REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Premier oficjalnie podjął decyzję. Aż 5 dni wolnego z rzędu bez brania urlopu

Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Premier oficjalnie podjął decyzję. Aż 5 dni wolnego z rzędu bez brania urlopu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2026, 08:12
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Premier zdecydował
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Premier zdecydował
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pod koniec 2026 roku część Polaków skorzysta z dodatkowego dnia wolnego od pracy, który w połączeniu z układem kalendarza zapewni aż pięć kolejnych dni wolnego bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Termin wyznaczył Prezes Rady Ministrów, jednak jego decyzja nie obejmuje wszystkich zatrudnionych. W prywatnych firmach o przyznaniu wolnego zdecyduje pracodawca. Wyjaśniamy, kto skorzysta z wyjątkowo długiej przerwy świątecznej i jakie zasady obowiązują pozostałych pracowników.

Pięć dni wolnego od pracy z rzędu w 2026 roku. Władze podjęły decyzję

Drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia 2026 roku, przypada w sobotę. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Dlatego też pracownikowi, dla którego sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, trzeba wyznaczyć inny dzień wolny.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin został już ustalony. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie, zgodnie z którym wolny będzie poniedziałek 28 grudnia.

Dzięki temu pracownicy objęci zarządzeniem zyskają pięć kolejnych dni odpoczynku:

  • czwartek 24 grudnia - Wigilia, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy,
  • piątek 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • sobota 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,
  • niedziela 27 grudnia,
  • poniedziałek 28 grudnia - dzień wyznaczony przez premiera w zamian za święto przypadające w sobotę.

Przerwa potrwa zatem od 24 do 28 grudnia 2026 roku. Osoby pracujące od poniedziałku do piątku wrócą do pracy dopiero we wtorek 29 grudnia.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto ma już dzień wolny 28 grudnia?

Zarządzenie premiera dotyczy członków korpusu służby cywilnej, czyli osób pracujących m.in. w urzędach administracji rządowej tj. ministerstwach, urzędach celnych i wojewódzkich, administracji skarbowej, itp. W poniedziałek 28 grudnia wiele takich instytucji będzie nieczynnych, dlatego przed planowaną wizytą warto sprawdzić komunikat konkretnego urzędu.

Pracownicy firm prywatnych również mają prawo do wolnego

Zarządzenie nie obejmuje automatycznie firm prywatnych, ale dzień wolny należy się wszystkim zatrudnionym na umowę o pracę. Różnica polega na tym, że w tym przypadku to pracodawca decyduje o terminie odbioru wolnego. Powinien zrobić to w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

Może to być 28 grudnia, dzięki czemu pracownicy zyskają pięciodniową przerwę świąteczną, ale firma może wskazać również inny termin np. 23 grudnia. Pracownik może poprosić o wolne w konkretnym dniu, jednak pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania jego propozycji.

Zobacz również:

Kto nie otrzyma dodatkowego wolnego?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z dnia wolnego. Rekompensata za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także samozatrudnionym na kontraktach B2B.

Dodatkowo wolnego nie otrzymają pracownicy, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, na przykład w systemie zmianowym lub równoważnym. W ich przypadku święto wypadające w sobotę jest traktowane jako dzień świąteczny w grafiku, a nie jako dzień do odbioru.

Warto również pamiętać, że jeśli pracownik w wyznaczonym dniu wolnym będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, dzień ten przepada i nie przechodzi na inny termin.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze stresem. Potwierdzają to dane ZUS: 34 miliony dni bez pracy
20 paź 2026

Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze stresem i w związku z nim przebywa na zwolnieniach lekarskich. Potwierdzają to dane ZUS: w 2025 r. były aż 34 miliony dni bez pracy. Problem ten narasta w dużym tempie - liczba w ciągu 3 lat wzrosła o 43%. Stres to m.in. depresja i zaburzenia lękowe.
Co pracodawca musi wiedzieć o korzystaniu ze sztucznej inteligencji? Zmiana przepisów od 2 sierpnia 2026 roku i 4 poziomy ryzyka
19 paź 2026

