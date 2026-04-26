REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Kadry » Kodeks pracy » Są dwa dodatkowe dni wolne w Polsce w 2026. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu. Szef nie może powiedzieć "nie"

Są dwa dodatkowe dni wolne w Polsce w 2026. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu. Szef nie może powiedzieć "nie"

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 kwietnia 2026, 19:40
Marzena Sarniewicz
Są dwa dodatkowe długie weekendy w Polsce w 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla wielu pracowników. W kalendarzu pojawią się dwa dodatkowe dni wolne od pracy, które stworzą długie weekendy latem oraz w okresie świątecznym, bez konieczności sięgania po urlop wypoczynkowy. Wszystko za sprawą układu kalendarza oraz zarządzenia wydanego przez premiera Donalda Tuska.

Dlaczego w 2026 roku pojawią się dodatkowe długie weekendy?

W 2026 roku dwa święta ustawowo wolne od pracy wypadają w sobotę. Chodzi o 15 sierpnia, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, oraz 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że jeżeli święto wypada w sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek oddać inny dzień wolny.

Konkretne daty. Kiedy będzie wolne?

W przypadku administracji rządowej sprawa jest jasna. Na mocy zarządzenia premiera wyznaczono konkretne terminy odbioru wolnego.

Pierwszym dodatkowym dniem wolnym będzie piątek 14 sierpnia 2026 roku, co oznacza długi weekend od 14.08 (piątek) do 16.08 (niedziela) w środku sezonu wakacyjnego.

REKLAMA

Drugim dniem wolnym będzie poniedziałek 28 grudnia 2026 roku, dzięki czemu okres świąteczny wydłuży się aż do pięciu dni, od 24 do 28 grudnia włącznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To rozwiązanie obejmuje m.in. pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej oraz innych jednostek administracji państwowej.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

A co z pozostałymi pracownikami? Jakie są zasady odbioru dnia wolnego?

Choć zarządzenie premiera dotyczy bezpośrednio administracji publicznej, przepisy Kodeksu pracy (artykuł 130 § 2) obowiązują wszystkich pracodawców.

Oznacza to, że wszystkim zatrudnionym na umowę o pracę należy się dzień wolny. Pracodawca musi oddać dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Różnica polega na tym, że pracodawca sam decyduje o terminie odbioru wolnego, pod warunkiem że nastąpi to w tym samym okresie rozliczeniowym.

W praktyce wiele firm decyduje się na te same daty co administracja, aby ułatwić planowanie pracy i urlopów, jednak nie jest to obowiązek.

Kto skorzysta z bonusowych dni wolnych w 2026 roku?

Dodatkowe dni wolne przysługują osobom:

  • zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
  • pracującym w systemie od poniedziałku do piątku,
  • objętym standardowym pięciodniowym tygodniem pracy.

Dla tej grupy 2026 rok oznacza realną korzyść w postaci dłuższego wypoczynku bez uszczuplania puli urlopu.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Kto nie otrzyma dodatkowego wolnego?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z bonusowych dni wolnych. Rekompensata za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także samozatrudnionym na kontraktach B2B.

Dodatkowo wolnego nie otrzymają pracownicy, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, na przykład w systemie zmianowym lub równoważnym. W ich przypadku święto wypadające w sobotę jest traktowane jako dzień świąteczny w grafiku, a nie jako dzień do odbioru.

Warto również pamiętać, że jeśli pracownik w wyznaczonym dniu wolnym będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, dzień ten przepada i nie przechodzi na inny termin.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA