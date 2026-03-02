REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » 57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026

57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026

02 marca 2026, 14:41
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
wynagrodzenie, prawa pracownika, minimalne wynagrodzenie 2026, ochrona wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, 4806 zł
57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026
Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie przysługuje w 2026 roku ta kwota: 57 672 zł. Pracodawca nie może zapomnieć, że 2025 rok to już przeszłość. Musi dostosować dokumenty płacowe i faktyczne wypłaty do nowej stawki obowiązującej w 2026 roku - nie ma wyjątków, dla pracowników etatowych to przymus.

57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026 r.

Po 1 stycznia pracodawcy nie mogli zapomnieć o przestawieniu licznika wypłat. Kwota wynagrodzenia dla pracownika musi iść w górę, jeżeli była to pensja minimalna. Rok temu zamiast 57 672 zł było to jeszcze 55 992 zł - oczywiście w skali roku. Teraz pracodawcy muszą wypłacić pracownikowi wyższą kwotę. Od 1 stycznia 2026 minimalne wynagrodzenie wzrosło z 4 666 zł miesięcznie do 4 806 zł miesięcznie. Pracodawca nie może się zasłaniać niewiedzą, czy opóźnieniem w wypełnianiu dokumentów kadrowych - jeszcze za styczeń oraz oczywiście za luty 2026 minimalna pensja brutto nie może być niższa niż 4 806 zł z automatu. Jeżeli pracodawca nie zdążył z przygotowaniem aneksu do podpisu - to nieważne i bez znaczenia, i tak musi wypłacać minimalną krajową.

Ochrona prawa do minimalnego wynagrodzenia

Każdemu pracownikowi przysługuje gwarancja otrzymania minimalnego wynagrodzenia. Prawo to obowiązuje bez względu na kwalifikacje zawodowe, osobiste zaszeregowanie, strukturę wynagrodzenia, organizację czasu pracy u konkretnego pracodawcy czy specyfikę wykonywanej pracy. W Polsce minimalne wynagrodzenie ma charakter jednolity w skali całego kraju. Oznacza to, że nie jest różnicowane w zależności od lokalizacji geograficznej, sektora gospodarki, branży, grupy zawodowej ani poziomu kwalifikacji. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest w formie stawki miesięcznej, którą można przeliczyć na stawkę godzinową. Co roku podlega ono waloryzacji według mechanizmu ustawowego.

Ważne

Od 1 stycznia 2026 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4806 zł.

Jak liczy się minimalne wynagrodzenie - czy ma to być tylko wynagrodzenie zasadnicze, czy obejmuje inne składniki?

Weryfikując, czy wynagrodzenie pracownika odpowiada obowiązującemu minimum, uwzględnia się wszystkie składniki płacowe oraz świadczenia wynikające z zatrudnienia. Dotyczy to składników klasyfikowanych jako wynagrodzenia osobowe zgodnie z metodologią statystyczną Głównego Urzędu Statystycznego. W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzi więc nie tylko płaca zasadnicza, lecz także pozostałe elementy, takie jak premie czy nagrody. Stanowi ono sumę wynagrodzeń za standardowy czas pracy w danym miesiącu. Ale trzeba pamiętać, że do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy emerytalno-rentowej,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • dodatku za pracę nocną,
  • dodatku stażowego,
  • dodatku za szczególne warunki pracy.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, ze zm.)

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r. poz.1242)

