tygodniu i dobę pracowniczą. Przy zmianach 12-godzinnych ma wyjść dokładnie 160 h, bez nadgodzin w grafiku. Sprawdź, czy pracujący w niedziele mają wolną niedzielę raz na 4 tygodnie, a przy okresie miesięcznym każdy ma co najmniej 11 dni wolnych. Jeśli grafik obejmuje krótszy okres niż okres rozliczeniowy (co najmniej miesiąc), przekaż go pracownikom co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w tym okresie (art. 129 § 3 KP). Przy grafiku od 1 grudnia termin mija 24 listopada, więc grudniowy grafik najlepiej przekazać od razu.

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