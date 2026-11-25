Pracodawca nie może odmówić wypłaty pieniędzy tylko dlatego, że świadczenie zostało nazwane „uznaniowym”. Jeżeli regulamin lub stosowana w firmie procedura określają jasne cele, a pracownik je osiągnął, premia staje się częścią należnego wynagrodzenia. Nie przekreśla tego nawet podpisanie porozumienia, w którym strony potwierdziły, że wszystkie roszczenia zostały rozliczone. Takie wnioski płyną ze sprawy byłego kierownika do spraw inwestycji, którą zajmował się Sąd Najwyższy.

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Skrót artykułu: O tym, czy świadczenie jest premią, czy uznaniową nagrodą, nie decyduje jego nazwa, lecz zasady wypłaty.

Jeśli pracownik spełnił konkretne i możliwe do sprawdzenia warunki, może domagać się premii przed sądem.

Akceptacja kwoty przez zarząd nie musi oznaczać, że świadczenie jest dobrowolne.

Pracownik nie może skutecznie zrzec się należnego wynagrodzenia, także w porozumieniu kończącym zatrudnienie.

Sąd Najwyższy przypomniał te zasady w postanowieniu z 22 maja 2024 r., odmawiając przyjęcia skargi kasacyjnej pracodawcy.

Premia nie zależy od dobrej woli szefa, ważne są zasady jej przyznawania [wyrok SN, na który warto się powoływać]

Sprawa dotyczyła kierownika do spraw inwestycji zatrudnionego w spółce przez ponad rok. Oprócz podstawowej pensji pracownik otrzymywał premie zadaniowe. Ich wysokość zależała od wykonania wyznaczonych wcześniej celów.

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W czasie zatrudnienia firma regularnie wypłacała mu dodatkowe pieniądze. Nie kwestionowała również zasad, na podstawie których ustalano kwoty. Spór rozpoczął się dopiero przy rozliczeniu ostatniego kwartału współpracy. Termin wypłaty przypadał już po ustaniu stosunku pracy, a spółka przekazała byłemu pracownikowi jedynie część oczekiwanej sumy. Pracodawca przekonywał, że świadczenie miało charakter uznaniowy. Według spółki oznaczało to, że ostateczna decyzja o wypłacie i jej wysokości należała do firmy, a pracownik nie mógł skutecznie żądać pozostałej kwoty.

Dodatkowym argumentem było porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Zawarto w nim zapis, zgodnie z którym wzajemne roszczenia stron zostały zaspokojone. Spółka twierdziła więc, że były kierownik zaakceptował końcowe rozliczenie i nie może domagać się kolejnych pieniędzy.

Sądy: to była premia, a nie dobrowolna nagroda

Sąd pierwszej instancji, a następnie sąd odwoławczy nie podzieliły stanowiska pracodawcy. Uznały, że sporne świadczenie było premią regulaminową. Nie stanowiło natomiast nagrody, którą firma może przyznać wyłącznie według własnego uznania. Decydujące okazały się zasady obowiązujące w spółce. Cele dla pracowników określano w dokumentach przygotowywanych przez bezpośrednich przełożonych. Można było zatem ustalić, jakie zadania zostały powierzone danej osobie, w jakim stopniu je wykonano i jaka kwota powinna zostać wypłacona.

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Zarząd spółki zatwierdzał wysokość premii, ale zdaniem sądów nie oznaczało to pełnej dowolności. Jego rola sprowadzała się przede wszystkim do sprawdzenia, czy cele zostały osiągnięte i czy kwotę obliczono prawidłowo. Zarząd nie decydował swobodnie, czy mimo wykonania zadań wypłacić pracownikowi pieniądze. Znaczenie miała także dotychczasowa praktyka firmy. Świadczenia były przekazywane regularnie i według podobnych reguł. Nawet jeżeli w spółce używano określenia „premia uznaniowa”, sposób jej przyznawania wskazywał na coś innego. Sądy zwróciły ponadto uwagę, że pracodawca świadomie posługiwał się pojęciem premii w regulaminie wynagradzania i łączył ją z osiągnięciem konkretnych wyników. Firma dysponująca obsługą kadrową i prawną powinna liczyć się ze skutkami tak skonstruowanych przepisów.

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Nazwa świadczenia nie jest najważniejsza

Podstawowa różnica między premią a nagrodą dotyczy tego, czy pracownik może domagać się wypłaty.

Nagroda jest co do zasady dobrowolna. Pracodawca może ją przyznać na przykład za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie lub wzorowe wykonywanie obowiązków. Dopóki nie podejmie decyzji o przyznaniu nagrody, zatrudniony zwykle nie ma roszczenia o jej wypłatę.

Pracodawca może ją przyznać na przykład za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie lub wzorowe wykonywanie obowiązków. Dopóki nie podejmie decyzji o przyznaniu nagrody, zatrudniony zwykle nie ma roszczenia o jej wypłatę. Inaczej jest z premią regulaminową. Jeżeli warunki jej otrzymania zostały wcześniej ustalone i można obiektywnie sprawdzić ich wykonanie, po spełnieniu tych wymagań pracownik nabywa prawo do pieniędzy. Od tego momentu świadczenie nie zależy już wyłącznie od dobrej woli przełożonego.

