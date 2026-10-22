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Delegowanie do Niemiec: 6 pułapek formalnych, o których nie mówią ogłoszenia o pracę

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22 października 2026, 10:14
Mgr inż. Oliwer Mikus Sedulus Sp. z o.o.
Oliwer Mikus jest dyrektorem zarządzającym Sedulus, agencji rekrutacji stałej działającej w Polsce i w Niemczech. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się rekrutacją i HR w regionie DACH, a na co dzień łączy praktykę rekrutacyjną ze znajomością niemieckiego prawa pracy. Specjalizuje się w rekrutacji transgranicznej między Polską a Niemcami.
Delegowanie do Niemiec: 6 pułapek formalnych, o których nie mówią ogłoszenia o pracę
Delegowanie do Niemiec: 6 pułapek formalnych, o których nie mówią ogłoszenia o pracę
Shutterstock

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Ogłoszenie obiecuje pracę w Niemczech za kilkanaście euro na godzinę. Nie wspomina o zaświadczeniu A1, zgłoszeniu do niemieckiego urzędu celnego ani o tym, że źle poprowadzone delegowanie może zamienić się w nielegalne wypożyczanie pracowników. Konsekwencje – kary sięgające setek tysięcy euro i odpowiedzialność niemieckiego zleceniodawcy – ponosi firma, a często także pracownik.

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Delegowanie to nie podróż służbowa

W Polsce „delegacją" nazywamy zwykle podróż służbową z Kodeksu pracy: pracownik jedzie na kilka dni, dostaje dietę i wraca. Delegowanie w rozumieniu unijnym to coś innego: polski pracodawca wysyła pracownika do wykonania usługi w Niemczech, zachowując z nim stosunek pracy w Polsce. Od pierwszego dnia pracy w Niemczech stosuje się wówczas część niemieckich przepisów – o wynagrodzeniu minimalnym, czasie pracy, urlopach i BHP.
Nazwa „delegacja" nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, co faktycznie dzieje się na niemieckiej budowie lub hali. Pracownik, który przez pół roku codziennie pracuje w tym samym zakładzie w Niemczech, nie jest „w podróży służbowej" – jest delegowany, ze wszystkimi tego skutkami.

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Zaświadczenie A1: bez niego zapłacisz podwójnie

Zaświadczenie A1 potwierdza, że pracownik podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, a więc nie trzeba odprowadzać za niego składek w Niemczech. Wydaje je ZUS, a wniosek należy złożyć przed wyjazdem. Delegowanie na podstawie A1 może trwać maksymalnie 24 miesiące.

Pierwsza pułapka: A1 nie jest formalnością „na życzenie". ZUS sprawdza m.in., czy pracodawca prowadzi w Polsce rzeczywistą, istotną działalność, a pracownik był wcześniej objęty polskim ubezpieczeniem – w praktyce przez co najmniej około miesiąca. Firma, która zatrudnia ludzi wyłącznie po to, by od razu wysłać ich za granicę, może dostać odmowę.

Druga pułapka: brak A1 podczas kontroli w Niemczech oznacza ryzyko zakwestionowania ubezpieczenia i żądania składek według niemieckich zasad. Kopia A1 musi być na miejscu pracy.

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Zgłoszenie do niemieckiego Zollu przed pierwszym dniem pracy

Zagraniczny pracodawca zobowiązany jest zgłosić delegowanie do niemieckiej służby celnej (Zoll) przed rozpoczęciem pracy. Zgłoszenie dokonuje się elektronicznie przez portal celny. Dotyczy to przede wszystkim branż objętych ustawą o delegowaniu pracowników, m.in. budownictwa, sprzątania, logistyki czy opieki, a także zagranicznych firm wykonujących usługi w ramach niemieckiego rynku.
Na miejscu pracy trzeba mieć gotowe dokumenty, a kontrola może przyjść bez zapowiedzi. Zwykle chodzi o: potwierdzenie zgłoszenia, A1, umowę o pracę, listy płac, dowody wypłaty wynagrodzenia i ewidencję czasu pracy. Organy kontrolne oczekują ich w języku niemieckim lub w tłumaczeniu, więc przygotowanie ich dopiero w dniu kontroli jest zbyt późne.

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Brak zgłoszenia lub niekompletna dokumentacja to wykroczenia zagrożone grzywną. Kary za zaniżanie płacy minimalnej mogą sięgać nawet pół miliona euro.

