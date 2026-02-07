Piątek - 13 lutego 2026 r. wolny od pracy, bo święto państwowe 14 lutego wypada w sobotę? Czy szykuje się długi lutowy weekend?

Dla większości z nas 14 lutego kojarzy się przede wszystkim z Walentynkami, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że od ubiegłego roku ma ono również status oficjalnego święta państwowego – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Ustanowiła je specjalna ustawa, którą Prezydent podpisał dokładnie rok temu. Najczęściej zadawanym pytaniem jest: czy oznacza to dodatkowy dzień wolny od pracy? Kolejnym tematem podnoszonym przez czytelników jest 13 lutego 2026 r., przypadający w piątek. Zakładają oni, że skoro 14 lutego (wypadający w sobotę) miałby być dniem wolnym, to należałoby "przesunąć" wolne na inny dzień, np. na 13 lutego, co stworzyłoby długi weekend w lutym. Czy to poprawne rozumowanie?

Decyzja o ustanowieniu 14 lutego świętem państwowym nie była przypadkowa

Decyzja o ustanowieniu 14 lutego świętem państwowym nie była przypadkowa. Data ta ma głębokie znaczenie historyczne dla Polski, choć przez lata pozostawała w cieniu komercyjnych Walentynek. Inicjatywa ustawodawcza spotkała się z szerokim poparciem środowisk patriotycznych i historyków, którzy od lat zabiegali o upamiętnienie tego dnia w oficjalny sposób.

Proces legislacyjny trwał kilka miesięcy. Projekt ustawy przeszedł przez wszystkie wymagane czytania w Sejmie, zyskując ponadpartyjne poparcie. Senatorowie również jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem nowego święta. Kulminacją było podpisanie ustawy przez Prezydenta RP dokładnie 14 lutego ubiegłego roku, co nadało temu momentowi szczególnie symboliczny charakter.

Nie będzie to jednak taki typowy 14 lutego jak zawsze, w 2026 r. będzie to szczególny dzień, bo o randze państwowej, jako święto narodowe. Nie chodzi więc o Walentynki, tylko o coś znacznie bardziej doniosłego. Dzień 14 lutego 2026 jest świętem państwowym, ale czy dniem wolnym od pracy - pytają nasi Czytelnicy? Odpowiadamy, bo już dawno jest podpis pod ustawą

Kiedy walentynki 2026?

W 2026 r. walentynki jak co roku są 14 lutego, w tym roku wypada to w sobotę.

Co na walentynki?

Na walentynki najlepiej podarować swój czas i miłość. Rzeczy materialne nigdy nie oddadzą prawdziwego uczucia i zaangażowania.

14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Jest podpis pod ustawą [aktualizacja: 21 stycznia 2026]

Nasi Czytelnicy traktują artykuł w dwóch aspektach. Pod kątem święta, ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, jak i pod kątem Walentynek. Przykładowo w komentarzu czytamy: "Święty Walenty jest patronem zakochanych, małżeństw, ale także osób chorych, szczególnie cierpiących na epilepsję (nazywaną chorobą św. Walentego), podagrę, choroby nerwowe i psychiczne, oraz dżumę, jest orędownikiem w czasie ciężkich chorób. Jest czczony 14 lutego, w dniu Walentynek, jako opiekun miłości i zdrowia, czyli każdy z tego repertuaru może sam znaleźć powód do świętowania 🙂".

14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Jest podpis pod ustawą

W dniu 18 grudnia 2024 r. Koalicja Obywatelska Klub Parlamentarny wniósł projekt do laski marszałkowskiej. Czy w lutym będzie nowe święto narodowe? Tak. Ale pierwsze pytania, które się nasuwają: czy to będzie dzień wolny od pracy oraz czy chodzi o Walentynki - 14 lutego. Prezydent podpisał już ustawę z dnia 9 stycznia 2025 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Chodzi o ustanowienie dnia 14 lutego świętem państwowym, ale nie, nie chodzi o Walentynki, tylko o Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Czy 14 lutego jest dniem wolnym od pracy?

Nie, według ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, dzień 14 lutego nie będzie dniem wolnym od pracy, a jedynie świętem państwowym. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) dniami wolnymi od pracy są tylko enumeratywnie wymienione w niej dni wolne, tj. święta czy niedziele.

