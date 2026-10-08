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Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?

Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?

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08 października 2026, 21:05
Nowacka Izabela
Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?
Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?
Shutterstock

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Czy można odmówić pracownikowi zwrotu kosztów badań okulistycznych?

Czy można odmówić pracownikowi zwrotu kosztów badań okulistycznych?

Problem

Nasz pracownik uprawniony do zwrotu kosztów zakupu okularów poniósł koszty badania okulistycznego, na które został skierowany w ramach badań okresowych (pracownik wykonał je za zgodą pracodawcy w innej placówce niż ta, z którą mamy zawartą umowę o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy). Obowiązujący w naszym zakładzie regulamin pracy nie określa kwestii zwrotu kosztów badania okulistycznego, lecz jedynie wskazuje na obowiązek zwrotu konkretnej kwoty za okulary, jeżeli ich stosowanie wynika z orzeczenia lekarza medycyny pracy. Czy mamy obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów przeprowadzonego badania?

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Rada

Koszty badań profilaktycznych, w tym badania okulistycznego przeprowadzonego w ramach badań okresowych, ponosi w całości pracodawca. Zatem nie mogą Państwo odmówić pracownikowi zwrotu kosztów tych badań.

Uzasadnienie

Podczas badań okresowych pracownicy wykonujący pracę przy komputerze są diagnozowani pod kątem sprawności wzroku. Zagrożenia związane z obsługą monitorów ekranowych są bowiem czynnikiem uciążliwym obciążającym układ ruchu, szczególnie w odcinku szyjnym kręgosłupa, oraz narząd wzroku. Jednym z obowiązków pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia takich pracowników jest zapewnienie im okularów lub soczewek korygujących wzrok, zgodnych z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, dalej: rozporządzenie o monitorach ekranowych).

Zatem jeżeli zalecenie stosowania podczas pracy przy monitorze ekranowym okularów lub soczewek korygujących wzrok wynika z orzeczenia lekarza medycyny pracy wykonującego badania okresowe w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, oznacza to, że zarówno koszt okularów czy soczewek, jak i koszt samego badania okulistycznego pokrywa w całości pracodawca (art. 229 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dalej: k.p.).

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Sprawdź

Nawet w sytuacji gdy pracownik z własnych środków zapłaci za takie badanie, przysługuje mu od pracodawcy pełny zwrot poniesionych kosztów.

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Zasady finansowania opieki profilaktycznej przez pracodawców w regulacjach wewnątrzzakładowych. Pracodawca nie musi w regulaminie wynagradzania lub innym dokumencie wewnętrznym (np. zarządzeniu) powtarzać regulacji k.p. o finansowaniu przez zakład pracy kosztów badań profilaktycznych. Wynika to bowiem z samej ustawy i ona jest tu obowiązującym pracodawcę źródłem prawa pracy.

Natomiast w akcie wewnątrzzakładowym (np. regulaminie pracy czy zarządzeniu, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia tego regulaminu) pracodawca powinien uregulować kwestie zapewnienia oraz finansowania okularów czy szkieł korygujących wzrok. Rozporządzenie o monitorach ekranowych nie określa bowiem sposobu ich zapewnienia czy zasad refundacji kosztów poniesionych w tym celu przez pracowników.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku administracyjnym i wykonuje pracę przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. W wyniku badań profilaktycznych lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie, w którym zalecił pracownikowi stosowanie okularów korygujących wzrok podczas pracy przy komputerze. W regulaminie pracy u tego pracodawcy obowiązują następujące zasady:

  • zwrot kosztów zakupu okularów/szkieł korygujących wzrok – do wysokości 500 zł brutto,
  • zwrot przysługuje nie częściej niż raz na 3 lata,
  • podstawą zwrotu jest imienny dowód zakupu oraz orzeczenie lekarza medycyny pracy.
  • Ustalone w ten sposób reguły zwrotu kosztów są prawidłowe i nie powodują powstania przychodu po stronie pracownika, a więc nie rozpatruje się tu obowiązku jego opodatkowania ani oskładkowania.

Obowiązek pracodawcy zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych. Pracodawca zapewnia okulary czy szkła kontaktowe pracownikowi, którego definicja w rozporządzeniu o monitorach ekranowych jest szersza i oznacza osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 rozporządzenia o monitorach ekranowych). Katalog ten obejmuje również osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia lub kontraktu menedżerskiego), o ile wykonują one pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Należy zaznaczyć, że prawo do refundacji nie przysługuje osobom, które w danym momencie nie świadczą faktycznie pracy, na co wskazuje przypadek pracownic przebywających na urlopach macierzyńskich.