Przykład Przykładowymi warunkami mogą być: wykonanie określonego zadania; osiągnięcie założonego poziomu sprzedaży; terminowa realizacja projektu; uzyskanie wskazanego wyniku przez dział lub zespół; wypracowanie zysku przez przedsiębiorstwo; utrzymanie przez firmę odpowiedniej płynności finansowej.

Kryteria nie muszą zatem dotyczyć wyłącznie osobistej pracy jednego zatrudnionego. Mogą zależeć również od wyników grupy albo całego przedsiębiorstwa. Muszą być jednak na tyle jasne, aby dało się sprawdzić, czy zostały spełnione.

Nie pomoże natomiast samo wpisanie do regulaminu słowa „uznaniowa”. Sąd bada rzeczywisty mechanizm działania świadczenia. Może więc uznać za premię coś, co firma nazwała nagrodą. Możliwa jest też sytuacja odwrotna – użycie określenia „premia” nie zawsze stworzy roszczenie, jeśli dokumenty nie zawierają żadnych konkretnych warunków jej otrzymania.

Pracodawca skierował sprawę do Sądu Najwyższego

Spółka złożyła skargę kasacyjną. Chciała, aby Sąd Najwyższy odpowiedział między innymi na pytanie, czy pracodawca może w regulaminie wynagradzania przewidzieć świadczenie, które mimo wskazania określonych warunków ostatecznie zależy od jego swobodnej decyzji.

Drugie pytanie dotyczyło porozumienia kończącego zatrudnienie. Firma oczekiwała wyjaśnienia, czy oświadczenie pracownika o zaspokojeniu wszystkich roszczeń oznacza zrzeczenie się prawa do dalszych należności, a jeżeli tak – czy takie oświadczenie jest skuteczne.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22 maja 2024 r. nie przyjął skargi do rozpoznania. Ocenił, że pracodawca nie przedstawił istotnych zagadnień prawnych uzasadniających zajęcie się skargą kasacyjną

Aby SN rozpoznał skargę z takiego powodu, nie wystarczy postawić ogólnego pytania. Trzeba wskazać konkretny problem dotyczący interpretacji przepisów, przedstawić możliwe sposoby jego rozwiązania oraz wyjaśnić, dlaczego odpowiedź ma znaczenie dla danej sprawy i praktyki stosowania prawa.

Zdaniem Sądu Najwyższego argumenty spółki zmierzały w istocie do ponownego podważenia faktów ustalonych przez sądy niższych instancji. Tymczasem ocena, czy dane świadczenie jest premią, czy nagrodą, zależy przede wszystkim od rzeczywistych zasad obowiązujących u konkretnego pracodawcy. Odmowa przyjęcia skargi nie oznaczała więc przeprowadzenia przez SN pełnego, ponownego procesu. W praktyce pozostawiła jednak w mocy korzystne dla pracownika rozstrzygnięcie sądu odwoławczego.

Pracownik nie może zrzec się należnej pensji

Drugim ważnym elementem sprawy był zapis o rozliczeniu wszystkich wzajemnych roszczeń. Sąd Najwyższy przypomniał, że premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia i podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 84 Kodeksu pracy zatrudniony nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zakaz dotyczy zarówno całej pensji, jak i jej poszczególnych części. Obejmuje więc również premię, jeżeli pracownik już nabył do niej prawo. Znaczenia nie ma przy tym forma oświadczenia. Zakazu nie można obejść poprzez wpisanie odpowiedniej klauzuli do: porozumienia rozwiązującego umowę; ugody zawartej między stronami; oświadczenia o końcowym rozliczeniu; innego dokumentu podpisywanego przy odejściu z firmy.

Ważne Sformułowanie, że „wszystkie roszczenia zostały zaspokojone”, nie pozbawia więc automatycznie pracownika możliwości dochodzenia niewypłaconego wynagrodzenia. Należy sprawdzić, czego rzeczywiście dotyczyło porozumienie i czy jego skutkiem nie miałoby być niedopuszczalne zrzeczenie się należnych pieniędzy.

Jeżeli zapis prowadzi do takiego rezultatu, może zostać uznany za nieważny jako sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami. Podstawą jest art. 58 Kodeksu cywilnego stosowany w związku z art. 300 Kodeksu pracy.

Co orzeczenie oznacza dla pracowników i firm?

Co orzeczenie oznacza dla pracowników i firm?

Dla pracownika najważniejsze jest zachowanie dokumentów określających cele premiowe, korespondencji z przełożonymi, wyników realizacji zadań oraz informacji o wcześniejszych wypłatach. Mogą one wykazać, że świadczenie nie zależało od swobodnej decyzji szefa, lecz od ustalonych wcześniej zasad.

Pracodawcy powinni natomiast precyzyjnie tworzyć regulaminy wynagradzania. Jeśli opiszą konkretne i sprawdzalne warunki nabycia świadczenia, muszą liczyć się z tym, że po ich spełnieniu premia będzie obowiązkowa. Nie zmieni tego dopisek „uznaniowa” ani konieczność zatwierdzenia kwoty przez zarząd.