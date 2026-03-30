Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026

Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026

30 marca 2026, 09:55
Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?

Czy w Wielki Piątek pracuje się w Polsce?

Wielki Piątek od lat budzi w Polsce te same wątpliwości. To jeden z najważniejszych dni w kalendarzu religijnym, ale mimo to nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Co roku tuż przed świętami temat wraca. Pojawiają się pytania, czy coś się zmieni i czy pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny. W 2026 roku Wielki Piątek przypada 3 kwietnia i ponownie znalazł się w centrum dyskusji. Sprawa trafiła do Sejmu.

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Posłowie zajęli się sprawą. Jest petycja

Do Sejmu wpłynęła petycja, która zakłada, że Wielki Piątek powinien zostać dniem wolnym od pracy. Sprawą zajmuje się sejmowa Komisja ds. Petycji. Najważniejsze argumenty zawarte w petycji: to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu religijnym, w wielu krajach Europy Wielki Piątek jest wolny. Wskazuje się też na utrudnienia udziału w nabożeństwach.

Posłowie zabrali głos w sprawie Wielkiego Piątku

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Petycji 26 marca posłowie zajęli się propozycją wprowadzenia Wielkiego Piątku jako dnia wolnego od pracy. W trakcie dyskusji podkreślono jednak, że taka zmiana nie jest prosta do wprowadzenia.

Piotr Polak zwrócił uwagę, że ewentualne wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego wymagałoby dokładnej analizy wpływu na gospodarkę oraz sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym relacjami państwo–Kościół. Z tego powodu temat nie może zostać rozstrzygnięty od razu i wymaga dalszych konsultacji, m.in. na poziomie rządu.

Nie wszyscy parlamentarzyści popierają jednak ten pomysł. Krzysztof Mieszkowski podkreślił, że Polska jest państwem świeckim, a świąt religijnych jest wiele, dlatego jego zdaniem wprowadzanie kolejnego dnia wolnego mogłoby budzić wątpliwości.

Podobne stanowisko przedstawił również Marcin Józefaciuk, który opowiedział się za odrzuceniem petycji.

Na ten moment nie zapadła żadna ostateczna decyzja. Komisja zdecydowała jedynie o przekazaniu sprawy do dalszych analiz i konsultacji, co oznacza, że temat może wrócić w przyszłości, ale na pewno nie wpłynie na sytuację w 2026 roku.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Wielki Piątek w 2026 roku - jaka decyzja posłów?

Nie ma uchwalonej ustawy ani przepisów, które wprowadzałyby Wielki Piątek jako dzień wolny od pracy. Aby tak się stało, konieczna byłaby zmiana prawa, a taka nie została przyjęta. To oznacza, że 3 kwietnia 2026 nie będzie dodatkowym dniem wolnym, chociaż wyjątki mogą się zdarzyć. W praktyce część osób może mieć wolne w Wielki Piątek 2026, ale tylko w konkretnych sytuacjach:

  • jeśli weźmie urlop,
  • jeśli pracodawca skróci czas pracy,
  • w niektórych firmach np. korporacjach zagranicznych, ale nie wyłącznie Wielki Piątek jest wolny jako benefit. To jednak nie wynika z przepisów, tylko z decyzji pracodawcy.

Co dalej z Wielkim Piątkiem?

Temat nie jest zamknięty i co jakiś czas wraca do debaty publicznej. Na razie jednak nic się nie zmieniło. Mimo dyskusji i petycji, Wielki Piątek w Polsce nadal pozostaje zwykłym dniem pracy.

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. W Polsce Wielki Piątek nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że Wielki Piątek w Polsce jest normalnym dniem roboczym dla większości pracowników. Dni wolne obejmują dopiero Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny. To one są wpisane w kalendarz jako święta ustawowe.

Wielkanoc 2026 - kalendarz - kiedy wolne?

  • Wielki Czwartek (idziemy do pracy, szkoły mają wolne) – 2 kwietnia 2026
  • Wielki Piątek (idziemy do pracy, szkoły i urzędy państwowe mają wolne) – 3 kwietnia 2026
  • Wielka Sobota (wolna od pracy, ale nie do odbioru jako święto) – 4 kwietnia 2026
  • Niedziela Wielkanocna (wolna od pracy) – 5 kwietnia 2026
  • Poniedziałek Wielkanocny (wolny od pracy i szkoły) – 6 kwietnia 2026

Kalendarz wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy 2026

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