Kluczowym warunkiem uzyskania prawa do zapewnienia przez pracodawcę okularów lub szkieł korygujących wzrok jest użytkowanie monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Przy podstawowym, 8-godzinnym dniu pracy wymóg ten oznacza pracę z monitorem przez co najmniej 4 godziny dziennie. W sytuacji gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki w innym systemie (np. równoważnym), istotne jest, aby praca przy monitorze zajmowała minimum połowę czasu przewidzianego na dany dzień. Świadczenie nie przysługuje pracownikom, których kontakt z monitorem jest sporadyczny lub nie przekracza połowy ich dobowego czasu pracy, jak ma to miejsce w przypadku niektórych pracowników ochrony lub obsługi technicznej.

Przykład

Maszynista pociągu podczas 12-godzinnej zmiany korzysta z indywidualnego tabletu do odczytu dokumentacji elektronicznej i monitorowania parametrów przejazdu. Osoba ta jest uznawana za pracownika obsługującego monitor ekranowy.

Definicja stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy ewoluowała wraz z postępem technologicznym i obecnie obejmuje nie tylko tradycyjne komputery stacjonarne, ale również urządzenia mobilne. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.357.2025.2.KKA) potwierdził, że:

  • osoby korzystające w pracy z tabletów mogą być uznane za pracowników użytkujących monitory ekranowe, o ile spełniony jest warunek czasowy,
  • praca przy tabletach generuje podobne obciążenie narządu wzroku jak praca przy tradycyjnym monitorze, co uzasadnia stosowanie środków ochrony wzroku.

Jak już wcześniej wskazano, warunkiem koniecznym jest wykazanie potrzeby stosowania okularów lub szkieł kontaktowych w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych wyłącznie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Badanie przeprowadzone prywatnie lub w ramach publicznej służby zdrowia (NFZ), bez skierowania od pracodawcy, nie powoduje po stronie podmiotu zatrudniającego obowiązku refundacji, nawet jeśli badanie to potwierdzi pogorszenie wzroku.

Podstawa prawna

art. 229 § 2, § 4, § 4a, § 6, art. 304 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25)

§ 2 pkt 4, § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 58)

Powołane interpretacje urzędowe:

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 lipca 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.357.2025.2.KKA)

  • Czy pracodawca musi zwrócić koszty badania okulistycznego z badań okresowych?

Koszty badań profilaktycznych, w tym badania okulistycznego przeprowadzonego w ramach badań okresowych, ponosi w całości pracodawca. Nawet gdy pracownik zapłacił sam, przysługuje mu pełny zwrot poniesionych kosztów.

  • Czy prywatne badanie wzroku bez skierowania od pracodawcy podlega refundacji?

Badanie przeprowadzone prywatnie lub w ramach publicznej służby zdrowia (NFZ), ale bez skierowania od pracodawcy, nie powoduje po stronie podmiotu zatrudniającego obowiązku refundacji, nawet jeśli takie badanie potwierdzi pogorszenie wzroku.

  • Jaki warunek czasowy uprawnia do zapewnienia okularów przy pracy z monitorem ekranowym?

Kluczowym warunkiem uzyskania prawa do zapewnienia okularów lub szkieł korygujących wzrok jest użytkowanie monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (przy 8 godzinach to minimum 4 godziny dziennie).

  • Jak w regulaminie pracy uregulować finansowanie badań profilaktycznych przez pracodawcę?

Pracodawca nie musi w regulaminie powtarzać regulacji Kodeksu pracy o finansowaniu przez zakład pracy kosztów badań profilaktycznych. Powinien natomiast uregulować sposób zapewnienia i finansowania okularów lub szkieł korygujących wzrok.

  • Czy zwrot kosztów okularów do 500 zł raz na 3 lata powoduje przychód dla pracownika?

Zwrot kosztów zakupu okularów/szkieł korygujących wzrok do 500 zł brutto nie częściej niż raz na 3 lata, na podstawie imiennego dowodu zakupu i orzeczenia lekarza medycyny pracy, jest prawidłowy i nie powoduje przychodu a więc nie ma obowiązku potrącenia podatków i składek.

Izabela Nowacka, ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym, autor licznych publikacji

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Źródło: INFORLEX
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