Ważne Jak wynika z preambuły, przepisy ustanawia się: W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemców Europie, która jako zbrojne ramię polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie suwerennego i niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej - stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 14 lutego ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej jest świętem państwowym.

Jakie dni wolne do pracy w 2026?

W 2026 r. będą następują dni wolne od pracy:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkanocy

drugi dzień Wielkanocy

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

13 lutego 2026 r. piątek wolny od pracy, bo święto państwowe 14 lutego wypada w sobotę?

Prostujemy to co podają błędnie Czytelnicy. Dzień 13 lutego 2026 r., który wypada w piątek nie będzie dniem wolnym za 14 lutego (sobota), bo 14 lutego nie jest dniem wolnym za pracę, a jedynie świętem państwowym.

Jedyne co się zgadza to to, że - jak stanowi przepis art. 130 § 2 KP: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Jest podpis pod ustawą

Zatem jeszcze raz, żeby wszystko było jasne. W wyżej wymienionym wykazie nie znajduje się 14 lutego, który wprawdzie jest świętem państwowym (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej), ale nie jest dniem wolnym od pracy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: "Celem niniejszego projektu jest ustanowienie dnia 14 lutego świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – dla upamiętnienia ochotniczego wojska Polskiego Państwa Podziemnego i złożenia hołdu kilkuset tysiącom Polek i Polaków, którzy w ramach struktur zorganizowanych stanęli do bohaterskiej walki z niemieckim okupantem."

Na czym polegała Armia Krajowa?

Dnia14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Armia Krajowa była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Armia Krajowa stanowiła największą armię podziemnej Europy z lat II wojny światowej. Armia Krajowa była liczebna, wyróżniał ją ochotniczy zaciąg, różnorodność podejmowanych działań, oraz poziom wyspecjalizowania poszczególnych komórek organizacyjnych. Armia Krajowa była działającym w konspiracji Wojskiem Polskim podległym przez cały czas istnienia najwyższym władzom państwowym i wojskowym Rzeczypospolitej, które z konieczności działać musiały na obczyźnie.

Czym zajmowała się Armia Krajowa?

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: "W każdej fazie swego istnienia była strukturą legitymującą się mandatem legalnych, konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej. Ten fakt odróżnia Armię Krajową od innych podziemnych formacji wojskowych, podporządkowanych konkretnym stronnictwom politycznym. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, to właśnie dowództwu Armii Krajowej przypadło niezwykle trudne zadanie scalenia, na płaszczyźnie ponadpartyjnej, wszystkich organizacji zbrojnych istniejących w kraju. Mimo wielu napotkanych trudności udało się zjednoczyć większość rozproszonych wcześniej wojskowych sił konspiracyjnych. W konsekwencji, liczebność Armii Krajowej sięgnęła w 1944 r. ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych. W szeregach Armii Krajowej odnalazł się pełen przekrój polskiego społeczeństwa: ludność miejska i wiejska, kwiat polskiej młodzieży (w tym harcerze), intelektualiści, artyści oraz przedwojenni żołnierze zawodowi. W przeważającej liczbie przypadków, chęć oswobodzenia kraju spod jarzma niemieckiej okupacji przeważyła nad partykularnymi interesami poszczególnych środowisk i stronnictw politycznych. Mając na uwadze należyte upamiętnienie Armii Krajowej, kultywowanie pamięci o naszych przodkach walczących o niepodległość i upowszechnienie wiedzy o konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1945, ustanowienie 14 lutego świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – jest w pełni uzasadnione. Szczególnie biorąc pod uwagę coraz mniej liczne grono żyjących Weteranów, bohaterskich żołnierzy i żołnierek Polskiego Państwa Podziemnego, dla których to święto stanowić będzie kolejny wyraz pamięci i szacunku obecnych pokoleń.".

Sejm zdecydował: nowe święto państwowe 14 lutego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych omawia szczegółowo proces ustanawiania regulacji. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.kombatanci.gov.pl/index.php/pl/4092-14-lutego-dniem-armii-krajowej