57 672 zł w 2026 roku dla tych pracowników to przymus - pracodawcy nie mają wyjścia
W 2026 roku dokładnie 57 672 zł przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na pełnym etacie. Pracodawcy nie mają wyjścia - muszą dostosować dokumenty płacowe i faktyczne wypłaty do nowej stawki w 2026 roku - nie ma wyjątków. Nawet jeżeli nie zdążyli aneksować umowy o pracę, przepisy wymagają tej kwoty.
- 57 672 zł brutto należy się każdemu etatowcowi - o tym pracodawcy muszą pamiętać w 2026 r.
- Ochrona prawa do minimalnego wynagrodzenia dla każdego pracownika
- Jak obliczyć minimalne wynagrodzenie - tylko pensja zasadnicza, czy wliczają się też inne składniki?
- FAQ - najczęściej zadawane pytania: podsumowanie artykułu w pytaniach i odpowiedziach
57 672 zł brutto należy się każdemu etatowcowi - o tym pracodawcy muszą pamiętać w 2026 r.
Po 1 stycznia pracodawcy nie mogli zapomnieć o przestawieniu licznika wypłat. Kwota wynagrodzenia dla pracownika musi iść w górę, jeżeli była to pensja minimalna. Rok temu zamiast 57 672 zł było to jeszcze 55 992 zł - oczywiście w skali roku. Teraz pracodawcy muszą wypłacić pracownikowi wyższą kwotę. Od 1 stycznia 2026 minimalne wynagrodzenie wzrosło z 4 666 zł miesięcznie do 4 806 zł miesięcznie. Pracodawca nie może się zasłaniać niewiedzą, czy opóźnieniem w wypełnianiu dokumentów kadrowych - jeszcze za styczeń oraz oczywiście za luty 2026 minimalna pensja brutto nie może być niższa niż 4 806 zł z automatu. Jeżeli pracodawca nie zdążył z przygotowaniem aneksu do podpisu - to nieważne i bez znaczenia, i tak musi wypłacać minimalną krajową. Dla jasności: piszemy powyżej oczywiście o kwotach brutto.
Ochrona prawa do minimalnego wynagrodzenia dla każdego pracownika
Każdemu pracownikowi przysługuje gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia. Prawo to obowiązuje bez względu na kwalifikacje zawodowe, osobiste zaszeregowanie, strukturę wynagrodzenia, organizację czasu pracy u konkretnego pracodawcy czy specyfikę wykonywanej pracy. W Polsce minimalne wynagrodzenie ma charakter jednolity w skali całego kraju. Oznacza to, że nie jest różnicowane w zależności od lokalizacji geograficznej, sektora gospodarki, branży, grupy zawodowej ani poziomu kwalifikacji. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest w formie stawki miesięcznej, którą można przeliczyć na stawkę godzinową. Co roku podlega ono waloryzacji według mechanizmu ustawowego.
Od 1 stycznia 2026 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4806 zł.
Jak obliczyć minimalne wynagrodzenie - tylko pensja zasadnicza, czy wliczają się też inne składniki?
Weryfikując, czy wynagrodzenie pracownika odpowiada obowiązującemu minimum, uwzględnia się wszystkie składniki płacowe oraz świadczenia wynikające z zatrudnienia. Dotyczy to składników klasyfikowanych jako wynagrodzenia osobowe zgodnie z metodologią statystyczną Głównego Urzędu Statystycznego. W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzi więc nie tylko płaca zasadnicza, lecz także pozostałe elementy, takie jak premie czy nagrody. Stanowi ono sumę wynagrodzeń za standardowy czas pracy w danym miesiącu. Ale trzeba pamiętać, że do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:
- nagrody jubileuszowej,
- odprawy emerytalno-rentowej,
- wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
- dodatku za pracę nocną,
- dodatku stażowego,
- dodatku za szczególne warunki pracy.
FAQ - najczęściej zadawane pytania: podsumowanie artykułu w pytaniach i odpowiedziach
Jaka jest roczna kwota minimalnego wynagrodzenia w 2026 dla pracownika pełnoetatowego?
Roczna kwota minimalnego wynagrodzenia w 2026 wynosi 57 672 zł. Rok temu było to 55 992 zł.
Do jakiej wysokości wzrosło minimalne wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia 2026 r.?
Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 806 zł miesięcznie, wcześniej było to 4 666 zł.
Czy za styczeń i luty 2026 można wypłacić mniej niż 4 806 zł brutto bez aneksu do umowy?
Nie. Za styczeń oraz luty 2026 minimalna pensja brutto nie może być niższa niż 4 806 zł; brak aneksu podwyższającego wynagrodzenie do poziomu minimalnego jest bez znaczenia, i tak się ono należy w minimalnej wysokości.
Jakie składniki wliczają się do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.?
Uwzględnia się wszystkie składniki płacowe i świadczenia wynikające z zatrudnienia klasyfikowane jako wynagrodzenia osobowe zgodnie z metodologią statystyczną Głównego Urzędu Statystycznego, w tym płacę zasadniczą oraz elementy takie jak premie czy nagrody.
Czego nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r.?
Nie wlicza się nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatku za pracę nocną, dodatku stażowego i dodatku za szczególne warunki pracy.
