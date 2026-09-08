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Stawka 31,40 zł za godzinę pracy na zleceniu: ile to netto?

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08 września 2026, 09:30
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Minimalna stawka godzinowa w 2026 r. brutto i netto [Umowa zlecenie]
Stawka 31,40 zł za godzinę pracy na zleceniu: ile to netto?
Shutterstock

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Stawka 31,40 zł brutto to minimalna godzinowa w 2026 r. Ile to netto? Stawka godzinowa ustalana dla każdego roku to najniższa kwota, jaka należy się za godzinę pracy na zleceniu lub umowie o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu). W 2025 r. minimalna stawka brutto wynosiła 30,50 zł, a netto 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową. Ile wynosi po ostatniej podwyżce?

Minimalne wynagrodzenie w 2026 r.

Minimalna stawka godzinowa, która ustalana jest dla każdego kolejnego roku kalendarzowego, a czasami nawet półrocza, dotyczy umowy zlecenie oraz innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Nie ma więc zastosowania do umów o pracę. Tutaj znaczenie ma podawana w tym samym rozporządzeniu Rady Ministrów kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Taką minimalną godzinową dla umowy o pracę można wyliczyć z najniższej krajowej, dzieląc ją przez liczbę godzin pracy w miesiącu. W 2025 r. płaca minimalna na umowie o pracę wynosiła 4666 zł brutto, a w 2026 roku - 4806 zł brutto.

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Jak sprawdzić czy wynagrodzenie za wykonane zlecenie nie jest za niskie? Należy rejestrować godziny pracy. Wówczas można podzielić otrzymane wynagrodzenie przez liczbę godzin wykonywania zlecenia. Otrzymany wynik nie może być niższy od aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej.

Stawka 31,40 zł za godzinę - ile to netto?

Do końca 2025 roku obowiązywała stawka z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., która od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wynosiła 30,50 zł brutto. Zleceniobiorcy należało się więc 30,50 zł za godzinę pracy. Ile to jest netto czyli na rękę? Minimalna stawka godzinowa w 2025 r. netto to 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 24,62 zł bez dobrowolnej składki chorobowej.

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Jaka jest wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku? Podobnie jak w 2025 r. nowa stawka będzie obejmowała okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Nie przewidziano więc drugiej zmiany stawki od 1 lipca 2026 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. najniższa stawka na zleceniu wyniesie 31,40 zł brutto. To podwyżka o 0,90 zł. Dla porównania z 2024 r. na 2025 r. minimalna stawka wzrosła o 2,40 zł. Najbliższa podwyżka jest więc dużo niższa. Ile z 31,40 zł zleceniobiorca otrzyma na rękę? Minimalna stawka godzinowa netto w 2026 r. wyniesie 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową lub 25,36 zł bez składki chorobowej.

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Dla przykładu w 2024 r. mieliśmy dwie stawki godzinowe - od 1 stycznia do 30 czerwca była to kwota 27,70 zł brutto i od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. - 28,10 zł. Również w 2023 r. funkcjonowały dwie minimalne stawki na zleceniu. To efekt wysokiej inflacji. Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Natomiast w 2025 r. i 2026 r. prognozowany wzrost cen wynosił i wynosi mniej niż 105%, a więc ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Podwyżki minimalnej stawki godzinowej na przestrzeni lat: Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Najniższa stawka godzinowa do 2026 r. - brutto i netto

Wysokość podwyżek minimalnych stawek godzinowych na przestrzeni lat oddaje poniższa tabela:

ROK

Minimalna stawka godzinowa brutto

Minimalna stawka godzinowa netto

2017

13,00 zł

9,49 zł

2018

13,70 zł

9,74 zł

2019

14,70 zł

10,54 zł

2020

17,00 zł

12,34 zł

2021

18,30 zł

13,37 zł

2022

19,70 zł

14,47 zł

styczeń 2023

22,80 zł

17,90 zł

lipiec 2023

23,50 zł

18,45 zł

styczeń 2024

27,70 zł

21,75 zł

lipiec 2024

28,10 zł

22,07 zł

2025

30,50 zł

24,62 zł

2026

31,40 zł

25,36 zł

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Źródło: INFOR
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