Jeśli jesteś pracodawcą, musisz wiedzieć o nowych przepisach dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji. Zmiana miała miejsce 2 sierpnia 2026 roku. AI to nowość technologii cyfrowej, która zrewolucjonizowała nasze życie. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie obowiązki mamy w związku z wejściem na rynek sztucznej inteligencji. Choć unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji z 13 czerwca 2024 r. weszło w życie 1 sierpnia 2024 r., a jego przepisy są wdrażane etapami, kwestia stosowania AI wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców.
Zmiany od 18 października 2026 r. Elektroniczne orzeczenie lekarskie a Internetowe Konto Pacjenta - dlaczego warto je mieć?
19 paź 2026

Jakie zmiany w orzeczeniach lekarskich weszły w życie? Od 18 października 2026 roku lekarze mają obowiązek wystawiać jedynie elektroniczne orzeczenia lekarskie dotyczące badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników. Dlatego warto mieć Internetowe Konto Pacjenta.
Badania pracowników, które warto zrobić przed sezonem grypowym. Kiedy jest najlepszy termin szczepienia?
19 paź 2026

Najwięcej zwolnień lekarskich pracowników z powodu choroby własnej lekarze wystawili w lutym 2026 r. To aż 2,36 mln L4. Jakie badania pracowników warto robić przed sezonem grypowym, by zminimalizować absencje? Kiedy jest najlepszy termin szczepień na grypę?

REKLAMA

Zwolnienia z ZUS do 450 zł przy finansowaniu kart żywieniowych: jak wykorzystać tę możliwość w budżecie na 2027 rok?
19 paź 2026

Każdy pracodawca powinien o tym wiedzieć- obowiązuje zwolnienie z ZUS do 450 zł przy finansowaniu kart żywieniowych. Podpowiadamy, jak można wykorzystać tę możliwość w budżecie firmy na 2027 rok. Oto kilka praktycznych wskazówek.
Nowe przepisy o mobbingu uporządkują zasady w miejscu pracy. Wchodzą w życie już w listopadzie
19 paź 2026

Nowe przepisy o mobbingu oznaczają dla pracodawców dodatkowe obowiązki, ale nie powinniśmy patrzeć na nie jak na kolejne obciążenie. Bardziej precyzyjna definicja mobbingu, przykładowy katalog niedopuszczalnych zachowań oraz wyraźne odróżnienie ich od uzasadnionej krytyki pracownika mogą ułatwić organizacjom reagowanie na sytuacje, które dotychczas budziły wiele wątpliwości. Dobrze wykorzystana nowelizacja może stać się impulsem do uporządkowania komunikacji i procedur, a w konsekwencji ograniczenia konfliktów oraz ryzyka odpowiedzialności pracodawcy.
Wigilia, mikołajki, andrzejki, wycieczka dla emerytów. Za co zapłaci ZFŚS – dlaczego nie każdy dostanie tyle samo.
17 paź 2026

Jakie wydarzenia indywidualne i zbiorowe można sfinansować ze środków ZFŚS
Nastolatek zachorował? Zasiłek opiekuńczy na 17-latka też z druku Z-15A, nie Z-15B
17 paź 2026

Który druk Z-15 należy wypełnić w razie choroby dziecka powyżej 14 lat?

REKLAMA

Ułatwienia w komunikacji w zakładach pracy. Trzeba będzie wprowadzić zmiany w dokumentach wewnątrzzakładowych
19 paź 2026

Trwają zmiany deregulacyjne. I choć docelowo mają ułatwić pracodawcom codzienne funkcjonowania, to na etapie przejściowym, trzeba dopełnić niezbędnych formalności. Pracodawcy, którzy będą chcieli skorzystać z elastycznych form komunikacji, muszą wprwoadzić niezbędne zapisy w dokumentacji wewnątrzzakładowej.
Które stanowiska pracy zmienią się najbardziej pod wpływem AI? Są wyniki badań Międzynarodowej Organizacji Pracy i NASK
16 paź 2026

Sztuczna inteligencja może zmienić sposób pracy około jednej czwartej pracowników na świecie – wynika z analizy Międzynarodowej Organizacji Pracy i NASK. Najbardziej dotyczy to zawodów administracyjno-biurowych, w których dużą część pracy stanowią obsługa dokumentów, wprowadzanie i przetwarzanie danych oraz inne powtarzalne czynności. Nie oznacza to jednak, że AI zastąpi tych pracowników. Zmienić może się przede wszystkim to, czym zajmują się w ciągu dnia: część rutynowych czynności mogą przejąć systemy, a po stronie człowieka pozostanie więcej kontroli, obsługi wyjątków i decyzji.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA