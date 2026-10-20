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Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » Minimalna krajowa w 2026 r. to 3575,85 zł netto (kwota zmniejszająca podatek 300 zł i zerowe KUP). Ile wynosi na godzinę?

Minimalna krajowa w 2026 r. to 3575,85 zł netto (kwota zmniejszająca podatek 300 zł i zerowe KUP). Ile wynosi na godzinę?

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20 października 2026, 23:18
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
płaca minimalna 2026 najniższa krajowa brutto netto po podwyżce
Minimalna krajowa w 2026 r. to 3575,85 zł netto (kwota zmniejszająca podatek 300 zł i zerowe KUP). Ile wynosi na godzinę?
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Minimalna krajowa w 2026 r. netto to 3575,85 zł przy zerowych KUP i kwocie zmniejszającej podatek 300 zł. To minimalna kwota wynagrodzenia, jaką pracodawca musi zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Nowa wysokość brutto płacy minimalnej podawana jest na każdy kolejny rok kalendarzowy, a czasami zmieniana jest także w drugim półroczu.

Minimalna krajowa w 2026 r. brutto

Płaca minimalna w 2026 r. wynosi 4806,00 zł brutto po podwyżce. Wzrosła niewiele od grudnia 2025 r., ponieważ tylko o 140 zł. Dla porównania najniższa krajowa z 2024 r. (4300,00 zł brutto) wzrosła w styczniu 2025 r. (4666,00 zł brutto) o 366,00 zł. Różnica jest więc znaczna. Kwotę minimalnej płacy na ten rok ustalono już 11 września 2025 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242).

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Zgodnie z treścią wymienionego aktu prawnego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zarządza się, co następuje:

  • § 1. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4806 zł.
  • § 2. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 31,40 zł.
  • § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Płaca minimalna na przestrzeni lat » Wskaźniki i stawki

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Najniższa krajowa 2026 netto po podwyżce

Aby wyliczyć najniższą krajową netto, należy od kwoty brutto podanej w rozporządzeniu Rady Ministrów odliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS i składkę zdrowotną. Przy kwocie zmniejszającej podatek w wysokości 300 zł oraz zerowych kosztach uzyskania przychodu najniższa krajowa netto wynosi 3575,85 zł. Składki ZUS to 658,91 zł, a składka zdrowotna - 373,24 zł. Dodatkowo zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do urzędu skarbowego wynosi prawie 200 zł, a dokładnie 198,00 zł. Od kwoty brutto 4806 zł odejmujemy (658,91 zł + 373,24 zł + 198 zł= 1230,15 zł) i otrzymujemy wynik wspomniany wynik wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymuje na rękę 3575,85 zł. Obciążenia publicznoprawne z wynagrodzenia minimalnego pracownika w 2026 r. osiągają poziom 1230,15 zł. O tyle pieniędzy trafia mniej do portfela zatrudnionego.

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Płaca minimalna 2026 brutto - 4806,00 zł

  • składka emerytalna - 469,07 zł
  • składka rentowa - 72,09 zł
  • składka chorobowa - 117,75 zł
  • składka zdrowotna - 373,24 zł
  • zaliczka na podatek - 198 zł
  • RAZEM: 1230,15 zł
  • 4806-1230,15=3575,85 zł

Płaca minimalna 2026 netto - 3575,85 zł

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Tabela:

Płaca minimalna (umowa o pracę)

2025

2026

brutto

4666 zł

4806 zł

netto

3510,92 zł

3575,85 zł

Najniższa krajowa netto na godzinę 2026

Przy zatrudnieniu na umowie o pracę płaca minimalna na godzinę będzie mogła różnić się w zależności od miesiąca wykonywania pracy. Wiąże się to ze zmianą liczby godzin pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Dla przykładu styczeń 2026 r. ma 160 godzin pracy, marzec 2026 r. 176 godzin roboczych, a kwiecień 168. Kwotę 4806 zł brutto należy wówczas podzielić przez liczbę godzin pracy dla danego miesiąca roku kalendarzowego. W styczniu płaca minimalna na godzinę wynosi 30,04 zł brutto. Im mniej godzin pracy w miesiącu, tym wyższa stawka godzinowa.

Od zatrudnienia na umowie o pracę należy odróżnić umowy cywilnoprawne. Przy zleceniu obowiązuje minimalna stawka godzinowa podana we wspomnianym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. Stosuje się ją również do umów o świadczenie usług. W 2026 r. jest to kwota 31,40 zł brutto za godzinę. Od grudnia wzrosła więc o 90 gr. W zeszłym roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 30,50 zł. Ile w 2026 r. zleceniobiorca otrzyma za godzinę wykonywanej pracy na rękę? 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową lub 25,36 zł bez składki chorobowej.

Tabela:

płaca minimalna na godzinę (zlecenie)

2025

2026

brutto

30,50 zł

31,40 zł

netto

23,94 zł z dobrowolną składką chorobową lub

24,62 zł bez dobrowolnej składki chorobowej

24,66 zł z dobrowolną składką chorobową lub

25,36 zł bez składki chorobowej

Dokładne kwoty wynagrodzeń netto pozwala obliczyć Kalkulator wynagrodzeń »

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1773)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

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Źródło: INFOR
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