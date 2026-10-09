REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2026, 12:50
Kozłowska Alicja
Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, jeżeli drugi rodzic dziecka pracuje zdalnie?

Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Problem

Nasz pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem. Pracownik wskazał, że w dniach objętych opieką nie będzie wykonywał pracy i zajmie się dzieckiem w domu. Matka dziecka jest zatrudniona u innego pracodawcy i w tym samym czasie wykonuje pracę w formie zdalnej z miejsca zamieszkania rodziny, w którym przebywa dziecko. Mamy wątpliwości, czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy, skoro drugi rodzic przebywa w domu i potencjalnie może zapewnić dziecku opiekę?

REKLAMA

REKLAMA

Rada

Państwa pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że drugi rodzic dziecka przebywa w tym samym czasie w domu i wykonuje pracę zdalną. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Praca zdalna jest jedynie formą wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych poza siedzibą pracodawcy lub innym miejscem prowadzenia przez niego działalności. Osoba pracująca zdalnie pozostaje w dyspozycji pracodawcy i musi realizować powierzone zadania.Przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego istotne jest, czy w gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę. ZUS uważa, że rodzic wykonujący pracę zdalną nie jest uznawany za osobę mogącą zapewnić opiekę, ponieważ nie ma on prawnej ani faktycznej możliwości jej sprawowania podczas świadczenia pracy Choć taka osoba fizycznie przebywa w domu, z przyczyn obiektywnych nie jest uznawana za domownika zdolnego do zapewnienia opieki. Należy wziąć pod uwagę, że łączenie intensywnej opieki nad dzieckiem z pracą zdalną jest prawnie niedopuszczalne i może być uznane za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Stanowisko ZUS z 12 czerwca 2026 r. w sprawie członka rodziny wykonującego pracę zdalną

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Stwierdzenie, czy pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym członek rodziny może zapewnić opiekę dziecku, wymaga ustalenia zakresu i charakteru tej opieki oraz sytuacji zdrowotnej i zawodowej osoby, która miałaby opiekę sprawować.

Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca zdalna jest jedną z form realizowania stosunku pracy, w ramach którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Pracownika wykonującego pracę zdalną nie można uznać za domownika mogącego zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny. W związku z powyższym, ubezpieczonemu rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem podczas, gdy w objętym wnioskiem o świadczenie okresie, drugi rodzic wykonuje pracę w domu w trybie pracy zdalnej.

Pozdrawiam, Piotr Olewiński, Biuro prasowe ZUS

Prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
  • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

b) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (art. 32 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej: ustawa zasiłkowa).

W przypadku chorego dziecka do ukończenia przez nie 2 lat zasiłek opiekuńczy przysługuje zawsze, gdy ubezpieczony rodzic zostaje zwolniony z pracy, aby sprawować tę opiekę. Płatnik zasiłku (ZUS lub pracodawca) w ogóle nie sprawdza, czy w domu jest inny domownik (np. matka pracująca zdalnie lub przebywająca na urlopie), który mógłby zająć się dzieckiem.

Natomiast przyznanie zasiłku opiekuńczego na dziecko, które ukończyło 2 lata, zależy od braku innego domownika mogącego zapewnić opiekę (art. 34 ustawy zasiłkowej). Ponieważ matka pracująca zdalnie jest traktowana jako osoba w pracy, ojciec dziecka zachowuje prawo do zasiłku opiekuńczego, jeżeli zostanie zwolniony z wykonywania pracy w celu sprawowania opieki.