Płaca: obowiązuje niemieckie minimum, nie polskie

Delegowany pracownik ma prawo do co najmniej niemieckiego wynagrodzenia minimalnego, które w 2026 roku wynosi 13,90 euro brutto za godzinę. W wielu branżach obowiązują wyższe stawki wynikające z układów zbiorowych uznanych za powszechnie obowiązujące, np. w budownictwie czy sprzątaniu.

Najczęstszy błąd polega na „wliczaniu" do minimalnej płacy tego, co do niej nie należy. Diety i zwrot kosztów podróży są zwrotem wydatków, a nie wynagrodzeniem, więc nie wolno ich traktować jako części płacy minimalnej. Pracodawca nie może też obciążać pracownika kosztami dojazdu i zakwaterowania w sposób, który obniża jego wynagrodzenie poniżej minimum. Ogłoszenie typu „stawka 14 euro plus zakwaterowanie" wymaga więc dokładnego przeliczenia: jeśli noclegi są potrącane z pensji, minimum może zostać naruszone. Delegowanie nie zwalnia także z niemieckich zasad czasu pracy, odpoczynku i urlopu.

Podróże służbowe 2026

Po 12 miesiącach przepisy niemieckie stosuje się niemal w całości

Po 12 miesiącach delegowania (18, jeśli pracodawca złoży uzasadnione powiadomienie) pracownika obejmuje już prawie pełny zakres niemieckich warunków zatrudnienia, a nie tylko minimalnych standardów. Firmy planujące długie projekty często o tym zapominają i budują kalkulację na polskich kosztach pracy.
Przy projektach długoterminowych trzeba od początku sprawdzić, czy delegowanie jest właściwą formą, czy lepszym rozwiązaniem będzie niemiecka spółka, oddział albo zatrudnienie bezpośrednie.

Delegowanie czy wypożyczanie pracowników – cienka i kosztowna granica

To najpoważniejsza pułapka. Delegowanie w ramach usługi (umowa o dzieło lub o świadczenie usług, Werkvertrag) różni się od wypożyczenia pracowników (Arbeitnehmerüberlassung) tym, kto faktycznie kieruje pracą. Jeśli polscy pracownicy wykonują polecenia niemieckiego klienta, są włączeni w jego strukturę i pracują jego narzędziami, a polska firma tylko „dostarcza ludzi", Niemcy mogą uznać to za ukryte wypożyczanie pracowników.
Do legalnego wypożyczania do Niemiec potrzebne jest zezwolenie niemieckiej Federalnej Agencji Pracy. Polski wpis do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) go nie zastępuje. Brak zezwolenia grozi karami, a w skrajnym przypadku niemiecki zleceniodawca może zostać uznany za pracodawcę pracowników, których nigdy formalnie nie zatrudnił.
Dlatego dobrze skonstruowana umowa o usługę to za mało. Liczy się faktyczny sposób wykonywania pracy: kto wydaje polecenia, kto ustala grafik i kto odpowiada za wynik.

Niemiecki klient też ponosi ryzyko – i będzie żądał dokumentów

Niemiecki zleceniodawca odpowiada za wypłatę wynagrodzenia minimalnego pracownikom swoich podwykonawców, także zagranicznych. W praktyce oznacza to, że poważny klient poprosi o A1, potwierdzenie zgłoszenia i dowody wypłat jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Polska firma, która tych dokumentów nie ma, odpada z przetargu, zanim zacznie pracę.
W budownictwie dochodzą jeszcze składki do niemieckiej kasy urlopowej (SOKA-BAU) oraz układy zbiorowe. Do tego kwestie podatkowe: miejsce opodatkowania wynagrodzeń, zasada 183 dni i ryzyko powstania zakładu w Niemczech przy dłuższych projektach.

Co sprawdzić, zanim ktoś wyjedzie

Przed wysłaniem pracownika warto przejść prostą listę kontrolną: czy firma spełnia kryteria istotnej działalności w Polsce i czy A1 zostało wydane; czy zgłoszenie do Zollu zostało złożone; czy stawka godzinowa po odliczeniach spełnia niemieckie minimum lub stawkę branżową; kto faktycznie kieruje pracą na miejscu; jak długo potrwa projekt i czy przekroczy próg 12 miesięcy; czy komplet dokumentów jest dostępny w Niemczech i w tłumaczeniu.
Koszt przygotowania tego jest niewielki w porównaniu z karami i utratą kontraktu. Ogłoszenia o pracę nie wspominają o tych wymogach, ale kontrola w Niemczech o nie zapyta.

Artykuł ma charakter informacyjny i opiera się na stanie prawnym z października 2026 r. Przy konkretnym projekcie warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą specjalizującym się w prawie niemieckim.

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Źródło: INFOR
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