Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów najniższa krajowa w 2027 r. wyniesie 4950 zł czyli wzrośnie o 144 zł. Ile to będzie netto czyli ile pracownik otrzyma na rękę? Czy w lipcu 2027 r. należy spodziewać się kolejnej podwyżki płacy minimalnej?

Najniższa krajowa 2027 brutto

Od stycznia 2027 r. najniższa krajowa rośnie do kwoty 4950 zł brutto miesięcznie przy umowie o pracę. W stosunku do 2026 r., kiedy to wynosiła 4806 zł brutto, nowa płaca minimalna będzie wyższa o 144 zł. Czy 3% podwyżki to dużo? Można porównać ją z poprzednimi corocznymi podwyżkami minimalnego wynagrodzenia za pracę, które trwają od 1970 r. [Najniższa krajowa od 1970 r. w tabeli »]

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Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2027?

Wynagrodzenie netto to pieniądze, jakie pracownik otrzymuje "na rękę" czyli kwota brutto pomniejszona o: składkę emerytalną (9,76%), składkę rentową (1,5%), składkę chorobową (2,45%), składkę zdrowotną (9%), zaliczkę na podatek dochodowy (12%). Aby ją wyliczyć należy od wysokości najniższej krajowej podanej w rozporządzeniu (brutto) odjąć wymienione składki i podatek. Przy założeniu, że dany pracownik nie jest uczestnikiem PPK, kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł, a koszty uzyskania przychodu - 250 zł. wynagrodzenie minimalne na rękę wyniesie 3703,93 zł. W porównaniu do 2026 r. (3605,85 zł) to wzrost o 98,08 zł. Najniższa dopuszczalna stawka godzinowa na umowie o pracę będzie zależała od miesiąca wykonywania pracy, ponieważ uzależniona jest od liczby godzin roboczych. Dla przykładu w styczniu 2027 roku mamy 152 godziny pracy (3703,93 zł : 152 = 24,37), a więc minimalna stawka godzinowa w omówionym przypadku wyniesie 24,37 zł netto. Brutto będzie to 32,57 zł.

Czy w lipcu 2027 r. będzie druga podwyżka najniższej krajowej?

W polskim porządku prawnym dopuszcza się dwukrotną podwyżkę najniższej krajowej w roku kalendarzowym. Pierwsza przypada na początek roku czyli 1 stycznia, a druga, fakultatywna, na połowę roku, a więc 1 lipca. Czy w 2027 r. będzie kolejna podwyżka płacy minimalnej? Co o tym przesądza? Odpowiedź znajduje się w art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

Art. 3. [Terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia] Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 [red. prognozowane na rok następny: wskaźnik cen oraz wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia], wynosi:

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co najmniej 105 % - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;

mniej niż 105 % - ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

W 2027 r. nie będzie drugiej podwyżki najniższej krajowej, ponieważ prognozowany wskaźnik wynosi mniej niż 105%. Prognozowany wskaźnik inflacji na 2027 r. to około 2,5%.

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