Zobacz również:

Dokumentacja do wypłaty zasiłku opiekuńczego i kontrola przez ZUS prawa do tego świadczenia

Pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy składa na druku Z-15A oświadczenie do celów ustalenia prawa do tego zasiłku i jego wypłaty. W celach dowodowych warto w nim precyzyjnie wskazać godziny pracy rodzica pracującego zdalnie, co uzasadnia konieczność przejęcia opieki przez drugiego rodzica. ZUS ma prawo weryfikować informacje podane w oświadczeniu Z-15A, w tym dane dotyczące godzin pracy drugiego rodzica wykonującego pracę zdalną. ZUS może więc zwrócić się do pracodawcy pracownika wykonującego pracę zdalną z prośbą o potwierdzenie, czy w dniach sprawowania opieki przez drugiego rodzica pracownik faktycznie świadczył pracę zdalną, i ustalenie, w jakich godzinach. Dla celów dowodowych kluczowe jest, aby godziny pracy wskazane we wniosku o zasiłek pokrywały się z ewidencją czasu pracy prowadzoną przez pracodawcę osoby uprawnionej do zasiłku. Jeśli ewidencja (oparta m.in. na logowaniach) wykaże rozbieżności, ZUS może uznać oświadczenie za fałszywe i odmówić prawa do zasiłku, a jeżeli zasiłek został już wypłacony – żądać jego zwrotu wraz z odsetkami.

W przypadku gdy ZUS w drodze kontroli ustali, że dane dotyczące pracy drugiego rodzica były nieprawdziwe (np. w rzeczywistości przebywał on na urlopie wypoczynkowym, a nie pracował zdalnie), wypłata zasiłku może zostać wstrzymana. Pobrane środki mogą zostać uznane za nienależne i pracownik będzie je musiał zwrócić wraz z odsetkami.

Należy przy tym pamiętać, że rodzic, który przebywa na zasiłku opiekuńczym, nie może w tym samym czasie wykonywać żadnej pracy zarobkowej (nawet zdalnej). Jeśli ZUS stwierdzi, że osoba pobierająca zasiłek faktycznie pracowała, również wyda decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Ważne

Praca w trakcie korzystania przez osobę ubezpieczoną z zasiłku opiekuńczego na dziecko lub członka rodziny jest zabroniona.

Z kolei pracownik wykonujący pracę zdalnie musi pamiętać, że jeśli ze względu na brak innej opieki zajmowałby się dzieckiem, zamiast pracować, jego pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje służbowe, włącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Przykład

Wspólnie zamieszkujący rodzice opiekują się 4-letnim synem. Dziecko nagle zachorowało, a lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie (e-ZLA) na okres 5 dni roboczych lipca 2026 r. Matka dziecka jest zatrudniona w firmie IT i wykonuje pracę zdalną z domu w godzinach 8.00–16.00. Ojciec dziecka jest pracownikiem działu administracji i chce wystąpić o zasiłek opiekuńczy, aby osobiście zaopiekować się chorym dzieckiem. Ponieważ matka w godzinach 8.00–16.00 jest w pracy (mimo fizycznej obecności w mieszkaniu), ojciec ma pełne prawo do zasiłku opiekuńczego za te dni.

Podstawa prawna

art. 32 ust. 1, art. 34 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 501; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 441)

  • Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje na chore 5-letnie dziecko, gdy drugi rodzic pracuje zdalnie w domu?

Pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko. Nie ma znaczenia, że drugi rodzic dziecka przebywa w tym samym czasie w domu i wykonuje pracę zdalną.

  • Jak ZUS ocenia rodzica wykonującego pracę zdalną przy zasiłku opiekuńczym na chore dziecko?

ZUS uważa, że rodzic wykonujący pracę zdalną nie jest osobą mogącą zapewnić opiekę, ponieważ nie ma prawnej ani faktycznej możliwości jej sprawowania podczas świadczenia pracy.

  • Jakie oświadczenie składa pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy przy pracy zdalnej drugiego rodzica?

Pracownik ubiegający się o zasiłek opiekuńczy składa na druku Z-15A oświadczenie do celów ustalenia prawa do tego zasiłku i jego wypłaty. Warto precyzyjnie wskazać godziny pracy rodzica pracującego zdalnie.

  • Co grozi za nieprawdziwe dane o pracy zdalnej drugiego rodzica w sprawie zasiłku opiekuńczego?

Jeśli ZUS ustali, że dane dotyczące pracy drugiego rodzica były nieprawdziwe, wypłata zasiłku może zostać wstrzymana. Pobrane środki mogą zostać uznane za nienależne i podlegać zwrotowi wraz z odsetkami.

