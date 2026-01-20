Dzień 14 lutego kojarzy nam się głównie z Walentynkami, ale okazuje się, że tego dnia przypada ważne święto państwowe, a nawet jest podpisana specjalna ustawa w tym zakresie. Czy to oznacza kolejny dodatkowy dzień wolny od pracy? Wiele osób czekało na podpis Prezydenta i się doczekało (już rok temu).

rozwiń >

Ten dzień zbliża się wielkimi krokami. Chodzi o 14 lutego. Nie będzie to jednak taki typowy 14 lutego jak zawsze, w 2026 r. będzie to szczególny dzień, bo o randze państwowej, jako święto narodowe. Nie chodzi więc o Walentynki, tylko o coś znacznie bardziej doniosłego. Dzień 14 lutego 2026 jest świętem państwowym, ale czy dniem wolnym od pracy - pytają nasi Czytelnicy? Odpowiadamy, bo już dawno jest podpis pod ustawą

Kiedy walentynki 2025?

W 2026 r. walentynki jak co roku są 14 lutego, w tym roku wypada to w sobotę.

Co na walentynki?

Na walentynki najlepiej podarować swój czas i miłość. Rzeczy materialne nigdy nie oddadzą prawdziwego uczucia i zaangażowania.

14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Jest podpis pod ustawą

W dniu 18 grudnia 2024 r. Koalicja Obywatelska Klub Parlamentarny wniósł projekt do laski marszałkowskiej. Czy w lutym będzie nowe święto narodowe? Tak. Ale pierwsze pytania, które się nasuwają: czy to będzie dzień wolny od pracy oraz czy chodzi o Walentynki - 14 lutego. Prezydent podpisał już ustawę z dnia 9 stycznia 2025 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Chodzi o ustanowienie dnia 14 lutego świętem państwowym, ale nie, nie chodzi o Walentynki, tylko o Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Czy 14 lutego jest dniem wolnym od pracy?

Nie, według ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, dzień 14 lutego nie będzie dniem wolnym od pracy, a jedynie świętem państwowym. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) dniami wolnymi od pracy są tylko enumeratywnie wymienione w niej dni wolne, tj. święta czy niedziele.

Ważne Jak wynika z preambuły, przepisy ustanawia się: W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemców Europie, która jako zbrojne ramię polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie suwerennego i niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej - stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 14 lutego ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej jest świętem państwowym.

Jakie dni wolne do pracy w 2026?

W 2026 r. będą następują dni wolne od pracy:

1 stycznia 2025 r. (środa) Nowy Rok

6 stycznia 2025 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli

20 kwietnia 2025 r. (niedziela) pierwszy dzień Wielkiej Nocy

21 kwietnia 2025 r. (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja 2025 r. (czwartek) Święto Pracy

3 maja 2025 r. (sobota) Święto Narodowe Trzeciego Maja

8 czerwca 2025 r. (niedziela) Zielone Świątki

19 czerwca 2025 r. (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia 2025 r. (piątek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada 2025 r. (sobota) Wszystkich Świętych

11 listopada 2025 r. (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia 2025 r. (środa) Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia 2025 r. (czwartek) pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2025 r. (piątek) drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: "Celem niniejszego projektu jest ustanowienie dnia 14 lutego świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – dla upamiętnienia ochotniczego wojska Polskiego Państwa Podziemnego i złożenia hołdu kilkuset tysiącom Polek i Polaków, którzy w ramach struktur zorganizowanych stanęli do bohaterskiej walki z niemieckim okupantem."

Na czym polegała Armia Krajowa?

Dnia14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Armia Krajowa była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Armia Krajowa stanowiła największą armię podziemnej Europy z lat II wojny światowej. Armia Krajowa była liczebna, wyróżniał ją ochotniczy zaciąg, różnorodność podejmowanych działań, oraz poziom wyspecjalizowania poszczególnych komórek organizacyjnych. Armia Krajowa była działającym w konspiracji Wojskiem Polskim podległym przez cały czas istnienia najwyższym władzom państwowym i wojskowym Rzeczypospolitej, które z konieczności działać musiały na obczyźnie.

Czym zajmowała się Armia Krajowa?

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: "W każdej fazie swego istnienia była strukturą legitymującą się mandatem legalnych, konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej. Ten fakt odróżnia Armię Krajową od innych podziemnych formacji wojskowych, podporządkowanych konkretnym stronnictwom politycznym. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, to właśnie dowództwu Armii Krajowej przypadło niezwykle trudne zadanie scalenia, na płaszczyźnie ponadpartyjnej, wszystkich organizacji zbrojnych istniejących w kraju. Mimo wielu napotkanych trudności udało się zjednoczyć większość rozproszonych wcześniej wojskowych sił konspiracyjnych. W konsekwencji, liczebność Armii Krajowej sięgnęła w 1944 r. ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych. W szeregach Armii Krajowej odnalazł się pełen przekrój polskiego społeczeństwa: ludność miejska i wiejska, kwiat polskiej młodzieży (w tym harcerze), intelektualiści, artyści oraz przedwojenni żołnierze zawodowi. W przeważającej liczbie przypadków, chęć oswobodzenia kraju spod jarzma niemieckiej okupacji przeważyła nad partykularnymi interesami poszczególnych środowisk i stronnictw politycznych. Mając na uwadze należyte upamiętnienie Armii Krajowej, kultywowanie pamięci o naszych przodkach walczących o niepodległość i upowszechnienie wiedzy o konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1945, ustanowienie 14 lutego świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – jest w pełni uzasadnione. Szczególnie biorąc pod uwagę coraz mniej liczne grono żyjących Weteranów, bohaterskich żołnierzy i żołnierek Polskiego Państwa Podziemnego, dla których to święto stanowić będzie kolejny wyraz pamięci i szacunku obecnych pokoleń.".