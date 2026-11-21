Minimalna stawka godzinowa od stycznia 2027 r. wyniesie 32,30 zł brutto. Ile to będzie netto czyli na rękę dla zleceniobiorcy i świadczącego usługi? Jak udowodnić liczbę godzin pracy na zleceniu?

Stawka godzinowa 2027 brutto

W świetle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Natomiast przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi może być:

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osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

W przyszłym roku kalendarzowym taka osoba nie może otrzymywać niższej kwoty pieniędzy za umówione zlecenie lub usługę niż stawka godzinowa podana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Od stycznia 2027 r. wynosi ona 32,30 zł brutto. To w porównaniu do 2026 r. (31,40 zł) podwyżka o 0,90 zł. Sprawdź, jak rosła wysokość stawki godzinowej od 2017 r. »

Minimalna stawka godzinowa 2027 netto

Minimalna stawka godzinowa w 2027 roku dla studentów do 26. roku życia wynosi na rękę tyle, ile stawka brutto. Takie osoby otrzymają więc 32,30 zł. Natomiast pozostali będą mieli pomniejszone kwoty o składki i podatek. To około 23 zł.

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Jak udowodnić liczbę godzin pracy na zleceniu?

Wypłata w formie pieniężnej powinna być ustalona w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. W przeciwnym razie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. Natomiast w sytuacji gdy kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku. Jeśli umowy zawiera się na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

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Jak udowodnić liczbę godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług? Traktuje o tym art. 8b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli umowa nie zawiera takich postanowień, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Robi to w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. To samo odnosi się do wszystkich osób, które zobowiązały się wykonać zlecenie lub świadczyć usługę wspólnie.

Co istotne, jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio (dotyczy przedłożenia udokumentowanej liczby godzin).