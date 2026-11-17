Pracownik jedzie na szkolenie własnym samochodem i zabiera ze sobą kolegę z pracy – czy taka sytuacja rodzi obowiązek posiadania dodatkowych badań medycyny pracy w zakresie kierowania pojazdami?

Auto prywatne, cel służbowy

Problem

Mam pracownika, który jedzie na szkolenie (wyjazd służbowy) swoim samochodem prywatnym. Kierujący zabiera kolegę z pracy na to szkolenie. Na co trzeba w tym przypadku zwrócić uwagę? Czy wymagane są jakieś badania medycyny pracy dla takiego pracownika?

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Rada

Jeżeli prowadzenie pojazdu w celach służbowych ma być regularne (np. zawierana jest umowa dotycząca regularnego korzystania z pojazdu prywatnego do celów służbowych), w skierowaniu na badania profilaktyczne należy wskazać prowadzenie pojazdu jako element pracy. Lekarz medycyny pracy określi wówczas niezbędny zakres badań.

Czy każda podróż służbowa to "praca kierowcy"?

Uzasadnienie

W ocenie autora nie ma podstaw do uznania, że w razie prowadzenia pojazdu w trakcie podróży służbowej istnieje obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich w zakresie odnoszącym się do zatrudnienia na stanowisku związanym z kierowaniem pojazdami do celów służbowych. Podróż służbowa jest zjawiskiem incydentalnym, sam zaś przejazd w niej samochodem prywatnym, służbowym czy wypożyczonym nie jest wprost wykonywaniem pracy, ale jedynie przemieszczaniem się w celu jej wykonywania. Sporadyczne prowadzenie samochodu związane z wyjazdami służbowymi lub jazdami lokalnymi nie wymaga potwierdzenia przez lekarza medycyny pracy zdolności do wykonywania pracy związanej z prowadzeniem pojazdów. Nie zmienia tego okoliczność, że pracownik przewozi współpracownika.

Jeżeli kierowanie pojazdem miałoby być regularne, to należy w skierowaniu na badania profilaktyczne wskazać na to, że pracownik w ramach obowiązków służbowych prowadzi pojazd. Lekarz medycyny pracy wówczas podejmie decyzję o zakresie koniecznych badań. Każdorazowo trzeba jednak ocenić, na ile w konkretnej sytuacji praca jest już powiązana z używaniem samochodu.

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Podstawa prawna art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245 ze zm.).

Marek Rotkiewicz, prawnik specjalizujący się w prawie pracy, specjalista z zakresu kadr i zatrudnienia