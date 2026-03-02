REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?

Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 18:51
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę. Temat wraca teraz z nową siłą, bo mamy początek roku, planujemy urlopy i wielu pracowników sprawdza, ile faktycznie dni wolnych jest w kalendarzu 2026.

Nowe święto w kalendarzu - 12 kwietnia 2026 zyska szczególne znaczenie

Od kwietnia 2026 roku będziemy obchodzić Dzień Inwalidy Wojennego. Przepisy dotyczące nowego święta państwowego w Polsce wejdą w życie już 4 marca 2026 roku, dokładnie po 14 dniach od ogłoszenia.

REKLAMA

REKLAMA

Data 12 kwietnia nie została wybrana przypadkowo. Nawiązuje do pierwszego Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku. To właśnie to wydarzenie zapoczątkowało działalność organizacji reprezentującej weteranów poszkodowanych w walkach o niepodległość.

Jak podkreślono na oficjalnej stronie prezydenta RP, inwalidzi wojenni to "grupa społeczna, szczególnie ważna dla narodu i państwa polskiego". Do tej pory nie mieli oni własnego święta o randze państwowej. Dzień Inwalidy Wojennego, ma to zmienić i symbolicznie podkreślić ich rolę w historii Polski.

12 kwietnia 2026 dniem wolnym od pracy?

Nowe święto ma charakter państwowy i symboliczny. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że jego wprowadzenie nie zwiększa liczby dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że 12 kwietnia pozostaje dniem roboczym.

REKLAMA

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że celem regulacji jest uhonorowanie osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Święto ma wymiar historyczny i upamiętniający, a nie pracowniczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Są też dobre wiadomości. W 2026 będą dwa dni wolne za święto w sobotę

12 kwietnia nie przyniesie dnia wolnego, ale są też dobre wiadomości. W 2026 roku w kalendarzu pojawią się święta wypadające w sobotę, za które pracodawca musi oddać wolne w tygodniu.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy się tylko wtedy, gdy święto jest ustawowo wolne od pracy, a pracownik pracuje w systemie poniedziałek - piątek. W takiej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

W 2026 roku dzień wolny będzie przysługiwał za:

  • 15 sierpnia 2026 - wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 26 grudnia 2026 - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Za te dwa dni święta pracownicy odbiorą dodatkowe dni wolne, w terminach wyznaczonych przez pracodawcę.

Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dni wolnych za święta wypadające w sobotę dla administracji rządowej. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia i poniedziałek, 28 grudnia będą dniami wolnymi dla urzędników.

Pierwszy przedłużony weekend dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026, a drugi od 24 do 28 grudnia 2026.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczą wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Czy pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę, gdy utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
02 mar 2026

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie wielu Polaków utknęło za granicą. Ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej w regionie objętym wojną zostały odwołane loty do Polski. Pracownik nie dotrze więc do pracy. Czy taka sytuacja stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę? Są sposoby na to, by otrzymać pieniądze od pracodawcy.
[ZUS informuje] Sprzeczności między orzecznikami i lekarzami wystawiającymi zwolnienia lekarskie
02 mar 2026

Zapytaliśmy ZUS, czy przewiduje interpretacje, wytyczne lub szkolenia, aby uniknąć różnic w interpretacji między orzecznikami i lekarzami wystawiającymi zwolnienia lekarskie?
[ZUS informuje] AI w praktyce ZUS. Plany ZUS wobec AI
02 mar 2026

Zapytaliśmy jakie ZUS ma plany wobec wykorzystywania w orzecznictwie AI? Czy AI będzie mogło kiedykolwiek samodzielnie kwalifikować niezdolność do pracy czy niesamodzielność?
57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026
02 mar 2026

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie przysługuje w 2026 roku ta kwota: 57 672 zł. Pracodawca nie może zapomnieć, że 2025 rok to już przeszłość. Musi dostosować dokumenty płacowe i faktyczne wypłaty do nowej stawki obowiązującej w 2026 roku - nie ma wyjątków, dla pracowników etatowych to przymus.

REKLAMA

[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji
02 mar 2026

Zapytaliśmy, czy rozwiązaniem problemów ZUS z liczbą lekarzy – orzeczników jest zwiększenie uprawnień orzeczniczych np. pielęgniarkom?
Nieobecność w pracy z powodu odwołanego lotu. Pracownik utknął za granicą. Co teraz? PIP odpowiada
02 mar 2026

Pracownik utknął za granicą w związku z wojną w Iranie. Zamknięto przestrzeń powietrzną i co teraz? Jakie pracownik ma obowiązki względem pracodawcy? PIP podpowiada, co należy zrobić w razie odwołanych lotów czy innych sytuacji losowych.
[ZUS informuje] Deficyt lekarzy orzekających w ZUS. Ilu ich jest? Jakie są szanse na zmiany?
02 mar 2026

Zapytaliśmy ZUS o problem deficytu lekarzy w Polsce. Pytaliśmy o to, ilu lekarzy brakuje w ZUS, aby komfortowo mogli pracować. Jaki ZUS ma pomysł na uzdrowienie tej sytuacji?
Nowe prawo przeciw mobbingowi trafia do Sejmu. Będzie model racjonalnej ofiary. Definicja ma być prostsza, a rekompensaty wyższe
02 mar 2026

Po ponad 20 latach obowiązywania obecnych przepisów o mobbingu pojawił się projekt, który ma realnie wzmocnić ochronę pracowników. Do Sejmu skierowano nowelizację (UD183, w Sejmie nr 2280) zmieniającą Kodeks pracy i Kodeks postępowania cywilnego. Nowe propozycje regulacji porządkują definicje, podnoszą minimalne zadośćuczynienia i nakładają na pracodawców obowiązek jasnych procedur antymobbingowych. Czy nowy model racjonalnej ofiary mobbingu i dyskryminacji będzie lepszy od dotychczasowego?

REKLAMA

Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?
02 mar 2026

Kiedy do emerytów i rencistów trafią wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.? Które wypłaty przyjdą szybciej, a co ZUS wypłaca dopiero w kwietniu? Oto konkretne terminy podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jest dodatkowy długi weekend w 2026 roku. Premier podjął decyzję
01 mar 2026

Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA