REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026 roku. Rząd potwierdził dodatkowy długi weekend w sierpniu

Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026 roku. Rząd potwierdził dodatkowy długi weekend w sierpniu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 marca 2026, 11:00
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026 roku. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu dni wolnych
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026 roku. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu dni wolnych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy wolny piątek, a co za tym idzie, dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026. Sprawdzamy, kiedy dokładnie można zaplanować odpoczynek.

rozwiń >

Święto w sobotę oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru

Święto, które wypada w sobotę oznacza jedno - pracownik nie traci dnia wolnego, a pracodawca musi oddać go w innym terminie.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, obniża ono wymiar czasu pracy. Pracodawca ma wtedy obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny. Musi on zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wyznacza pracodawca. Święto w sobotę nie może zostać pominięte.

W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu konkretnych dni wolnych podejmuje Prezes Rady Ministrów. Odbywa się to w formie zarządzenia, które określa, w jakich terminach urzędnicy administracji rządowej odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Jest nowy długi weekend w sierpniu 2026

W 2026 roku 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

REKLAMA

Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dnia wolnego za to święto. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla urzędników. Zarządzenie podpisane przez Donalda Tuska dotyczy wyłącznie administracji rządowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy przedłużony weekend w sierpniu dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026.

Co z pracownikami na etatach poza administracją?

Rząd nie narzuca konkretnych dni wolnych wszystkim pracownikom w Polsce. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych i samorządowych, dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z mocy Kodeksu pracy, ale termin dnia wolnego za święto w sobotę ustala pracodawca. Nie musi być to ten sam dzień, który wyznaczył rząd dla urzędników. Pracodawca może wyznaczyć piątek przed świętem, albo poniedziałek po święcie, albo inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja, czyli 14 sierpnia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dzień wolny został ustalony na poniedziałek, 17 sierpnia, co również pozwoli stworzyć długi weekend.

Czy pracownik może wnioskować o wolny dzień za święto w sobotę?

Pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. W wielu firmach takie wnioski są jednak uwzględniane organizacyjnie, zwłaszcza jeżeli nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

Poza sierpniowym długim weekendem w 2026 roku roku czeka nas jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdzamy pełny harmonogram świąt.

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA