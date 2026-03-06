REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » 57 672 zł w 2026 roku dla tych pracowników to przymus - pracodawcy nie mają wyjścia

57 672 zł w 2026 roku dla tych pracowników to przymus - pracodawcy nie mają wyjścia

06 marca 2026, 20:39
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
prawa pracownika, minimalne wynagrodzenie 2026, ochrona wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, 4806 zł, kodeks pracy
57 672 zł w 2026 roku dla tych pracowników to przymus - pracodawcy nie mają wyjścia
W 2026 roku dokładnie 57 672 zł przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na pełnym etacie. Pracodawcy nie mają wyjścia - muszą dostosować dokumenty płacowe i faktyczne wypłaty do nowej stawki w 2026 roku - nie ma wyjątków. Nawet jeżeli nie zdążyli aneksować umowy o pracę, przepisy wymagają tej kwoty.

57 672 zł brutto należy się każdemu etatowcowi - o tym pracodawcy muszą pamiętać w 2026 r.

Po 1 stycznia pracodawcy nie mogli zapomnieć o przestawieniu licznika wypłat. Kwota wynagrodzenia dla pracownika musi iść w górę, jeżeli była to pensja minimalna. Rok temu zamiast 57 672 zł było to jeszcze 55 992 zł - oczywiście w skali roku. Teraz pracodawcy muszą wypłacić pracownikowi wyższą kwotę. Od 1 stycznia 2026 minimalne wynagrodzenie wzrosło z 4 666 zł miesięcznie do 4 806 zł miesięcznie. Pracodawca nie może się zasłaniać niewiedzą, czy opóźnieniem w wypełnianiu dokumentów kadrowych - jeszcze za styczeń oraz oczywiście za luty 2026 minimalna pensja brutto nie może być niższa niż 4 806 zł z automatu. Jeżeli pracodawca nie zdążył z przygotowaniem aneksu do podpisu - to nieważne i bez znaczenia, i tak musi wypłacać minimalną krajową. Dla jasności: piszemy powyżej oczywiście o kwotach brutto.

prawa pracownika, minimalne wynagrodzenie 2026, ochrona wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, 4806 zł, kodeks pracy

Pracodawcy nie mogą zapomnieć o tej podwyżce - nowa płaca minimalna 4 806 zł miesięcznie to 57 672 zł w skali roku (kwoty brutto), a dla pracodawcy to jeszcze większy koszt, wliczając jego część składek

CZAS PRACY 2026

Ochrona prawa do minimalnego wynagrodzenia dla każdego pracownika

Każdemu pracownikowi przysługuje gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia. Prawo to obowiązuje bez względu na kwalifikacje zawodowe, osobiste zaszeregowanie, strukturę wynagrodzenia, organizację czasu pracy u konkretnego pracodawcy czy specyfikę wykonywanej pracy. W Polsce minimalne wynagrodzenie ma charakter jednolity w skali całego kraju. Oznacza to, że nie jest różnicowane w zależności od lokalizacji geograficznej, sektora gospodarki, branży, grupy zawodowej ani poziomu kwalifikacji. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest w formie stawki miesięcznej, którą można przeliczyć na stawkę godzinową. Co roku podlega ono waloryzacji według mechanizmu ustawowego.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4806 zł.

Jak obliczyć minimalne wynagrodzenie - tylko pensja zasadnicza, czy wliczają się też inne składniki?

Weryfikując, czy wynagrodzenie pracownika odpowiada obowiązującemu minimum, uwzględnia się wszystkie składniki płacowe oraz świadczenia wynikające z zatrudnienia. Dotyczy to składników klasyfikowanych jako wynagrodzenia osobowe zgodnie z metodologią statystyczną Głównego Urzędu Statystycznego. W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzi więc nie tylko płaca zasadnicza, lecz także pozostałe elementy, takie jak premie czy nagrody. Stanowi ono sumę wynagrodzeń za standardowy czas pracy w danym miesiącu. Ale trzeba pamiętać, że do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy emerytalno-rentowej,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • dodatku za pracę nocną,
  • dodatku stażowego,
  • dodatku za szczególne warunki pracy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania: podsumowanie artykułu w pytaniach i odpowiedziach

Jaka jest roczna kwota minimalnego wynagrodzenia w 2026 dla pracownika pełnoetatowego?

Roczna kwota minimalnego wynagrodzenia w 2026 wynosi 57 672 zł. Rok temu było to 55 992 zł.

Do jakiej wysokości wzrosło minimalne wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 806 zł miesięcznie, wcześniej było to 4 666 zł.

Czy za styczeń i luty 2026 można wypłacić mniej niż 4 806 zł brutto bez aneksu do umowy?

Nie. Za styczeń oraz luty 2026 minimalna pensja brutto nie może być niższa niż 4 806 zł; brak aneksu podwyższającego wynagrodzenie do poziomu minimalnego jest bez znaczenia, i tak się ono należy w minimalnej wysokości.

Jakie składniki wliczają się do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.?

Uwzględnia się wszystkie składniki płacowe i świadczenia wynikające z zatrudnienia klasyfikowane jako wynagrodzenia osobowe zgodnie z metodologią statystyczną Głównego Urzędu Statystycznego, w tym płacę zasadniczą oraz elementy takie jak premie czy nagrody.

Czego nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.?

Nie wlicza się nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatku za pracę nocną, dodatku stażowego i dodatku za szczególne warunki pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, ze zm.)

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r. poz.1242)

