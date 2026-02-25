REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?

Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?

25 lutego 2026, 23:16
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę. Temat wraca teraz z nową siłą, bo mamy początek roku, planujemy urlopy i wielu pracowników sprawdza, ile faktycznie dni wolnych mamy w kalendarzu 2026.

Nowe święto w kalendarzu - 12 kwietnia 2026 zyska szczególne znaczenie

Od kwietnia 2026 roku będziemy obchodzić Dzień Inwalidy Wojennego. Przepisy dotyczące nowego święta państwowego w Polsce wejdą w życie już 4 marca 2026 roku, dokładnie po 14 dniach od ogłoszenia.

Data 12 kwietnia nie została wybrana przypadkowo. Nawiązuje do pierwszego Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który odbył się w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku. To właśnie to wydarzenie zapoczątkowało działalność organizacji reprezentującej weteranów poszkodowanych w walkach o niepodległość.

Jak podkreślono na oficjalnej stronie prezydenta RP, inwalidzi wojenni to "grupa społeczna, szczególnie ważna dla narodu i państwa polskiego". Do tej pory nie mieli oni własnego święta o randze państwowej. Dzień Inwalidy Wojennego, ma to zmienić i symbolicznie podkreślić ich rolę w historii Polski.

12 kwietnia 2026 dniem wolnym od pracy?

Nowe święto ma charakter państwowy i symboliczny. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że jego wprowadzenie nie zwiększa liczby dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że 12 kwietnia pozostaje dniem roboczym.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że celem regulacji jest uhonorowanie osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Święto ma wymiar historyczny i upamiętniający, a nie pracowniczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Są też dobre wiadomości. W 2026 będą dwa dni wolne za święto w sobotę

12 kwietnia nie przyniesie dnia wolnego, ale są też dobre wiadomości. W 2026 roku w kalendarzu pojawią się święta wypadające w sobotę, za które pracodawca musi oddać wolne w tygodniu.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy się tylko wtedy, gdy święto jest ustawowo wolne od pracy, a pracownik pracuje w systemie poniedziałek - piątek. W takiej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

W 2026 roku dzień wolny będzie przysługiwał za:

  • 15 sierpnia 2026 - wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 26 grudnia 2026 - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Za te dwa dni święta pracownicy odbiorą dodatkowe dni wolne, w terminach wyznaczonych przez pracodawcę.

Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dni wolnych za święta wypadające w sobotę dla administracji rządowej. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia i poniedziałek, 28 grudnia będą dniami wolnymi dla urzędników.

Pierwszy przedłużony weekend dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026, a drugi od 24 do 28 grudnia 2026.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczą wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
