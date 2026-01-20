REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » 14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026?

14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 09:50
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
14 lutego 2026
14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? [Prezydent podpisał ustawę - już rok temu]
Dzień 14 lutego kojarzy nam się głównie z Walentynkami, ale okazuje się, że tego dnia przypada ważne święto państwowe, a nawet jest podpisana specjalna ustawa w tym zakresie. Czy to oznacza kolejny dodatkowy dzień wolny od pracy? Wiele osób czekało na podpis Prezydenta i się doczekało (już rok temu).

Ten dzień zbliża się wielkimi krokami. Chodzi o 14 lutego. Nie będzie to jednak taki typowy 14 lutego jak zawsze, w 2026 r. będzie to szczególny dzień, bo o randze państwowej, jako święto narodowe. Nie chodzi więc o Walentynki, tylko o coś znacznie bardziej doniosłego. Dzień 14 lutego 2026 jest świętem państwowym, ale czy dniem wolnym od pracy - pytają nasi Czytelnicy? Odpowiadamy, bo już dawno jest podpis pod ustawą

Kiedy walentynki 2025?

W 2026 r. walentynki jak co roku są 14 lutego, w tym roku wypada to w sobotę.

Co na walentynki?

Na walentynki najlepiej podarować swój czas i miłość. Rzeczy materialne nigdy nie oddadzą prawdziwego uczucia i zaangażowania.

14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Jest podpis pod ustawą

W dniu 18 grudnia 2024 r. Koalicja Obywatelska Klub Parlamentarny wniósł projekt do laski marszałkowskiej. Czy w lutym będzie nowe święto narodowe? Tak. Ale pierwsze pytania, które się nasuwają: czy to będzie dzień wolny od pracy oraz czy chodzi o Walentynki - 14 lutego. Prezydent podpisał już ustawę z dnia 9 stycznia 2025 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Chodzi o ustanowienie dnia 14 lutego świętem państwowym, ale nie, nie chodzi o Walentynki, tylko o Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Czy 14 lutego jest dniem wolnym od pracy?

Nie, według ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, dzień 14 lutego nie będzie dniem wolnym od pracy, a jedynie świętem państwowym. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) dniami wolnymi od pracy są tylko enumeratywnie wymienione w niej dni wolne, tj. święta czy niedziele.

Ważne

Jak wynika z preambuły, przepisy ustanawia się:

W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemców Europie, która jako zbrojne ramię polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie suwerennego i niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej - stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 14 lutego ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej jest świętem państwowym.

Jakie dni wolne do pracy w 2026?

W 2026 r. będą następują dni wolne od pracy:

  • 1 stycznia 2025 r. (środa) Nowy Rok  
  • 6 stycznia 2025 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli    
  • 20 kwietnia 2025 r. (niedziela) pierwszy dzień Wielkiej Nocy    
  • 21 kwietnia 2025 r. (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy   
  • 1 maja 2025 r. (czwartek) Święto Pracy   
  •  3 maja 2025 r. (sobota) Święto Narodowe Trzeciego Maja   
  • 8 czerwca 2025 r. (niedziela) Zielone Świątki    
  • 19 czerwca 2025 r. (czwartek) Boże Ciało    
  • 15 sierpnia 2025 r. (piątek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny   
  • 1 listopada 2025 r. (sobota) Wszystkich Świętych  
  • 11 listopada 2025 r. (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości   
  • 24 grudnia 2025 r. (środa) Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia 2025 r. (czwartek) pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia    
  • 26 grudnia 2025 r. (piątek) drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: "Celem niniejszego projektu jest ustanowienie dnia 14 lutego świętem państwowym Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – dla upamiętnienia ochotniczego wojska Polskiego Państwa Podziemnego i złożenia hołdu kilkuset tysiącom Polek i Polaków, którzy w  ramach struktur zorganizowanych stanęli do bohaterskiej walki z niemieckim okupantem."

Na czym polegała Armia Krajowa?

Dnia14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową. Armia Krajowa była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Armia Krajowa stanowiła największą armię podziemnej Europy z lat II wojny światowej. Armia Krajowa była liczebna, wyróżniał ją ochotniczy zaciąg, różnorodność podejmowanych działań, oraz poziom wyspecjalizowania poszczególnych komórek organizacyjnych. Armia Krajowa była działającym w konspiracji Wojskiem Polskim podległym przez cały czas istnienia najwyższym władzom państwowym i wojskowym Rzeczypospolitej, które z konieczności działać musiały na obczyźnie. 

Czym zajmowała się Armia Krajowa?

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: "W każdej fazie swego istnienia była strukturą legitymującą się mandatem legalnych, konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej. Ten fakt odróżnia Armię Krajową od innych podziemnych formacji wojskowych, podporządkowanych konkretnym stronnictwom politycznym. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, to właśnie dowództwu Armii Krajowej przypadło niezwykle trudne zadanie scalenia, na płaszczyźnie ponadpartyjnej, wszystkich organizacji zbrojnych istniejących w kraju. Mimo wielu napotkanych trudności udało się zjednoczyć większość rozproszonych wcześniej wojskowych sił konspiracyjnych.  W konsekwencji, liczebność Armii Krajowej sięgnęła w 1944 r. ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych. W szeregach Armii Krajowej odnalazł się pełen przekrój polskiego społeczeństwa: ludność miejska i wiejska, kwiat polskiej młodzieży (w tym harcerze), intelektualiści, artyści oraz przedwojenni żołnierze zawodowi. W przeważającej liczbie przypadków, chęć oswobodzenia kraju spod jarzma niemieckiej okupacji przeważyła nad partykularnymi interesami poszczególnych środowisk i stronnictw politycznych. Mając na uwadze należyte upamiętnienie Armii Krajowej, kultywowanie pamięci o  naszych przodkach walczących o  niepodległość i upowszechnienie wiedzy o konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1945, ustanowienie 14 lutego świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej – jest w pełni uzasadnione. Szczególnie biorąc pod uwagę coraz mniej liczne grono żyjących Weteranów, bohaterskich żołnierzy  i żołnierek Polskiego Państwa Podziemnego, dla których to święto stanowić będzie kolejny wyraz pamięci i szacunku obecnych pokoleń.".

Polecamy: KALENDARZ 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 stycznia 2025 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej (Dz.U. 2025 poz. 165)

Ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920)

