Stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 r. Ile od stycznia pracownicy dostaną na rękę? Rozporządzenie jest już w Dzienniku Ustaw

Stawka godzinowa i najniższa krajowa w 2027 r. będą wyższe o około 3%. Ile od stycznia pracownicy zatrudnieniu za płacę minimalną otrzymają na rękę? Rozporządzenie Rady Ministrów jest już w Dzienniku Ustaw.

Najniższa krajowa w Polsce

Najniższa krajowa w każdym roku ulega zmianie. Niekiedy ma to miejsce nawet dwa razy w roku (np. w 2023 i 2024 r.). Ustalana jest w ramach dialogu trójstronnego (Rada Dialogu Społecznego) - pracodawcy, strona rządowa i związkowcy. Mają na to 30 dni, licząc od dnia przedstawienia przez Radę Ministrów proponowanych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Gdy nie dochodzi do porozumienia, ostatecznie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w kolejnym roku uzgadnia Rada Ministrów. Nie może być niższa od pierwszej propozycji wystosowanej przez rząd do negocjacji. Następnie do dnia 15. września ogłaszana jest w rozporządzeniu. Jaką wysokość minimalnej stawki godzinowej na zleceniu i umowie o świadczeniu usług, a także minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę ustalono na 2027 rok? Do końca grudnia 2026 r. wynoszą odpowiednio 31,40 zł brutto i 4806 zł brutto (ok. 3575,85 zł netto). W 2025 r. było to 30,50 zł brutto i 4666 zł brutto. Wzrost wyniósł więc 90 gr i 140 zł czyli 3%.

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Ważne Minimalna stawka godzinowa ustalana jest dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Muszą stosować się do niej przedsiębiorcy zlecający prace osobom fizycznym na podstawie umów zlecenia oraz samozatrudnionym (niezatrudniającym pracowników lub niezawierającym umów ze zleceniobiorcami).

Najniższa krajowa w 2027 r. - rozporządzenie Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw

Przygotowany Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. z dnia 3 września 2026 r. (RD325) powstał z upoważnienia ustawowego, a dokładnie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1773). W tym roku nie doszło do porozumienia w ramach dialogu trójstronnego (związki zawodowe proponowały 5200 zł, a Rada Ministrów 4950 zł i tę propozycję poparli pracodawcy), dlatego Rada Ministrów ustala kwoty samodzielnie. Akt prawny powinien pojawić się w Dzienniku Ustaw do wtorku 15 września 2026 r. Zdecydowano, że kwoty na kolejny rok pozostają w wysokości przedstawionej przez rząd do negocjacji. Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 32,30 zł brutto. Kwoty te wzrosną więc o 144 zł i 90 gr czyli podobnie jak w zeszłym roku podwyżka wyniesie również około 3%. Projekt pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji w poniedziałek 7 września 2026 r. Natomiast dnia 15 września 2026 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Najniższa krajowa 2027 netto

Ile najniższa krajowa wyniesie netto od 1 stycznia 2027 r.? Kwota 4950 zł brutto daje 3673,93 zł netto. To w porównaniu z obecną płacą minimalną wzrost o 98,08 zł czyli niecałe 100 zł na rękę. Do wyliczenia wysokości netto wzięto pod uwagę następujące założenia: brak uczestnictwa pracownika w PPK, kwota zmniejszająca podatek w wysokości 300 zł oraz zerowe koszty uzyskania przychodu. Do tego oczywiście odprowadzana składka emerytalna (9,76% - 483,12 zł), rentowa (1,5% - 74,25 zł), chorobowa (2,45% - 121,28 zł), zdrowotna (9% - 384,42 zł) i zaliczka na podatek dochodowy (12% - 213 zł).