Alicja Kozłowska, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym

Powiązane
Nowy bon 2500 zł dla seniorów już wchodzi w życie. Wiemy, kto dostanie pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności
Nowy bon 2500 zł dla seniorów już wchodzi w życie. Wiemy, kto dostanie pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności
Czy można złożyć wniosek o urlop na godziny lub pół dnia?
Czy można złożyć wniosek o urlop na godziny lub pół dnia?
Długi weekend w listopadzie 2026 r. to 5 dni lub nawet 9 dni wolnego. Ile trzeba wziąć urlopu? Sprawdź kalendarz
Długi weekend w listopadzie 2026 r. to 5 dni lub nawet 9 dni wolnego. Ile trzeba wziąć urlopu? Sprawdź kalendarz
Źródło: INFORLEX
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
09 paź 2026

Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.
Zmiana czasu na zimowy w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy
09 paź 2026

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?
Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
09 paź 2026

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, jeżeli drugi rodzic dziecka pracuje zdalnie?
Mamy już 19 interpretacji GIP dotyczących 20 przypadków umów B2B i zlecenia. Jak PIP ocenia dane stosunki prawne?
09 paź 2026

Mamy już 19 interpretacji indywidualnych GIP, które dotyczą 20 przypadków umów B2B i zlecenia zgłaszanych we wnioskach o wydanie interpretacji - to nowość w polskim systemie. Jak PIP ocenia przedstawione we wnioskach stosunki prawne? Czy decyzje są pozytywne, a może w miejsce umów cywilnoprawnych powinny być zawarte umowy o pracę?

REKLAMA

Automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 to proponowane zmiany w PPK
09 paź 2026

W projekcie przeglądu, który zgodnie z ustawą o PPK powinien odbyć się w tym roku, pojawiają się różne propozycje zmian dotyczących funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że obecnie są to jedynie postulaty i pomysły uatrakcyjnienia ustawy o PPK, a nie obowiązujące przepisy prawa. Jak automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 komentuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK?
Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?
08 paź 2026

Czy można odmówić pracownikowi zwrotu kosztów badań okulistycznych?

Kontrola L4 w budżetówce. Kogo pracodawca może wysłać do pracownika?
08 paź 2026

Kogo jednostka budżetowa może oddelegować do kontrolowania pracowników przebywających na L4? Czy taka osoba musi mieć określone kompetencje, w jakiej formie wydać takiej osobie upoważnienie do kontrolowania, czy taka osoba ma prawo wstępu do mieszkania pracownika?
Posiłek dla pracownika: kiedy jest obowiązkiem, a kiedy benefitem?
07 paź 2026

Od 1 listopada 2026 r. zaczyna się okres zimowy, w którym część pracodawców musi zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Obowiązek dotyczy m.in. osób wykonujących określone prace na otwartej przestrzeni, jeśli ich wydatek energetyczny podczas zmiany przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek profilaktyczny, natomiast poza sytuacjami określonymi w przepisach może dobrowolnie wspierać żywienie pracowników, np. oferując posiłki lub inne świadczenia żywieniowe na własnych zasadach.

REKLAMA

Czy pracownicy rozmawiają o swoich wynagrodzeniach? Kultura milczenia wokół pieniędzy
07 paź 2026

Co z tą jawnością? Czy polscy pracownicy rozmawiają pomiędzy sobą o wysokości własnych wynagrodzeń? Aż 90% Polaków chce jawności pensji w ogłoszeniach o pracę. Oto wyniki badania.
Milczenie nie zawsze jest złotem. Wiedza pracownika może wpłynąć na wynik postępowania wyjaśniającego
07 paź 2026

To nie jest kolejny tekst o sygnalistach, procedurach zgłoszeniowych ani ochronie prawnej. Chodzi w nim o pracowników, których wiedza pozwala zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w firmie. I o moment, w którym ujawnienie tej wiedzy może pomóc organizacji wrócić na właściwy tor.

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA