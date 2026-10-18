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Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Aż 5 dni wolnego. Decyzja premiera już zapadła. Nie wszyscy skorzystają

Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Aż 5 dni wolnego. Decyzja premiera już zapadła. Nie wszyscy skorzystają

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18 października 2026, 17:14
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Premier zdecydował
Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Premier zdecydował
Shutterstock

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Święta Bożego Narodzenia 2026 mogą być wyjątkowo długie. Można mieć nawet 5 dni wolnego z rzędu bez wykorzystywania urlopu. Wszystko za sprawą korzystnego układu kalendarza oraz decyzji premiera, który wyznaczył poniedziałek 28 grudnia dniem wolnym od pracy. Nie wszyscy jednak zostaną objęci zarządzeniem. W prywatnych firmach o terminie wolnego zdecydują pracodawcy.

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Boże Narodzenie 2026. Możliwe 5 dni wolnego bez urlopu

Wigilia w 2026 roku przypada w czwartek. Ponieważ 24 grudnia jest już dniem ustawowo wolnym od pracy, dla wielu osób właśnie wtedy rozpocznie się świąteczny odpoczynek.

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Kolejne dni to:

  • 24 grudnia, czwartek – Wigilia,
  • 25 grudnia, piątek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia, sobota – drugi dzień Bożego Narodzenia,
  • 27 grudnia, niedziela,
  • 28 grudnia, poniedziałek – dzień wolny wyznaczony dla członków korpusu służby cywilnej.

Oznacza to, że część pracowników do pracy wróci dopiero we wtorek 29 grudnia.

Premier zdecydował - 28 grudnia 2026 roku dniem wolnym

Drugi dzień Bożego Narodzenia przypadnie w 2026 roku w sobotę. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Jeżeli sobota jest dla pracownika dniem wolnym, pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

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W administracji rządowej termin został już ustalony. Na mocy Zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku członkowie korpusu służby cywilnej odbiorą wolne w poniedziałek 28 grudnia.

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Dzięki temu święta połączą się dla nich z weekendem i dodatkowym wolnym poniedziałkiem.

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Kto będzie miał wolne 28 grudnia?

Decyzja premiera dotyczy członków korpusu służby cywilnej, czyli osób zatrudnionych m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, administracji skarbowej, innych jednostkach administracji rządowej.

Wiele urzędów będzie zatem 28 grudnia nieczynnych. Przed wizytą warto jednak sprawdzić komunikat wybranej placówki, ponieważ zarządzenie nie obejmuje automatycznie wszystkich instytucji publicznych i samorządowych.

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Czy 28 grudnia będzie wolny w prywatnych firmach?

Firmy natomiast muszą uwzględnić święto przypadające w sobotę przy obliczaniu czasu pracy i same ustalają termin dnia wolnego.

Pracodawca może wybrać 28 grudnia. Wówczas pracownicy zyskają pięć dni odpoczynku. Wolne może jednak przypaść także 23 grudnia albo w innym terminie mieszczącym się w tym samym okresie rozliczeniowym.

Czy pracownik może sam wybrać termin wolnego?

O terminie decyduje pracodawca. Pracownik może poprosić o wolne w konkretnym dniu, ale firma nie ma obowiązku zgodzić się na jego propozycję. Pracodawca może ustalić jeden termin dla całego zakładu albo wyznaczyć różne dni dla poszczególnych pracowników.

Kto nie skorzysta z wolnego za święto przypadające w sobotę?

Przepisy o obniżeniu wymiaru czasu pracy dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie obejmują natomiast automatycznie osób pracujących na:

  • umowie zleceniu,
  • umowie o dzieło,
  • kontrakcie B2B.

W ich przypadku dzień wolny może wynikać z zapisów umowy, grafiku albo indywidualnych ustaleń ze zleceniodawcą.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
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